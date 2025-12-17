Ft
női kézilabda vb Golovin magyar női kézilabda-válogatott kézilabda

Tiszta vizet öntött a pohárba a női kézisek szövetségi kapitánya: ezért ment el a fókusz a holland–magyaron

2025. december 17. 09:44

A szövetségi kapitány szerint döntő részben a hullámzó teljesítmény miatt végzett „csak” a hetedik helyen a magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokságon. Golovin Vlagyimir úgy véli, a négybe jutáshoz és az éremszerzéshez csoda kellett volna.

2025. december 17. 09:44
null

Döntő részben a hullámzó teljesítmény miatt végzett „csak” a hetedik helyen a magyar női kézilabda-válogatott a vasárnap zárult holland-német közös rendezésű világbajnokságon Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint. A szakember az M4 Sport kézilabda-magazinjában hétfőn elmondta, tisztában voltak a mezőny erősségével, és tudták, hogy nagyon nehéz lett volna eljutni a legjobb négy közé, mint tették ezt a tavalyi Európa-bajnokságon, amikor bronzérmesek lettek.

Golovin Vlagyimir, magyar női kézilabda-válogatott, kézilabda, női kézilabda-vb, női kézilabda-világbajnokság, Magyarország
Golovin Vlagyimir irányításával a magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyen végzett a világbajnokságon (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

Ehhez csodának kellett volna történnie. Egy évvel ezelőtt ezt a franciák ellen véghezvittük, most nem sikerült. Nem mondanám, hogy csalódott vagyok a hetedik hellyel

– jegyezte meg a szövetségi kapitány.

Kiemelte, hogy hiába a legjobb hatba kerülés volt a cél, a játékosok közül mindenki arra vágyott, hogy megérkezzenek a harmadik emeletre, azaz sikerrel vegyék a negyeddöntőt. „Mikor nem sikerült, látni lehetett az arcokon a csalódottságot, de nem azért, mert hetedikek vagyunk, hanem azért, mert nem sikerült a bravúr az utolsó meccsen” – mondta.

Golovin szerint jó úton halad és nagyon sokat fejlődött a csapat, igaz, míg a 2024-es Eb-n mérkőzésről mérkőzésre javultak, most ez nem sikerült. Hozzátette, most, a vb-n teljesen más volt keret, kilenc új emberrel és újoncokkal.

„Nagyon hullámzó volt ez a teljesítmény mérkőzésen belül, és meccsek között is. Mikor nem jött a teljesítmény, görcsössé vált a játékunk, és ezt a pályán is lehetett látni” – fogalmazott Golovin, aki a mutatott játék alapján a dánok ellen egy góllal elveszített középdöntős találkozót tartja a torna csúcspontjának.

Golovin szerint ez vitte el a fókuszt a hollandok elleni meccsen

A negyeddöntőről elmondta, úgy érezték közben, hogy a hollandok megkapták a hazai pályát a játékvezetőktől, de utólag visszanézve a meccset, nem tükrözte azt, amit akkor éreztek. „A holland meccsen ez nemcsak a játékosokat, de a szakmai stábot is megfogta, és a fókusz elment. Ebből tanulni kell” – nyilatkozta.

A szövetségi kapitány úgy véli, minden játékosában „maradt még”, és egyértelműen többet tudnak.

„Azt mondom, ha ugyanaz a csapat, mint a tavalyi Eb-n, akkor szerintem a teljesítmény is ugyanolyan maradt volna. Az Eb-bronzérmesek sokkal többet vállaltak, mint kellett volna, és ebből több hiba lett, mint jó. A vb előtt is tudtam, hogy az Eb-t megismételni nagyon nehéz, de világversenyről világversenyre egyre jobbak leszünk. Az a csapat nagyjából két éven keresztül együtt dolgozott, és szerencsés volt, hogy előtte volt az olimpia, amire négy hetünk volt felkészülni. Abba nagyon sok minden belefér. Most ez hiányzott” – összegzett a szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

A Hollandia–Magyarország mérkőzés összefoglalója

 

