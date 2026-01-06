Nem tágít a német kancellár: mindenképp katonákat adna Ukrajnának

Ebbe beletartozhat például az, hogy egy tűzszünetet követően erőket küldünk Ukrajna részére vele szomszédos NATO-területre”

– fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a német hozzájárulás jellegéről, illetve mértékéről a német kormánynak és parlamentnek kell majd végső soron döntenie, ahogy arra a feltételek adottak lesznek. „Saját magam és a német kormány nevében azt mondhatom, hogy ebben alapvetően semmit sem zárunk ki” – húzta alá a kancellár.

(MTI)