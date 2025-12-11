Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gerwyn Price Luke Humphries Luke Littler dartsvilágbajnokság darts-vb darts Kovács Patrik Michael van Gerwen

Kezdődik a dartsőrület: több millió a tét a vb-n a magyar játékosnak

2025. december 11. 08:37

A címvédő Luke Littler és a 2023-as győztes Michael Smith már az első napon tábla elé lép. Kezdődik a PDC-dartsvilágbajnokság, amelyen 17 év után szerepel ismét magyar játékos is.

2025. december 11. 08:37
null

Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én (ma) kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.

A teher nyomja őt, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet

– jelentette ki az ózdi játékos, aki a Hungarian Darts Super League megnyerésével jutott ki a vb-re.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron
Luke Littler címvédőként várja a csütörtökön kezdődő világbajnokságot (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

A 29 éves dartsos beszélt arról is, hogy a november végi sorsolás kifejezetten izgalmas volt számára, ugyanis amikor a 128 induló nevét felsorolták, az övé hangzott el utoljára. Első fordulós ellenfelével, a világranglistán 42. helyen álló angol versenyzővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy még nem játszott ellene, viszont szerepeltek már több tornán együtt és ismeri a játékát.

Kovács – aki érdemben november első felében tudta elkezdeni a felkészülést a vb-re – a családjával két nappal a meccse előtt utazik majd a brit fővárosba. 

A magyar játékos december 18-án, csütörtökön, a közép-európai idő szerint 13.30 órakor kezdődő program első meccsét vívja a kétszeres világbajnoki negyeddöntős Rydzzel.

A Kovács–Rydz mérkőzés győztesére a második fordulóban – a legjobb 64 között – a Daryl Gurney–Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár majd a legendás Alexandra Palace-ben.

Ezt is ajánljuk a témában

A világbajnokságnak 17 év után van ismét magyar indulója. Kovács Patrik előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól. 

A torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett, ebből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6.5 millió forinttal) gazdagodnak.

A vb legnagyobb esélyesének a világranglista első két helyezettjét, a címvédő Luke Littlert és Luke Humphriest tartják. A Nemzeti Sport erősorrendjében

  • a 2021-es világbajnok Gerwyn Price a harmadik, 
  • a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwen a negyedik 
  • és a regnáló Európa-bajnok Gian van Veen az ötödik. 

A viadalon a többszörös világbajnokok közül Gary Anderson és Peter Wright is részt vesz, továbbá ott van a 128-as mezőnyben Michael Smith, Raymond van Barneveld, Rob Cross és Michael Smith, valamint öt női játékos – Greaves mellett Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven és Gemma Hayter – is.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első forduló küzdelmei december 19-ig tartanak, majd december 23-ig lejátsszák az összes második körös meccset is. A karácsony utáni három napban a harmadik fordulóval folytatódik a vb, december 30-án estére pedig kialakul a legjobb nyolc mezőnye. A negyeddöntőket január elsején, az elődöntőket másodikán, a döntőt harmadikán, szombaton rendezik.

A világbajnokság sorsolását és a teljes menetrendet ide kattintva tekintheti meg!

Nyitókép: Facebook / Patrik Kovács

A 2025-ös vb-döntő teljes egészében

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
•••
2025. december 11. 09:19 Szerkesztve
-szép kis siker elébe nézhetünk... Úgy szeretném, ha versenyzőnknek összejönne egy tökéletes 140, akkor ne ötször táncolja körbe a teret, mint aki a világot váltotta meg, elégedjék meg három körrel... A darts sokkal jobb mint a foci, még minimális elvárásunk sem lehet, és csakis kellemes meglepetés érhet bennünket! -amit szívből kívánok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!