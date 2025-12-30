„Nem áldozom fel a nők biztonságát a liberalizmus oltárán” – durván nekiment a migránsokat beengedő hivatalnokoknak Nigel Farage

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A brit politika fenegyereke ígéretet tett: ha hatalomra kerül, kíméletlenül elszámoltatja azokat a köztisztviselőket, akik szemet hunynak a veszélyes bevándorlók háttere felett.
Betelt a pohár Nigel Farage-nál: a brit politikus radikális tervvel állt elő, hogy megállítsa a szigetországot sújtó migrációs káoszt. A Reform UK vezetője a Mail on Sunday-nek adott interjúban jelentette be: ha pártja kormányra kerül, kíméletlenül elszámoltatják azokat a „mélyállami” hivatalnokokat, akik felelősek azért, hogy szexuális bűnözők és erőszaktevők jutottak be menedékkérőként az országba.
A javaslat nem csupán retorikai fogás, hanem húsbavágó fenyegetés: Farage tervei szerint büntetőeljárást indítanának minden olyan köztisztviselő ellen, aki bizonyíthatóan átengedett a rostán egy veszélyes migránst, aki később brit állampolgárt bántalmazott vagy erőszakolt meg. De a büntetés itt nem állna meg: a felelősöktől elvennék az állami „álomnyugdíjat” is, az így felszabaduló összeget pedig az áldozatokat segítő szervezeteknek utalnák át.
„Nem fogom hagyni, hogy a nőink és lányaink biztonságát feláldozzák a téveszméken alapuló liberalizmus oltárán” – dörögte Farage, reagálva a legfrissebb sokkoló adatokra. A hivatalos statisztikák szerint
négy év alatt 62 százalékkal nőtt a külföldi állampolgárok által elkövetett szexuális bűncselekmények száma.
Az indulatokat tovább szította a Leamington Spa-i eset, ahol két 17 éves afgán menedékkérő vallotta be egy 15 éves lány brutális megerőszakolását. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egy védőügyvéd szerint a bűncselekményről készült videó annyira megrázó, hogy ha nyilvánosságra kerülne, zavargások törhetnének ki.
A Reform UK forrásai szerint a belügyminisztérium (Home Office) tisztviselői nyomás alatt állnak, hogy mindenáron csökkentsék a 150 ezresre duzzadt elmaradást a menedékkérelmek elbírálásában. Ennek érdekében sokszor háttérvizsgálat nélkül, „futószalagon” hagyják jóvá a kérelmeket – még akkor is, ha a kérelmezőnek nincs papírja, vagy éppen büntetett előéletű. Egy névtelenül nyilatkozó ügyintéző „őrült körhintának” nevezte a rendszert, és bevallotta:
retteg attól a naptól, amikor a híradóban látja viszont azt a férfit, akinek ő adott menedéket, miután az megerőszakolt vagy megölt valakit.
Farage pártja most új bűncselekményi kategóriát vezetne be: a „menedékkérelem tisztességtelen elbírálását”, amiért akár két év börtön is járhatna. Az üzenet egyértelmű: vége a felelősség nélküli aktatologatásnak, a brit állampolgárok biztonsága nem lehet statisztikai kérdés.
