Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
női kézilabda vb Magyarország Klujber Katrin női kézilabda-válogatott Hollandia

Lenéznek minket, de most megmutathatjuk – így sikerült a hollandoknak felbosszantani a magyarokat

2025. december 10. 15:50

A mieink szerdán Hollandiával csapnak össze a világbajnokság negyeddöntőjében. A női kézilabda-válogatott játékosai meglepetést szeretnének okozni, és motiváltan várják a rotterdami találkozót.

null

Klujber Katrin szerint az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a társházigazda Hollandia elleni szerdai világbajnoki negyeddöntőben is meg tudja majd mutatni, mire képes. A keddi sajtófélórán a csapatkapitány többek között arról beszélt, nem foglalkoznak a tavalyi párizsi olimpián játszott hollandok elleni mérkőzéssel, amelyen már biztos negyeddöntősként 30–26-ra kikaptak.

női kézilabda, Klujber Katrin, Angela Malestein, női kézilabda-vb, magyar válogatott, Hollandia, Magyarország
Klujber Katrin és Angela Malestein a Ferencvárosban csapattársak, szerdán azonban ellenfélként lépnek pályára (Fotó: ARIS MESSINIS / AFP)

„Nem jó emlék. Ott nagy csapás ért minket” – jegyezte meg Klujber, aki öt gólt szerzett azon a találkozón.

Ezek után rátért a most zajló tornára, amelyen véleménye szerint a hollandoknak a hétfői volt az első igazán komoly mérkőzésük, s 26–23-ra nyertek a címvédő franciák ellen, nem utolsósorban remekül védő kapusuknak, Yara ten Holténak köszönhetően, aki 14 védéssel zárt. Az viszont látszik, hogy a társházigazda együttese nagyon komoly játékerőt képvisel.

„Itthon vannak és nagyon erősek” – vélekedett a Ferencváros jobbátlövője.

A magyar csapat péntekig valamennyi meccsét megnyerte, majd jött a negyeddöntőbe jutást érő Japán elleni 26–26-os döntetlen, vasárnap pedig a dánokkal szemben egyetlen góllal, 28–27-re elveszített középdöntős csoportrangadó. Klujber elmondta, az ázsiai együttes elleni meccsen „kaptunk egy nagy pofont, amiből igenis fel kell állnunk, mi pedig tudtuk, hogy képesek vagyunk rá”.

A dán meccs után azt láttam a lányokon, hogy mindenki megérkezett a világversenyre, és ezt magamra is értettem

– nyilatkozta a 26 éves klasszis, megjegyezve, hogy noha ötgólos előnyről nem tudták megnyerni a meccset, mégis úgy fogja fel, a rutinos játékosok sorát felvonultató, Eb-ezüst-, illetve olimpiai és világbajnoki bronzérmes rivális ellen nem sok csapat tudott volna ilyen szoros mérkőzést játszani, ezért büszke a csapattársaira.

A mérkőzés összefoglalója

A szerdai negyeddöntő kulcsának azt tartja, hogy kissé le tudják lassítani a hollandok által diktált nagy tempót, és megoldják a visszarendeződést. Hozzátette, hogy kemény védekezésre lesz szükségük a sikerhez.

„Meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek együtt!” – bizakodott Klujber, aki szerint jót tett a válogatottnak, hogy hétfőn szabadprogramként a játékosok elmentek sétálni és vásárolni Rotterdamban. Kikapcsolódtak, így pihenten és felkészülten várják a negyeddöntőt. „Tudjuk, hogy miért jöttünk, és mik a céljaink” – tette hozzá.

A magyar válogatott játékosainak plusz motivációt ad, hogy a hollandok állítólag örülnek annak, hogy a mieinkkel, és nem Dániával kell játszaniuk a negyeddöntőben.

Amikor azt hallottam, hogy ők minket szeretnének kapni, akkor ezen elgondolkodtam. Mondtam is a lányoknak, hogy azt szeretném, hogy ha lefújják a mérkőzésünket, megkérdezhessük tőlük, hogy biztosan minket szerettek-e volna kapni. (…) Nagyon remélem, hogy a végén nem fognak örülni, hogy ezt mondták

mondta.

A magyar válogatott 2013 után jutott ismét vb-negyeddöntőbe, akkor nyolcadikként zárt. A legjobb négy között legutóbb húsz éve, 2005-ben járt a nemzeti csapat, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. A világbajnokság harmadik negyeddöntőjét, 

a holland–magyar találkozót szerdán 18 órától rendezik Rotterdamban,

a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

 

