Aggódnak Veszprémben – a játékos egészsége a tét, de a franciák nem tágítanak

Ugyanakkor ebben az időszakban klubunk lehetőségei erősen behatároltak, a nemzetközi szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót, mi csak javaslatot tehetünk. Természetesen elküldtük orvosaink véleményét a francia nemzeti csapatnál dolgozó szakmai stábnak, meglátásunk szerint Yanisnak pihenésre és kezelésekre van szüksége a következő hetekben, de a végső döntést (ahogyan az más sportágakban, így például a labdarúgásban is megszokott) nekik kell kimondaniuk. A francia válogatott orvosai az első vizsgálatok után úgy látták, Yanis Lenne térde sportolásra kész, semmiféle kockázatot sem rejt a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon.

Yanis ezért bekerült a francia együttes szűk Eb-keretébe, elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra. Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik, ami minden érintett, így Yanis Lenne, a francia kézilabda-válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja.”