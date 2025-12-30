Nem sokat jelent a Putyin egyik rezidenciája elleni támadás

„Kérdésre – jelenthet-e valamit a Putyin egyik rezidenciája, a híres Valdaj (CNN) elleni támadás – már ha volt egyáltalán, mert Ukrajna tagadja. Nem sokat. Legfeljebb egy érv az oroszoknak – de úgysem akarnak most tárgyalni, ezzel meg lehet magyarázni.

A tárgyalási szándék a katonai helyzettől függ – az oroszoknak meg az Kupjanszk kivételével jó és nem sok okot látni miért romolna a jövőben. Zaporizsjében egy hónap alatt esett el Huliapole, beleérve sértetlenül a parancsnokságot.