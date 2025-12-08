Megvan a női kéziválogatott ellenfele: ismerős arcok ellen kell kiharcolni az elődöntőbe jutást

Nem sikerült a bravúr: ötgólos előnyről kapott ki a magyar válogatott a vb-n
A mieink nagyon közel voltak ahhoz, hogy pontot szerezzenek az esélyesebb Dánia ellen.
Hollandia Rotterdamban erődemonstrációt tartva 26–23-ra legyőzte a címvédő Franciaországot a középdöntő utolsó fordulójában. A magyar női kézilabda-válogatottra így a 3 győrivel és 1 fradistával felálló hazai csapat vár a világbajnokság negyeddöntőjében.
Franciaország–Hollandia mérkőzéssel zárult a női kézilabda-világbajnokság középdöntője, ami azért volt igazán izgalmas számunkra, mert ezen a találkozón dőlt el, hogy a már továbbjutó magyar válogatott melyik csapattal találkozik a negyeddöntőben. Mivel Golovin Vlagyimir együttese a második helyen végzett az 1. csoportban, a 3. csoport első helyezettje, vagyis ennek a mérkőzésnek a győztese vár rá – vagy döntetlen esetén a franciák.
Jól kezdték a hazai pályán játszó hollandok a találkozót a címvédő ellen, az első félidő közepén már 5 góllal is vezettek, de a szünetre egyre olvadt az előnyük. A fordulás után gyorsan összejött az egyenlítés is, kezdődhetett minden elölről. Ennél többre azonban nem futotta a gall lányok részéről,
a hazai közönség által hajtott hollandok a három Győri Audi ETO KC-légiós, Bo Van Wetering (5 gól), Kelly Dulfer (4) és Dione Housheer (4), valamint a ferencvárosi Angela Malestein (4) vezetésével végül 26–23-as győzelmet aratott, és megnyerte középdöntős csoportját.
A magyar válogatott tehát szerdán Hollandiával játszik a világbajnokság negyeddöntőjében délután 6 órától.
Egyszerű dolguk biztosan nem lesz Klujber Katrinéknak, hiszen a hazai csapat kimondott célja az éremszerzés ezen a tornán. Malesteinék ráadásul minden mérkőzésüket megnyerték eddig, nem is akárhogyan, ez volt konkrétan a legkisebb különbségű sikerük. Utoljára a párizsi olimpián találkozott egymással a két csapat, akkor a hollandok 4 góllal győztek a mieink ellen.
A párharc győztese a Norvégia–Montenegró továbbjutójával találkozik az elődöntőben. A másik ágon német–brazil és dán–francia mérkőzéseket rendeznek.
Női kézilabda-világbajnokság, negyeddöntők
December 9., kedd
Németország–Brazília 17.15
Norvégia–Montenegró 20.30
December 10., szerda
Dánia–Franciaország
Hollandia–MAGYARORSZÁG 18.00
