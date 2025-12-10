Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Simon Petra kézilabda-világbajnokság kézilabda

Köszönettel tartozunk a románoknak a holland–magyar előtt

2025. december 10. 16:02

Kulcsmérkőzés vár Simon Petráékra a házigazda elleni vb-negyeddöntőn.

2025. december 10. 16:02
null

Sorsdöntő mérkőzés vár a magyar női kézilabda-válogatottra a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. A rotterdami negyeddöntőben a házigazda hollandok várnak a mieinkre, akik már kihúzták a gyufát a lányainknál. Miután legyőzték a franciákat, és kiderült, hogy a magyarokkal játszanak a folytatásban, úgy nyilatkoztak, hogy éppen ez volt a céljuk.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem véletlenül jegyezték meg Klujberék, hogy azért küzdenek majd, hogy a találkozó végén már ne örüljenek neki, hogy így alakult a sorsuk.

A hollandok a magyar médiamunkásoknak nem árultak el részleteket a haditervből, Golovin Vlagyimir csapata azonban nem titkolózik. Az együttes irányítója, Simon Petra mentálisan és taktikailag is felkészültnek érzi magát a csatára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

„Kicsit belealudtunk a csoportba, de úgy gondolom, azért a románok ellen jól érkeztünk meg a világbajnokság lényegi részére. A középdöntőben már nincsenek gyenge csapatok, oda már pengeélesen kell érkezni, és ha döcögött is itt-ott a játék, a célunkat elértük: ott vagyunk a negyeddöntőben!”fogalmazott a molcsapat.hu-nak Simon, majd hozzátette: „Nem tudom előre megmondani, hogy jobb-e, ha könnyebb úton jut el az ember az egyenes kieséses szakaszig, vagy jobbat tesz, ha minden meccsen meg kell feszülni.

Mindenesetre úgy érzem, most a lehető legjobb állapotban, mentálisan és fizikálisan is pont megfelelő élességgel várjuk a szerdai meccset”.

Ezt is ajánljuk a témában

A fiatal irányító fejében elkészült a sikeres forgatókönyv, amely továbbjutást érhet a házigazda ellen.

„Úgy kell védekeznünk, mint a dánok elleni meccs nagy részében. Keményen, agresszíven, szervezetten, támadásban pedig nagyon kell vigyáznunk a labdára. Futós csapattal találkozunk, szóval a visszafutás is fontos, de ezek elég triviális dolgok. Van viszont valami, amire nagyon kíváncsi leszek.

Ha olyan jól tudunk kezdeni, mint a dánok ellen, és tartósan nekik kell minket üldözniük, talán elbizonytalanodnak, hiszen ilyet még nem éltek át a vébén

– hangsúlyozta Simon.

A két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30–26-os vereséget szenvedett. Az örökmérleg azonban így is kedvező: 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született. Az utóbbi időben viszont nemigen termett babér a magyaroknak: az előző öt találkozóból csak egy barátságos meccset tudtunk megnyerni, míg győztes tétmérkőzésig több mint hat és fél évet kell visszamennünk az időben, 2018 márciusában Eb-selejtezőn sikerült őket legyőzni.

A Hollandia–Magyarország női kézilabda-világbajnoki negyeddöntő 18 órától élő, szöveges közvetítésben követhető a Mandineren!

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2025. december 10. 16:50
Romániában közvetítik a holland-magyar kézilabda meccset ma este?
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. december 10. 16:46
Holnap legalább ismétlésben néhány akciót láthat a magyar néző?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!