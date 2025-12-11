Ft
magyar válogatott női kézilabda vb Magyarország Klujber Katrin Hollandia kézilabda

„A magyarokból hiányzott a minőség” – nagyon tetszik a hollandoknak, hogy igazuk lett

2025. december 11. 10:00

A holland sajtó azt írja, a magyar válogatottból hiányzott a minőség a két ország női kézilabda-válogatottjának világbajnoki negyeddöntőjében.

2025. december 11. 10:00
null

Nem véletlenül akartak a hollandok velünk játszani: női kézilabda-válogatottjuk a mérkőzés összképét tekintve magabiztosan, öt góllal legyőzte a magyar csapatot a világbajnokság negyeddöntőjében, így a 2019-es aranyérmük óta először ismét bejutottak a legjobb négy közé.

magyar válogatott, női kézilabda, Hollandia, Magyarország, női kézilabda-világbajnokság
Hollandia nem adott esélyt a magyar válogatottnak (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)

A rotterdami meccsen Yara ten Holte olvasta a magyar támadásokat – az MKSZ jegyzőkönyve szerint a kapujára tartó 36 lövésből 14-et kivédett –, és a világ legjobb kapusává lépett elő a vb-n. A BD című helyi lap szerint a holland válogatott a világbajnoki negyeddöntőben 

egy olyan ellenféllel találkozott, amely nem keltett különösebb félelmet benne. Bár a magyar Győr a legjobb klubcsapat Európában, leginkább a külföldi játékosaira támaszkodik, például a holland hármasra: Dione Housheerre, Kelly Dulferre és Bo van Weteringre.

A cikkben arról is írnak, a mieinkből hiányzott a minőség, hogy megnehezítsék Hollandia feladatát.

Pedig Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya nagyon fogadkozott a mérkőzés előtt: bizakodva azt mondta, reméli, sikerül megmutatni a hollandoknak, hogy hiba volt őket lebecsülni. A pályán azonban mégis a hazaiak akarata érvényesült, a mieinknek sajnos nem sikerült felborítaniuk a papírformát, de a hetedik helyezésükkel így is a legjobb eredményüket érték el a 2005-ös bronzérmük óta.

Az elődöntőben 

  • Hollandia–Norvégia 
  • és Franciaország–Németország 

meccseket rendeznek pénteken. A döntőre és a bronzmérkőzésre vasárnap kerül sor.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Hollandia–Magyarország 28–23 – a mérkőzés összefoglalója

bagoly-29
2025. december 11. 12:34
Már miért is kellett volna, előre ismerték a forgatókönyvet, bíróstól! Jellemzően, a hazai kozmopolita ellenzék fikarcnyi birói elfogultságot sem tapasztalt a dánok itéleteiben! S nehezményezik, hogy Golovin vagy Klujber ezt említeni is meri!
Válasz erre
1
0
NiewiederGyurcsány
2025. december 11. 12:26
Egy kézilabda csapat nem nélkülözhet annyi formánkivüli játékost, amelyeket sajnos mi kénytelen voltunk a hollandok ellen. Még felsorolni is nehéz, de Bordás, Papp,Kuczora, stb. Büszkének talán mégsem kellene lennünk! Maradjunk annyiban, hogy a 7. hely megfelel a csapat európai besorolásának. Ami a holland meccset illeti, rengeteg esetben fordul elő és nem csak a mi mérkőzéseinken, hogy tehetségtelen, vagy rosszindulatú bírók teszik tönkre az eredményt! Ez van!
Válasz erre
0
0
pollip
•••
2025. december 11. 11:44 Szerkesztve
Amikor Elek Gábor után új edző jött és a Fradi sorozatban kikapott, Malestein teljesesen maga alatt volt és azt mondta, depresszióval küzd . Megsajnáltam, szívembe zártam. De most a nagyképűség felülírja a tehetségét. Nem elég jól kézilabdázni, sportszerűnek is tudni kell lenni. Na, ez nem a hollandoknak. A nagyképűségük unszimpatikus.
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. december 11. 11:30
DiReGt báNCcsáK a szegíny magyarkákat, pedig ők oan ártatlan ojrópéerek, soha senkiről nem írnának rosszat a mandinernél. Hogy szakmányban köpködnék a lakájsajtós csicskák az összes európait, mert a mucsai bugrisoknak a kisebbrendűségi magyarkomplexusait kompenzálni kell nemzethy mellveréssel? Á, ilyen nincs! (De van.)
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!