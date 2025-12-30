Ft
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kupjanszk rezidencia Ukrajna Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Nem sokat jelent a Putyin egyik rezidenciája elleni támadás

2025. december 30. 06:40

Legfeljebb egy érv az oroszoknak – de úgysem akarnak most tárgyalni, mivel a katonai helyzetük jó.

2025. december 30. 06:40
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Kérdésre – jelenthet-e valamit a Putyin egyik rezidenciája, a híres Valdaj (CNN) elleni támadás – már ha volt egyáltalán, mert Ukrajna tagadja. Nem sokat. Legfeljebb egy érv az oroszoknak – de úgysem akarnak most tárgyalni, ezzel meg lehet magyarázni.

A tárgyalási szándék a katonai helyzettől függ – az oroszoknak meg az Kupjanszk kivételével jó és nem sok okot látni miért romolna a jövőben. Zaporizsjében egy hónap alatt esett el Huliapole, beleérve sértetlenül a parancsnokságot.

Szóval akár megtörtént, akár nem, indoknak jó lesz az idő húzására. Nyilván ha Putyin ott lett volna (már ha igaz), annak lehetne személyes vonzata, mert Zelenszkijt eddig (tudomásom szerint) nem célozták az oroszok, a kijevi kormányzati negyedet is alig.”

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

 

 

counter-revolution
2025. december 30. 07:58
Demko egyre lejjebb süllyed.
Arisztokrata
2025. december 30. 07:43
Ez nagyon furcsa bejegyzés egy szakértőtől. 1. A Putyin elleni támadást kétségbevonni teljesen alaptalan. 2. S eközben folynak az intenzív tárgyalások. Az nem jut eszébe D. úrnak, hogy esetleg a korábbi nyugati taktikát látjuk, vagyis amikor valami megállapodás közeleg, azt el kell szabotálni?
Búvár Kund
2025. december 30. 07:37
Ez vadászati engedély fuckrajna vezetőire.
nitsahon
2025. december 30. 06:52
Bíróság elé fogják állítani az ALATTVALÓIT Vágó Hídra KÜLDŐ Zeleninár-T = Zöldséges-T ?
