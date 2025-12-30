Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonság nigel farage reform uk börtön liberalizmus

„Nem áldozom fel a nők biztonságát a liberalizmus oltárán” – durván nekiment a migránsokat beengedő hivatalnokoknak Nigel Farage

2025. december 30. 07:24

A brit politika fenegyereke ígéretet tett: ha hatalomra kerül, kíméletlenül elszámoltatja azokat a köztisztviselőket, akik szemet hunynak a veszélyes bevándorlók háttere felett.

2025. december 30. 07:24
null

Betelt a pohár Nigel Farage-nál: a brit politikus radikális tervvel állt elő, hogy megállítsa a szigetországot sújtó migrációs káoszt. A Reform UK vezetője a Mail on Sunday-nek adott interjúban jelentette be: ha pártja kormányra kerül, kíméletlenül elszámoltatják azokat a „mélyállami” hivatalnokokat, akik felelősek azért, hogy szexuális bűnözők és erőszaktevők jutottak be menedékkérőként az országba.

A javaslat nem csupán retorikai fogás, hanem húsbavágó fenyegetés: Farage tervei szerint büntetőeljárást indítanának minden olyan köztisztviselő ellen, aki bizonyíthatóan átengedett a rostán egy veszélyes migránst, aki később brit állampolgárt bántalmazott vagy erőszakolt meg. De a büntetés itt nem állna meg: a felelősöktől elvennék az állami „álomnyugdíjat” is, az így felszabaduló összeget pedig az áldozatokat segítő szervezeteknek utalnák át.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

„Nem fogom hagyni, hogy a nőink és lányaink biztonságát feláldozzák a téveszméken alapuló liberalizmus oltárán” – dörögte Farage, reagálva a legfrissebb sokkoló adatokra. A hivatalos statisztikák szerint 

négy év alatt 62 százalékkal nőtt a külföldi állampolgárok által elkövetett szexuális bűncselekmények száma.

Az indulatokat tovább szította a Leamington Spa-i eset, ahol két 17 éves afgán menedékkérő vallotta be egy 15 éves lány brutális megerőszakolását. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egy védőügyvéd szerint a bűncselekményről készült videó annyira megrázó, hogy ha nyilvánosságra kerülne, zavargások törhetnének ki.

A Reform UK forrásai szerint a belügyminisztérium (Home Office) tisztviselői nyomás alatt állnak, hogy mindenáron csökkentsék a 150 ezresre duzzadt elmaradást a menedékkérelmek elbírálásában. Ennek érdekében sokszor háttérvizsgálat nélkül, „futószalagon” hagyják jóvá a kérelmeket – még akkor is, ha a kérelmezőnek nincs papírja, vagy éppen büntetett előéletű. Egy névtelenül nyilatkozó ügyintéző „őrült körhintának” nevezte a rendszert, és bevallotta: 

retteg attól a naptól, amikor a híradóban látja viszont azt a férfit, akinek ő adott menedéket, miután az megerőszakolt vagy megölt valakit.

Farage pártja most új bűncselekményi kategóriát vezetne be: a „menedékkérelem tisztességtelen elbírálását”, amiért akár két év börtön is járhatna. Az üzenet egyértelmű: vége a felelősség nélküli aktatologatásnak, a brit állampolgárok biztonsága nem lehet statisztikai kérdés.

Nyitókép: PATRICK HERTZOG / AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!