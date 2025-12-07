Nem sikerült a bravúr: ötgólos előnyről kapott ki a magyar válogatott a vb-n

Utóbbit Simon Petra pótolta a kezdőcsapatban, ő lőtte a mérkőzés első gólját is. Szemerey Zsófi remekül kezdett a kapuban, többek között hétméterest is védett, de a túloldalon a Ferencváros leendő játékosa, a tavalyi Eb legjobb kapusának és egyben legértékesebb játékosának választott Anna Kristensen is jól szállt be a meccsbe. A befejezésekre nagyon ügyeltek a magyar játékosok, nemigen akadtak elszórt labdák, elkapkodva lezárt akciók, így a gyors dán gólok számát is sikerült alacsonyan tartani, 16 perc elteltével 8–6 os magyar előnynél jött is az első skandináv időkérés.

Golovin keveset cserélt, negyedóra után egy-egy játékosnak adott pihenőt a kezdőcsapatból, a dánok két hétméteresből kiegyenlítettek a 20. percre (9–9). A 22. percben ítélték meg az első két kiállítást a spanyol játékvezetők, a frissen beszállt Bordás Rékát küldték ki, és bár ezt az emberhátrányt letudta 2–2-vel a magyar válogatott, rögtön jött a következő. A szünetig az immár felfrissített csapat is remekül állta a sarat, a cserék többsége kiválóan játszott, így a pihenőre két találat volt az előny (15–13).