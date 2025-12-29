Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Yanis Lenne Franciaország térdsérülés sérülés férfi kézilabda Veszprém kézilabda

Aggódnak Veszprémben – a játékos egészsége a tét, de a franciák nem tágítanak

2025. december 29. 11:47

Más véleményen vannak az orvosok. A Veszprém azt szeretné, ha Yanis Lenne pihentetné a térdét.

2025. december 29. 11:47
null

A One Veszprém HC újabb közleményt adott ki francia válogatott játékosával kapcsolatban. A tájékoztatásukat tartalmi változtatás nélkül közöljük!

A Veszprém játékosának a sorsa a franciákon múlik
A Veszprém játékosának a sorsa a franciákon múlik (Fotó: handballveszprem.hu)

A Veszprém közleménye

„Ahogyan azt a december 6-án kiadott közleményünkben jeleztük, a Yanis Lenne sérülésével kapcsolatos diagnózist csak komplex kivizsgálás után lehet felállítani. A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen térdsérülést szenvedő francia szélsőt azóta megvizsgálta klubunk, illetve a francia válogatott orvosai, továbbá egy térdspecialista is, és a vélemények ellentmondóak. A számunkra legmeghatározóbb orvosi vélemények alapján Lenne-nek a következő hetekben pihenésre és rehabilitációra van szüksége.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanakkor ebben az időszakban klubunk lehetőségei erősen behatároltak, a nemzetközi szabályok szerint a válogatott időszakban a nemzeti csapat stábja mondja ki a döntő szót, mi csak javaslatot tehetünk. Természetesen elküldtük orvosaink véleményét a francia nemzeti csapatnál dolgozó szakmai stábnak, meglátásunk szerint Yanisnak pihenésre és kezelésekre van szüksége a következő hetekben, de a végső döntést (ahogyan az más sportágakban, így például a labdarúgásban is megszokott) nekik kell kimondaniuk. A francia válogatott orvosai az első vizsgálatok után úgy látták, Yanis Lenne térde sportolásra kész, semmiféle kockázatot sem rejt a szerepeltetése a január 15-én kezdődő Európa-bajnokságon.

Yanis ezért bekerült a francia együttes szűk Eb-keretébe, elutazik a gárda edzőtáborába, ahol eldől, valóban készen áll-e a játékra. Bízunk abban, hogy az általunk elküldött orvosi véleményt figyelembe vevő, felelősségteljes döntés születik, ami minden érintett, így Yanis Lenne, a francia kézilabda-válogatott és a One Veszprém hosszú távú érdekeit szolgálja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: handballveszprem.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!