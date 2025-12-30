„Itthon az ellenzék tevékenysége nem szól másról, mint a protesthangulat kihasználásáról” – Sótonyi Péter a Mandinernek

Európának, illetve nekünk, magyaroknak most a béke a legfontosabb. Ha másból nem, a két világháborúból ezt megtanulhattuk.

Visszatérve a kormányfő egyetemi látogatásához, szinte mindenki a zebrázásról és Győzikéről beszélt a vizit kapcsán. Bánja, hogy kis túlzással kampányeszköz lett az esemény?

Kétségtelen: mindkét oldal annak használta az ügyet. Egy miniszterelnökkel való találkozás megszervezésének szigorú kritériumai vannak, jobb lett volna, ha az esemény még több hallgató számára nyilvános. Orbán Viktor intelligenciáját és felkészültségét ismerve tőle bármit lehet kérdezni, mindenre tudott volna válaszolni. Kár, hogy ehelyett egy butasággal, a Győzike-féle zebraüggyel kötötték össze az egyetemen történteket, s ezzel a hallgatók azt érezhették, degradálják őket. Rosszul kezelt ügy volt, ügyesen ki is használta az ellenzék meg a sajtó egy része.

Ahhoz mit szól, hogy a kormányfő mostanában többet találkozik fiatalokkal?

Jó irány, de jobb lett volna előbb elkezdeni, sőt a fiatalokkal érdemi vitákat folytathatna nemcsak a miniszterelnök, hanem a kormány többi tagja is. Nagy hiba, hogy a 2002-ben elindított polgári köröket, amelyek sokat tettek azért, hogy a 2010-es választást meg tudta nyerni a Fidesz, nem tartották életben. Kicsit elkényelmesedett a párt, kevesebb energiát fektetett a személyes kapcsolattartásba, pedig utóbbi, ahogy utaltam rá, most is nélkülözhetetlen. Hiszen sok olyan szavazó van, aki a Fideszre voksolt, aztán időközben elfordult a polgári jobboldaltól – én úgy látom, ebben szerepet játszhatott a közvetlen kapcsolatok hiánya. De sosem késő, hogy különösen a fiatalokkal folyamatos kapcsolattartást alakítsanak ki, amit a választást követően is fenn kell tartani.