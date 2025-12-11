„A magyarokból hiányzott a minőség” – nagyon tetszik a hollandoknak, hogy igazuk lett

Nem véletlenül akartak a hollandok velünk játszani: női kézilabda-válogatottjuk a mérkőzés összképét tekintve magabiztosan, öt góllal legyőzte a magyar csapatot a világbajnokság negyeddöntőjében, így a 2019-es aranyérmük óta először ismét bejutottak a legjobb négy közé.

Hollandia nem adott esélyt a magyar válogatottnak (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A rotterdami meccsen Yara ten Holte olvasta a magyar támadásokat – az MKSZ jegyzőkönyve szerint a kapujára tartó 36 lövésből 14-et kivédett –, és a világ legjobb kapusává lépett elő a vb-n. A BD című helyi lap szerint a holland válogatott a világbajnoki negyeddöntőben