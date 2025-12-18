„Nincs benne félelem” – magyarral tizenhét éve nem történt ilyen

Nem árulok el nagy titkot, a vb-kvalifikáció előtt a felszolgálói munkám mellett kizárólag hobbiként tekintettem a dartsra. Lehet azzal is sokat mondok, ha napi 30 percet gyakoroltam.

Januárban elhelyezkedtem a szakmámban felszolgálóként, alkalmi melóim vannak” – mesélte a dartsjátékos, aki a vb után sem szeretne kizárólag szeretett sportágából megélni.

Kovács a bevonulózenéjének a Black Eyed Peas zenekartól a Let’s Get It Started című számát választotta.

A magyar játékos, a feleségével és a nevelt fiával utazott Londonba, a táblás edzések mellett sokat sétált és úszott, hogy javítsa az állóképességét és a koncentrációját.