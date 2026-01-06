Ft
friedrich merz németország ukrajna oroszország

Nem tágít a német kancellár: mindenképp katonákat adna Ukrajnának

2026. január 06. 21:24

Firedrich Merz szerint a német kormány semmilyen lehetőséget sem zár ki.

2026. január 06. 21:24
null

Ukrajna újjáépítése elválaszthatatlanul összefonódik a biztonsági garanciákkal – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár a kijevi vezetést támogató úgynevezett tettrekész országok koalíciójának tanácskozását követően.

„A gazdasági erő elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy Ukrajna a jövőben is hitelesen útját állhassa Oroszországnak” – mondta Merz. Kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását is egy lehetséges tűzszünet biztosításában.

Ebbe beletartozhat például az, hogy egy tűzszünetet követően erőket küldünk Ukrajna részére vele szomszédos NATO-területre” 

– fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a német hozzájárulás jellegéről, illetve mértékéről a német kormánynak és parlamentnek kell majd végső soron döntenie, ahogy arra a feltételek adottak lesznek. „Saját magam és a német kormány nevében azt mondhatom, hogy ebben alapvetően semmit sem zárunk ki” – húzta alá a kancellár.

(MTI)

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

NokiNokedli
2026. január 06. 22:45
Ahogyan a zsidóvezérelte DeepState belehajtotta az ukránokat az oroszok ellen, úgy hajtja bele Merz-et, Macront, a britet, sőt Trumpot is a russzkik ellen.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 06. 22:35
Micsoda botrany ! Ork ban evek ota eteti energiaval a hohol hadigepezetet, de Merz ! Mit kepzel ez ! Hallatlan
Válasz erre
0
0
survivor
2026. január 06. 22:25
Dolgoznak kemenyen Orban győzelmén.....🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
trokadero
2026. január 06. 22:21
A nagy orosz télben ,valaki hangosan mosolyog: Na gyere ha Merz !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!