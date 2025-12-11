„A magyarokból hiányzott a minőség” – nagyon tetszik a hollandoknak, hogy igazuk lett

„Mindenkit a sírás kerülget” – nem akartak a bírókkal foglalkozni női kézilabdázóink, de azért megtették
Az elveszített negyeddöntő után a főszereplők értékeltek.
A holland sajtó azt írja, a magyar válogatottból hiányzott a minőség a két ország női kézilabda-válogatottjának világbajnoki negyeddöntőjében.
Nem véletlenül akartak a hollandok velünk játszani: női kézilabda-válogatottjuk a mérkőzés összképét tekintve magabiztosan, öt góllal legyőzte a magyar csapatot a világbajnokság negyeddöntőjében, így a 2019-es aranyérmük óta először ismét bejutottak a legjobb négy közé.
A rotterdami meccsen Yara ten Holte olvasta a magyar támadásokat – az MKSZ jegyzőkönyve szerint a kapujára tartó 36 lövésből 14-et kivédett –, és a világ legjobb kapusává lépett elő a vb-n. A BD című helyi lap szerint a holland válogatott a világbajnoki negyeddöntőben
egy olyan ellenféllel találkozott, amely nem keltett különösebb félelmet benne. Bár a magyar Győr a legjobb klubcsapat Európában, leginkább a külföldi játékosaira támaszkodik, például a holland hármasra: Dione Housheerre, Kelly Dulferre és Bo van Weteringre.
A cikkben arról is írnak, a mieinkből hiányzott a minőség, hogy megnehezítsék Hollandia feladatát.
Pedig Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya nagyon fogadkozott a mérkőzés előtt: bizakodva azt mondta, reméli, sikerül megmutatni a hollandoknak, hogy hiba volt őket lebecsülni. A pályán azonban mégis a hazaiak akarata érvényesült, a mieinknek sajnos nem sikerült felborítaniuk a papírformát, de a hetedik helyezésükkel így is a legjobb eredményüket érték el a 2005-ös bronzérmük óta.
Az elődöntőben
meccseket rendeznek pénteken. A döntőre és a bronzmérkőzésre vasárnap kerül sor.
