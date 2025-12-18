„Nincs benne félelem” – magyarral tizenhét éve nem történt ilyen

Kezdődik a dartsőrület: több millió a tét a vb-n a magyar játékosnak
A világbajnokság két legnagyobb esélyesének a két Luke-ot, Littlert és Humphriest tartják.
Londonon a világ szeme: eljött a nagy nap.
Javában zajlik Londonban a PDC-dartsvilágbajnokság. A csütörtöki játéknapon a torna egyetlen magyar indulója is táblához lép, Kovács Patrik, aki úgy érzi, mentálisan és fizikálisan is alaposan felkészült az angliai megmérettetésre.
Tizenhét év után ismét lesz magyar indulója a darts-vb-nek, november óta tudjuk, hogy a Hungarian Darts Super League megnyerése után Kovács Patrikot idén táblához szólítják az Alexandra Palace-ben. Csütörtökön eljött a nagy nap: közép-európai idő szerint 13.30-kor megmutathatja a nagyvilágnak, mire képes. A 29 éves honfitársunk az angol Callan Rydz ellen bizonyíthat.
„Ami közvetlenül a versenyre való kijutás után történt, az bevallom, kényelmetlen volt. Én otthon a mindennapi életemet éltem, és ebbe a privát szférába jött bele a folyamatos telefoncsörgés a vb-kvalifikációt követően. Először nehezen éltem meg ezt, de persze az embernek tisztában kell lennie, hogy egy ilyen eredmény mivel jár” – fogalmazott Kovács a Magyar Nemzetnek, majd hozzátette:
Nem árulok el nagy titkot, a vb-kvalifikáció előtt a felszolgálói munkám mellett kizárólag hobbiként tekintettem a dartsra. Lehet azzal is sokat mondok, ha napi 30 percet gyakoroltam.
Januárban elhelyezkedtem a szakmámban felszolgálóként, alkalmi melóim vannak” – mesélte a dartsjátékos, aki a vb után sem szeretne kizárólag szeretett sportágából megélni.
Kovács a bevonulózenéjének a Black Eyed Peas zenekartól a Let’s Get It Started című számát választotta.
A magyar játékos, a feleségével és a nevelt fiával utazott Londonba, a táblás edzések mellett sokat sétált és úszott, hogy javítsa az állóképességét és a koncentrációját.
Nem tudom, hogy ez pozitív, vagy negatív előjel, de nincs bennem semmi félelem”
– mesélte a verseny előtt a Sport Tv-nek.
Fotó: Facebook/Kovács Patrik