magyar válogatott hollandia kézilabda-világbajnokság kézilabda

„Mindenkit a sírás kerülget” – nem akartak a bírókkal foglalkozni női kézilabdázóink, de azért megtették

2025. december 10. 19:58

Az elveszített negyeddöntő után a főszereplők értékeltek.

2025. december 10. 19:58
null

Mint arról beszámoltunk, megérdemelten jutott világbajnoki elődöntőbe a holland női kézilabda-válogatott, amely Rotterdamban 28–23-ra legyőzte a magyar csapatot. A mieink így a hetedik helyen zártak a tornán. A találkozó után a főszereplők értékeltek az M4 Sport kamerája előtt.

„Sajnálom, hogy esélyünk sem volt és szerintem lehetőségünk sem lett volna. Nem fújták a heteseket, nem találtuk a réseket, de ha elmondanám, amit gondolok, négymeccses eltiltást és pénzbírságot kapnék.

Büszke vagyok a lányokra, biztos, hogy lehet még hova fejlődni, de a szívünk mindig ott volt”

– tekintett vissza a hatvan percre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

„Nehéz megszólalni, csalódottak vagyunk. Nem voltunk elég élesek, görcsössé váltunk, talán többet foglalkoztunk a kézilabdán kívüli dolgokkal, mint kellett volna. Ekkor olyan előnyt alakítottak ki, amely döntőnek bizonyult. Akadozott a támadójátékunk, sok labdát adtunk el, amit megbosszultak a hollandok. Összességében hiányérzet van bennem” – Tóvizi Petra, a magyar válogatott beállója.

„Mindenkit a sírás kerülget. Sose foglalkozunk bírókkal, de ez most nagyon nehéz volt. Nagyon büszke vagyok a csapatra, sajnálom, hogy nem jutottunk a legjobb négybe. A kipattanóknál sose sikerült átbillenteni a meccset, butaságokat csináltunk, üres kapus gólokat lőttek, de nem szabad a külső dolgokkal foglalkozni. Azt tűztük ki, hogy a négybe szeretnénk jutni, éreztük, hogy mostanra leszünk a csúcson, mégsem tudtunk nyerni.

A sportban nincsen ha, de reméljük, hogy ezt az esélyt valamikor még visszakapjuk”

– fogalmazott Janurik Kinga, aki 50 százalék fölött védett a magyar kapuban.

„A lerohanásaikkal nagyon előnyt szereztek, sokszor passzívig támadtak. Nagy akartunk, de nem tudtunk felkapaszkodni. A lelki fölényüket ma nem tudtuk lebirkózni.

A hazai pálya fölénye nagyon látszódott, érdekes fújások voltak.

Nem tudtuk feltörni a védekezésüket, de most eléggé idegbe vagyok, nem tudom ezt részletesen elemezni” – jelentette ki Albek Anna.

„Mindenki a maximumot akart nyújtani, de a hollandok ma akkora erőt képviseltek, hogy ez semmire nem volt elég. Voltak jó periódusaink, összességében azonban nem volt elég. Nagyon sok munkát tettünk bele, felemelt fejjel mehetünk haza. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a világbajnokságon” – hangsúlyozta a váci Csíkos Luca.

„Az elmúlt napokban a konditeremben dolgoztam, örültem, hogy az egy egyeket is meg tudtam nyerni. Sok esetben megkönnyítettük a hollandok dolgát. Sokat beszéltünk a labdaeladásokról, könnyű gólokat kaptunk, miközben nehezen tudtunk gólokat lőni. A holland fal nagyon erős volt ma.

Ez a vébé most ennyi volt számunkra.

Talán az első 20 percben sokat álltunk, amikor futottunk, folyt a labda, tudtunk gyors gólokat szerezni. Csak periódusokban sikerült felgyorsítani a játékot. Nehéz bármit is mondani Keti (Klujber – a szerk.) piros lapjáról. Be is lehet fújni, meg nem is, de készültünk arra, hogy ne foglalkozzunk a játékvezetőkkel. Jó érzés, hogy Dánia és Hollandia ellen is úgy jöttünk fel, hogy van esélyünk a győzelemre. Ebből a tornából lehet építkezni”– mondta Vámos Petra.

„Nem úgy játszottunk, mint a dánok ellen, Az első félidőben nem tudtuk megakadályozni a gyors gólokat. Látszott, hogy ők vannak itthon. Támadásban volt több hibánk, de hátul is akadt.

Semmi szándékosság nem volt a piros lapnál. Nem is vitatkoztam, mert felesleges volt.

Így ítélték meg, nem tudtam mit csinálni. Szomorú vagyok, mert a célunkat nem értük el. Sokkal több volt bennünk” – kesergett a piros lapos Klujber Katrin.

„Csalódott voltam a játékvezetéssel, és eléggé ideges a meccs alatt, de két év múlva a hazai rendezésű vb-n ezen túl szeretnénk lépni. Amikor az elnökség kitűzte a torna előtt az első hat hely egyikét, már láttuk, hogy ezen a meccsen múlik. Elégedett vagyok a lányokkal és a stábbal is. Alakulófélben lévő a csapat, egyértelműen bízunk a jövőben.

Ahogy halad az idő, egyre rutinosabbak lesznek a fiataljaink, és legközelebb még nagyobb esélyünk lesz elődöntőbe jutni”

– értékelt Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

balbako_
2025. december 10. 20:33
A hollandok jobbak voltak most, de a bírók is nekik fújtak ez tény! De nem kell siratni a csapatot, mert a VB 7.-ik hely nem szégyen, dicsőség!
westend
2025. december 10. 20:19
erősen a hazaiak felé döntötte a pályát a játékvezetés. És sajnos a labdaeladások után sok ajándék gólt adtunk az egyébként is előnyt élvező ellenfélnek. Ott ment el a meccs. Gratulálok a lányoknak a 7. helyhez, és sok sikert a továbbiakban. Lesz ez jobb is, hajrá!
pollip
•••
2025. december 10. 20:07 Szerkesztve
Én foglalkozhatok a játékvezetéssel! Felháborító volt! Idegileg szetcincálták a csapatot! Klujber kiállítása nem volt jogos! Biztosan nem csak ezen múlt, de azért az ember igazságérzete lázadozik ! Gratulálok a lányoknak, mert minden meccsen szívvel - lélekkel küzdöttek. Szeretünk titeket:-)))
Kanmacska
2025. december 10. 20:04
Nem baj, lányok, azért szép volt! Szeretünk titeket!
