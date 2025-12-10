Köszönettel tartozunk a románoknak a holland–magyar előtt

Hoppon maradt a magyar sportcsatorna a hollandok elleni csúcsrangadó előtt
Az egyaránt Magyarországon játszóm Angela Malestein és Kelly Dulfer is résen volt: nem árulták el a taktikát a mieink elleni vb-negyeddöntő előtt.
Kulcsmérkőzés vár Simon Petráékra a házigazda elleni vb-negyeddöntőn.
Sorsdöntő mérkőzés vár a magyar női kézilabda-válogatottra a német–holland közös rendezésű világbajnokságon. A rotterdami negyeddöntőben a házigazda hollandok várnak a mieinkre, akik már kihúzták a gyufát a lányainknál. Miután legyőzték a franciákat, és kiderült, hogy a magyarokkal játszanak a folytatásban, úgy nyilatkoztak, hogy éppen ez volt a céljuk.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egyaránt Magyarországon játszóm Angela Malestein és Kelly Dulfer is résen volt: nem árulták el a taktikát a mieink elleni vb-negyeddöntő előtt.
Nem véletlenül jegyezték meg Klujberék, hogy azért küzdenek majd, hogy a találkozó végén már ne örüljenek neki, hogy így alakult a sorsuk.
A hollandok a magyar médiamunkásoknak nem árultak el részleteket a haditervből, Golovin Vlagyimir csapata azonban nem titkolózik. Az együttes irányítója, Simon Petra mentálisan és taktikailag is felkészültnek érzi magát a csatára.
„Kicsit belealudtunk a csoportba, de úgy gondolom, azért a románok ellen jól érkeztünk meg a világbajnokság lényegi részére. A középdöntőben már nincsenek gyenge csapatok, oda már pengeélesen kell érkezni, és ha döcögött is itt-ott a játék, a célunkat elértük: ott vagyunk a negyeddöntőben!” – fogalmazott a molcsapat.hu-nak Simon, majd hozzátette: „Nem tudom előre megmondani, hogy jobb-e, ha könnyebb úton jut el az ember az egyenes kieséses szakaszig, vagy jobbat tesz, ha minden meccsen meg kell feszülni.
Mindenesetre úgy érzem, most a lehető legjobb állapotban, mentálisan és fizikálisan is pont megfelelő élességgel várjuk a szerdai meccset”.
Ezt is ajánljuk a témában
Plusz motivációt adhat a mieinknek, amit a vb-negyeddöntős ellenféltől hallottak.
A fiatal irányító fejében elkészült a sikeres forgatókönyv, amely továbbjutást érhet a házigazda ellen.
„Úgy kell védekeznünk, mint a dánok elleni meccs nagy részében. Keményen, agresszíven, szervezetten, támadásban pedig nagyon kell vigyáznunk a labdára. Futós csapattal találkozunk, szóval a visszafutás is fontos, de ezek elég triviális dolgok. Van viszont valami, amire nagyon kíváncsi leszek.
Ha olyan jól tudunk kezdeni, mint a dánok ellen, és tartósan nekik kell minket üldözniük, talán elbizonytalanodnak, hiszen ilyet még nem éltek át a vébén”
– hangsúlyozta Simon.
A két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30–26-os vereséget szenvedett. Az örökmérleg azonban így is kedvező: 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született. Az utóbbi időben viszont nemigen termett babér a magyaroknak: az előző öt találkozóból csak egy barátságos meccset tudtunk megnyerni, míg győztes tétmérkőzésig több mint hat és fél évet kell visszamennünk az időben, 2018 márciusában Eb-selejtezőn sikerült őket legyőzni.
A Hollandia–Magyarország női kézilabda-világbajnoki negyeddöntő 18 órától élő, szöveges közvetítésben követhető a Mandineren!
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt