Kezdődik a dartsőrület: több millió a tét a vb-n a magyar játékosnak

Számára nincs lehetetlen – megint lenyűgözte a világot Anglia tinisztárja (VIDEÓ)
A világbajnokság előtti utolsó kiemelt dartsversenyt is Luke Littler nyerte meg.
A címvédő Luke Littler és a 2023-as győztes Michael Smith már az első napon tábla elé lép. Kezdődik a PDC-dartsvilágbajnokság, amelyen 17 év után szerepel ismét magyar játékos is.
Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én (ma) kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.
A teher nyomja őt, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet
– jelentette ki az ózdi játékos, aki a Hungarian Darts Super League megnyerésével jutott ki a vb-re.
A 29 éves dartsos beszélt arról is, hogy a november végi sorsolás kifejezetten izgalmas volt számára, ugyanis amikor a 128 induló nevét felsorolták, az övé hangzott el utoljára. Első fordulós ellenfelével, a világranglistán 42. helyen álló angol versenyzővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri a játékát.
Kovács – aki érdemben november első felében tudta elkezdeni a felkészülést a vb-re – a családjával két nappal a meccse előtt utazik majd a brit fővárosba.
A magyar játékos december 18-án, csütörtökön, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első meccsét vívja a kétszeres világbajnoki negyeddöntős Rydzzel.
A Kovács–Rydz mérkőzés győztesére a második fordulóban – a legjobb 64 között – a Daryl Gurney–Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár majd a legendás Alexandra Palace-ben.
A világbajnokságnak 17 év után van ismét magyar indulója. Kovács Patrik előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.
A torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6.5 millió forinttal) gazdagodnak.
A vb legnagyobb esélyesének a világranglista első két helyezettjét, a címvédő Luke Littlert és Luke Humphriest tartják. A Nemzeti Sport erősorrendjében
A viadalon a többszörös világbajnokok közül Gary Anderson és Peter Wright is részt vesz, továbbá ott van a 128-as mezőnyben Michael Smith, Raymond van Barneveld, Rob Cross és Michael Smith, valamint öt női játékos – Greaves mellett Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven és Gemma Hayter – is.
Luke Littler nyerte meg a Grand Slam of Dartsot, ezzel átvette a vezetést a világranglistán.
Az első forduló küzdelmei december 19-ig tartanak, majd december 23-ig lejátsszák az összes második körös meccset is. A karácsony utáni három napban a harmadik fordulóval folytatódik a vb, december 30-án estére pedig kialakul a legjobb nyolc mezőnye. A negyeddöntőket január elsején, az elődöntőket másodikán, a döntőt harmadikán, szombaton rendezik.
A világbajnokság sorsolását és a teljes menetrendet ide kattintva tekintheti meg!
