Megvan a női kéziválogatott ellenfele: ismerős arcok ellen kell kiharcolni az elődöntőbe jutást

Így néz ki a folytatás a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott tehát szerdán Hollandiával játszik a világbajnokság negyeddöntőjében délután 6 órától.

Egyszerű dolguk biztosan nem lesz Klujber Katrinéknak, hiszen a hazai csapat kimondott célja az éremszerzés ezen a tornán. Malesteinék ráadásul minden mérkőzésüket megnyerték eddig, nem is akárhogyan, ez volt konkrétan a legkisebb különbségű sikerük. Utoljára a párizsi olimpián találkozott egymással a két csapat, akkor a hollandok 4 góllal győztek a mieink ellen.

A párharc győztese a Norvégia–Montenegró továbbjutójával találkozik az elődöntőben. A másik ágon német–brazil és dán–francia mérkőzéseket rendeznek.