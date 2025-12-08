Ft
12. 09.
kedd
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Hollandia kézilabda

Megvan a női kéziválogatott ellenfele: ismerős arcok ellen kell kiharcolni az elődöntőbe jutást

2025. december 08. 22:26

Hollandia Rotterdamban erődemonstrációt tartva 26–23-ra legyőzte a címvédő Franciaországot a középdöntő utolsó fordulójában. A magyar női kézilabda-válogatottra így a 3 győrivel és 1 fradistával felálló hazai csapat vár a világbajnokság negyeddöntőjében.

2025. december 08. 22:26
null

Franciaország–Hollandia mérkőzéssel zárult a női kézilabda-világbajnokság középdöntője, ami azért volt igazán izgalmas számunkra, mert ezen a találkozón dőlt el, hogy a már továbbjutó magyar válogatott melyik csapattal találkozik a negyeddöntőben. Mivel Golovin Vlagyimir együttese a második helyen végzett az 1. csoportban, a 3. csoport első helyezettje, vagyis ennek a mérkőzésnek a győztese vár rá – vagy döntetlen esetén a franciák.

kézilabda
Simon Petráékra a holland válogatott vár a kézilabda-vb-n. Fotó: MTI/Szigetváry Zsol

Jól kezdték a hazai pályán játszó hollandok a találkozót a címvédő ellen, az első félidő közepén már 5 góllal is vezettek, de a szünetre egyre olvadt az előnyük. A fordulás után gyorsan összejött az egyenlítés is, kezdődhetett minden elölről. Ennél többre azonban nem futotta a gall lányok részéről, 

a hazai közönség által hajtott hollandok a három Győri Audi ETO KC-légiós, Bo Van Wetering (5 gól), Kelly Dulfer (4) és Dione Housheer (4), valamint a ferencvárosi Angela Malestein (4) vezetésével végül 26–23-as győzelmet aratott, és megnyerte középdöntős csoportját. 

Így néz ki a folytatás a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott tehát szerdán Hollandiával játszik a világbajnokság negyeddöntőjében délután 6 órától.

Egyszerű dolguk biztosan nem lesz Klujber Katrinéknak, hiszen a hazai csapat kimondott célja az éremszerzés ezen a tornán. Malesteinék ráadásul minden mérkőzésüket megnyerték eddig, nem is akárhogyan, ez volt konkrétan a legkisebb különbségű sikerük. Utoljára a párizsi olimpián találkozott egymással a két csapat, akkor a hollandok 4 góllal győztek a mieink ellen.

A párharc győztese a Norvégia–Montenegró továbbjutójával találkozik az elődöntőben. A másik ágon német–brazil és dán–francia mérkőzéseket rendeznek.

Női kézilabda-világbajnokság, negyeddöntők
December 9., kedd
Németország–Brazília 17.15
Norvégia–Montenegró 20.30

December 10., szerda
Dánia–Franciaország
Hollandia–MAGYARORSZÁG 18.00

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

bagoly-29
2025. december 08. 23:49
Igen, talán a franciák gyengébb ellenfélnek tünnek, viszont nayon jók abban, amiben mi meg igen gyengék: a beállókban (mind támadásban, mind védekezésben, + ott van a kapuban Sako, aki eléggé mumusa a magyaroknak! Arról már nem is beszélve, hogy ha Holllandiában, ha a hazaiak ellen vastagon segitették a franciákat a bírók, akkor mit kaptunk volna mi?
Válasz erre
0
0
depeses-2
2025. december 08. 23:47
Ez így akkor ennyi volt.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. december 08. 23:41
Ismerős éppen akadt volna a franciáknál is (Sako, Kanor).
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. december 08. 23:15
Sokan azt írták, hogy jobb lett volna tegnap győzni, mert a franciák ellen semmi esélyünk (idézhetnék ezrével ilyeneket). Nekik bejött ezzel a számításuk, megkaptuk a könnyebben győzhető hollandokat. Hát majd meglátjuk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!