Tiszta vizet öntött a pohárba a női kézisek szövetségi kapitánya: ezért ment el a fókusz a holland–magyaron

Golovin szerint jó úton halad és nagyon sokat fejlődött a csapat, igaz, míg a 2024-es Eb-n mérkőzésről mérkőzésre javultak, most ez nem sikerült. Hozzátette, most, a vb-n teljesen más volt keret, kilenc új emberrel és újoncokkal.

„Nagyon hullámzó volt ez a teljesítmény mérkőzésen belül, és meccsek között is. Mikor nem jött a teljesítmény, görcsössé vált a játékunk, és ezt a pályán is lehetett látni” – fogalmazott Golovin, aki a mutatott játék alapján a dánok ellen egy góllal elveszített középdöntős találkozót tartja a torna csúcspontjának.

Golovin szerint ez vitte el a fókuszt a hollandok elleni meccsen

A negyeddöntőről elmondta, úgy érezték közben, hogy a hollandok megkapták a hazai pályát a játékvezetőktől, de utólag visszanézve a meccset, nem tükrözte azt, amit akkor éreztek. „A holland meccsen ez nemcsak a játékosokat, de a szakmai stábot is megfogta, és a fókusz elment. Ebből tanulni kell” – nyilatkozta.