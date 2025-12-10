„Mindenkit a sírás kerülget” – nem akartak a bírókkal foglalkozni női kézilabdázóink, de azért megtették

Talán az első 20 percben sokat álltunk, amikor futottunk, folyt a labda, tudtunk gyors gólokat szerezni. Csak periódusokban sikerült felgyorsítani a játékot. Nehéz bármit is mondani Keti (Klujber – a szerk.) piros lapjáról. Be is lehet fújni, meg nem is, de készültünk arra, hogy ne foglalkozzunk a játékvezetőkkel. Jó érzés, hogy Dánia és Hollandia ellen is úgy jöttünk fel, hogy van esélyünk a győzelemre. Ebből a tornából lehet építkezni”– mondta Vámos Petra.

„Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen, Az első félidőben nem tudtuk megakadályozni a gyors gólokat. Látszott, hogy ők vannak itthon. Támadásban volt több hibánk, de hátul is akadt.

Semmi szándékosság nem volt a piros lapnál. Nem is vitatkoztam, mert felesleges volt.

Így ítélték meg, nem tudtam mit csinálni. Szomorú vagyok, mert a célunkat nem értük el. Sokkal több volt bennünk” – kesergett a piros lapos Klujber Katrin.

„Csalódott voltam a játékvezetéssel, és eléggé ideges a meccs alatt, de két év múlva a hazai rendezésű vb-n ezen túl szeretnénk lépni. Amikor az elnökség kitűzte a torna előtt az első hat hely egyikét, már láttuk, hogy ezen a meccsen múlik. Elégedett vagyok a lányokkal és a stábbal is. Alakulófélben lévő a csapat, egyértelműen bízunk a jövőben.