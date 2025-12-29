Aggódnak Veszprémben – a játékos egészsége a tét, de a franciák nem tágítanak

Jó hír a magyar válogatottnak: az orvosok megváltoztatták a véleményüket
Imre Bence úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése.
Más véleményen vannak az orvosok. A Veszprém azt szeretné, ha Yanis Lenne pihentetné a térdét.
A One Veszprém HC újabb közleményt adott ki francia válogatott játékosával kapcsolatban. A tájékoztatásukat tartalmi változtatás nélkül közöljük!
„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálta klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége.
Ugyanakkor ebben az időszakban klubunk lehetőségei erősen behatároltak, a nemzetközi szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót, mi csak javaslatot tehetünk. Természetesen elküldtük orvosaink véleményét a francia nemzeti csapatnál dolgozó szakmai stábnak, meglátásunk szerint Yanisnak pihenésre és kezelésekre van szüksége a következő hetekben, de a végső döntést (ahogyan az más sportágakban, így például a labdarúgásban is megszokott) nekik kell kimondaniuk. A francia válogatott orvosai az első vizsgálatok után úgy látták, Yanis Lenne térde sportolásra kész, semmiféle kockázatot sem rejt a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon.
Yanis ezért bekerült a francia együttes szűk Eb-keretébe, elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra. Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik, ami minden érintett, így Yanis Lenne, a francia kézilabda-válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja.”
Fotó: handballveszprem.hu