Lenéznek minket, de most megmutathatjuk – így sikerült a hollandoknak felbosszantani a magyarokat

Klujber Katrin szerint az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a társházigazda Hollandia elleni szerdai világbajnoki negyeddöntőben is meg tudja majd mutatni, mire képes. A keddi sajtófélórán a csapatkapitány többek között arról beszélt, nem foglalkoznak a tavalyi párizsi olimpián játszott hollandok elleni mérkőzéssel, amelyen már biztos negyeddöntősként 30–26-ra kikaptak.

Klujber Katrin és Angela Malestein a Ferencvárosban csapattársak, szerdán azonban ellenfélként lépnek pályára (Fotó: ARIS MESSINIS / AFP)

„Nem jó emlék. Ott nagy csapás ért minket” – jegyezte meg Klujber, aki öt gólt szerzett azon a találkozón.