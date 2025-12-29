„Köszönöm a szurkolóinknak, hogy nem mentek haza” – a kamera előtt szégyenkezett az NB I-es edző

Hétfőn két mérkőzéssel folytatódott a női kézilabda NB I-es idény a világbajnokság után, ezek egyikén a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri ETO 32–16-ra nyert a Vasas vendégeként, így megőrizte a hibátlan mérlegét. A Tisza-parti együttes egy 9–1-es rohammal kezdte a meccset, a szünetben pedig már 13 góllal vezetett (18–15). A fővárosiakat irányító Konkoly Csaba nem csodálkozott volna azon, ha a szurkolóik az első félidő után távoznak a csarnokból.

Győri örömtánc a meccs után (Fotó: vasassc.hu)

Az első félidőt úgy felejteném el, ahogy volt, köszönöm a szurkolóinknak, hogy nem mentek haza, nem igazán tűnt kézilabdának, amit műveltünk

– kezdte az M4 Sportnak adott értékelését a Vasas trénere. – A második félidőben már a számok is azt mutatták, hogy ott már inkább kézilabdára hasonlított a játékunk. Bátorság és akarat nélkül nem lehet semmilyen sportágat játszani, ezt a második félidőben már sikerült kicsit előcsalogatni. A második félidő játékával elégedett lehetek, annak akár majd eredménye is lehet. Tanulságos meccs volt, nem voltunk méltó ellenfelei az ETO-nak.”