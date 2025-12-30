„Nem áldozom fel a nők biztonságát a liberalizmus oltárán” – durván nekiment a migránsokat beengedő hivatalnokoknak Nigel Farage

Betelt a pohár Nigel Farage-nál: a brit politikus radikális tervvel állt elő, hogy megállítsa a szigetországot sújtó migrációs káoszt. A Reform UK vezetője a Mail on Sunday-nek adott interjúban jelentette be: ha pártja kormányra kerül, kíméletlenül elszámoltatják azokat a „mélyállami” hivatalnokokat, akik felelősek azért, hogy szexuális bűnözők és erőszaktevők jutottak be menedékkérőként az országba.

A javaslat nem csupán retorikai fogás, hanem húsbavágó fenyegetés: Farage tervei szerint büntetőeljárást indítanának minden olyan köztisztviselő ellen, aki bizonyíthatóan átengedett a rostán egy veszélyes migránst, aki később brit állampolgárt bántalmazott vagy erőszakolt meg. De a büntetés itt nem állna meg: a felelősöktől elvennék az állami „álomnyugdíjat” is, az így felszabaduló összeget pedig az áldozatokat segítő szervezeteknek utalnák át.