12. 07.
vasárnap
Magyarország világbajnokság magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda Dánia

Nem sikerült a bravúr: ötgólos előnyről kapott ki a magyar válogatott a vb-n

2025. december 07. 22:06

Dánia ötgólos hátrányból felállva nyert a mieink ellen a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében. A magyar válogatott így csoportmásodikként jutott tovább a legjobb nyolc közé.

2025. december 07. 22:06
null

Az Európa-bajnoki bronzérmes és biztos negyeddöntős magyar válogatott rotterdami középdöntős csoportja második helyén zárt a női kézilabda-világbajnokságon, miután a vasárnap esti záró rangadón 28–27-re kikapott a tavalyi kontinensviadalon második dán csapattól a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

magyar válogatott, magyar női kézilabda-válogatott, női kézilabda-vb, Magyarország, Dánia
Közel volt a bravúrhoz, de a meccs hajrájára sajnos elfáradt a magyar válogatott (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A csoportelsőség megszerzéséhez győznie kellett Dánia ellen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesének. Ez az elmúlt húsz évben csupán kétszer sikerült az aktuális magyar válogatottnak: 

  • 2015. december 9-én, tehát két nap híján tíz évvel ezelőtt Herningben a világbajnokság csoportkörében 29–22-re nyert a házigazda ellen, 
  • míg 2005-ben a vb bronzmérkőzésén Szentpéterváron 27–24-re kerekedett felül a nemzeti csapat.

Az ezúttal piros szerelésben pályára lépő magyar válogatott meccskeretéből a kapus Janurik Kinga taktikai okokból, míg a támadások egyik vezére, az irányító Vámos Petra betegség miatt maradt ki.

Utóbbit Simon Petra pótolta a kezdőcsapatban, ő lőtte a mérkőzés első gólját is. Szemerey Zsófi remekül kezdett a kapuban, többek között hétméterest is védett, de a túloldalon a Ferencváros leendő játékosa, a tavalyi Eb legjobb kapusának és egyben legértékesebb játékosának választott Anna Kristensen is jól szállt be a meccsbe. A befejezésekre nagyon ügyeltek a magyar játékosok, nemigen akadtak elszórt labdák, elkapkodva lezárt akciók, így a gyors dán gólok számát is sikerült alacsonyan tartani, 16 perc elteltével 8–6 os magyar előnynél jött is az első skandináv időkérés.

 

Golovin keveset cserélt, negyedóra után egy-egy játékosnak adott pihenőt a kezdőcsapatból, a dánok két hétméteresből kiegyenlítettek a 20. percre (9–9). A 22. percben ítélték meg az első két kiállítást a spanyol játékvezetők, a frissen beszállt Bordás Rékát küldték ki, és bár ezt az emberhátrányt letudta 2–2-vel a magyar válogatott, rögtön jött a következő. A szünetig az immár felfrissített csapat is remekül állta a sarat, a cserék többsége kiválóan játszott, így a pihenőre két találat volt az előny (15–13).

HANSEN, Anne Mette; ALBEK Anna
Albek Anna gyönyörű gólokat lőtt, cserébe viszont olykor nagy pofonokat is kapott a dán védőktől (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A szünet után a széleken változtatott Golovin Vlagyimir, együttese pedig 18–15-nél először alakított ki háromgólos különbséget. Az újabb hetest hárító Szemereyt éltette a magyar publikum, a dánok 21–17-nél kértek ismét időt. A nézőtéri hangpárbajt egyértelműen a magyarok nyerték, és a pályán is ígéretes volt a látvány, a 42. percbe lépve 23–18 állt az eredményjelzőn.

 

Innen több támadásbeli hibára építve négygólos sorozattal mínusz egyre közelítettek a skandinávok, majd 24–24-nél egyenlítettek. Az utolsó négy perchez érve 28–26-ra a 4–0-s sorozatot produkáló Dánia vezetett, innen pedig bár volt esély egyenlítésre az utolsó másodpercekben, ez nem sikerült.

Szemerey 19 lövést védett, Kristensen hat kísérletet hárított, a győri Kristina Jörgensen egy, míg Helena Elver három góllal zárt.

Kuczora Csenge: Megérdemeltünk volna egy pontot

A rotterdami találkozó után a magyar válogatott három gólt szerző balátlövője, Kuczora Csenge az MTI-nek azzal kezdte az értékelését: jó meccs volt.

„Belül szerintem mindenki azt érzi, hogy megérdemeltünk volna egy pontot. Nyilván nem úgy jött ki a végén, nagyon próbálkoztunk, nagyon hajtottuk, szívünket, lelkünket beleraktuk ebbe a mérkőzésbe, most ennyire telt” – emelte ki. Mint mondta, mindkét csapatnál kijött a fáradtság a kiélezett véghajrában, így nem ezen múlt.

„Védekezésben ekkor is nagyon próbálkoztunk még, támadásban viszont talán kicsit kapkodtunk már, ez volt most a hibánk” – ismerte be.

Kitért rá, hogy két nap alatt számos hibájukat sikerült kijavítaniuk a Japán elleni döntetlenhez képest és igyekeztek minél jobb formát mutatni, ami szerinte sikerült.

Hollandia vagy Franciaország lesz a magyar válogatott következő ellenfele

A magyar válogatott ellenfele a szerdai negyeddöntőben a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben.

A magyar válogatott ellenfele a szerdai negyeddöntőben a címvédő francia és a társházigazda holland csapat közül az lesz, amely első helyen végez a III. csoport hétfőn záruló küzdelmeiben. Legutóbb a 2013-as vb-n sikerült a legjobb nyolc közé jutnia a nemzeti csapatnak, akkor nyolcadikként zárt.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, I. CSOPORT (Rotterdam)
3. FORDULÓ
Magyarország–Dánia 27–28 (15–13)
Legjobb dobók: Simon P. 8, Klujber 6, ill. Aagot 6, Bardrum 4

A CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

  1. dánia 10 pont
  2. magyarország 7
  3. románia 6
  4. japán 5
  5. svájc 2
  6. szenegál 0

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

A mérkőzés összefoglalója

 

