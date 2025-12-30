Nem sokat jelent a Putyin egyik rezidenciája elleni támadás

Vlagyimir Putyin nagy bejelentést tett: minden fronton visszavonul az ukrán hadsereg, Oroszország lendületben
Az oroszok a tervezettnél is gyorsabban haladnak, az ukránok egyetlen esélye a mihamarabbi béke marad.
Legfeljebb egy érv az oroszoknak – de úgysem akarnak most tárgyalni, mivel a katonai helyzetük jó.
„Kérdésre – jelenthet-e valamit a Putyin egyik rezidenciája, a híres Valdaj (CNN) elleni támadás – már ha volt egyáltalán, mert Ukrajna tagadja. Nem sokat. Legfeljebb egy érv az oroszoknak – de úgysem akarnak most tárgyalni, ezzel meg lehet magyarázni.
A tárgyalási szándék a katonai helyzettől függ – az oroszoknak meg az Kupjanszk kivételével jó és nem sok okot látni miért romolna a jövőben. Zaporizsjében egy hónap alatt esett el Huliapole, beleérve sértetlenül a parancsnokságot.
Szóval akár megtörtént, akár nem, indoknak jó lesz az idő húzására. Nyilván ha Putyin ott lett volna (már ha igaz), annak lehetne személyes vonzata, mert Zelenszkijt eddig (tudomásom szerint) nem célozták az oroszok, a kijevi kormányzati negyedet is alig.”
Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov