Konkoly Csaba Per Johansson Vasas Győri ETO kézilabda

„Köszönöm a szurkolóinknak, hogy nem mentek haza” – a kamera előtt szégyenkezett az NB I-es edző

2025. december 29. 23:07

A Győri ETO sima győzelemmel folytatta a női kézilabda-bajnokságot. Konkoly Csaba, a Vasas vezetőedzője hálás a szurkolóiknak, hogy az első félidő után nem mentek haza.

2025. december 29. 23:07
Hétfőn két mérkőzéssel folytatódott a női kézilabda NB I-es idény a világbajnokság után, ezek egyikén a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri ETO 32–16-ra nyert a Vasas vendégeként, így megőrizte a hibátlan mérlegét. A Tisza-parti együttes egy 9–1-es rohammal kezdte a meccset, a szünetben pedig már 13 góllal vezetett (18–15). A fővárosiakat irányító Konkoly Csaba nem csodálkozott volna azon, ha a szurkolóik az első félidő után távoznak a csarnokból.

Konkoly Csaba, Vasas, Győri ETO, kézilabda, női kézilabda, Győr
Győri örömtánc a meccs után (Fotó: vasassc.hu)

Az első félidőt úgy felejteném el, ahogy volt, köszönöm a szurkolóinknak, hogy nem mentek haza, nem igazán tűnt kézilabdának, amit műveltünk

– kezdte az M4 Sportnak adott értékelését a Vasas trénere. – A második félidőben már a számok is azt mutatták, hogy ott már inkább kézilabdára hasonlított a játékunk. Bátorság és akarat nélkül nem lehet semmilyen sportágat játszani, ezt a második félidőben már sikerült kicsit előcsalogatni. A második félidő játékával elégedett lehetek, annak akár majd eredménye is lehet. Tanulságos meccs volt, nem voltunk méltó ellenfelei az ETO-nak.”

Per Johansson, a Győr vezetőedzője boldogan nyilatkozott: „Régen játszottunk együtt, ezért elégedett vagyok a teljesítménnyel. Az első félidőben pontosan azt játszottuk, amit szerettünk volna. Remekül működött a védekezés, így esélyt adtunk Szemerey Zsófinak, hogy jól védjen (az MKSZ statisztikája szerint a válogatott kapus 17 lövésből 12-t hárított – a szerk.). A csapatot is tudtam forgatni. 2025 csodálatos évünk volt, ezért boldog vagyok.”

A Győrre az új év elején kemény menet vár, januárban és februárban is hét meccset játszik. Következő ellenfele jövő kedden (január 6.) az Elek Gábor által irányított Esztergom lesz az Audi Arénában.

Nyitókép: vasassc.hu

kbs-real
2025. december 29. 23:22
Tisza-parti???? Istenem, kik írják a Mandiner online változatát?!
