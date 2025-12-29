Jó hír a magyar válogatottnak: az orvosok megváltoztatták a véleményüket

Az Európa-liga második csoportköre kapcsán megjegyezte: a négyesek első helyezettjei a nyolc közé jutnak, ami kettővel kevesebb mérkőzést jelent, a Bundesliga-csapatok számára ez a legfontosabb.

A One Veszprém HC december elején jelentette be, hogy jövő nyártól szerződteti Imre Bencét, aki jó döntésnek érzi a váltást.

„Négy év múlva sokkal okosabb leszek, akkor választ adok mindenre” – utalt arra, hogy 2030-ig kötelezte el magát a bakonyiakkal.

A jobbszélső felidézte: szülei – az egyaránt olimpiai ezüstérmes kézilabdázó Kökény Beatrix és vívó Imre Géza – nem szóltak bele a döntésébe.

„Ők nagyon örültek volna, ha kint maradok, de nagyon örülnek, hogy hazajövök. Teljesen rám bízták, és ez nagyon jól esik” – mesélte.