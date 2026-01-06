Nem tágít a német kancellár: mindenképp katonákat adna Ukrajnának

Ki nem találná senki, melyik EU-s ország jelentette ki: az ukrán menekültek maradjanak otthon és harcoljanak az országukért
Ha már ennek a brüsszeli politikusnak is ennyire elege van, mennyire lehet súlyos a helyzet odaát?
Firedrich Merz szerint a német kormány semmilyen lehetőséget sem zár ki.
Ukrajna újjáépítése elválaszthatatlanul összefonódik a biztonsági garanciákkal – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár a kijevi vezetést támogató úgynevezett tettrekész országok koalíciójának tanácskozását követően.
„A gazdasági erő elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy Ukrajna a jövőben is hitelesen útját állhassa Oroszországnak” – mondta Merz. Kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását is egy lehetséges tűzszünet biztosításában.
Ebbe beletartozhat például az, hogy egy tűzszünetet követően erőket küldünk Ukrajna részére vele szomszédos NATO-területre”
– fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a német hozzájárulás jellegéről, illetve mértékéről a német kormánynak és parlamentnek kell majd végső soron döntenie, ahogy arra a feltételek adottak lesznek. „Saját magam és a német kormány nevében azt mondhatom, hogy ebben alapvetően semmit sem zárunk ki” – húzta alá a kancellár.
(MTI)
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ha már ennek a brüsszeli politikusnak is ennyire elege van, mennyire lehet súlyos a helyzet odaát?
***