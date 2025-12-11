Kezdődik a dartsőrület: több millió a tét a vb-n a magyar játékosnak

Nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én (ma) kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság rajtját Kovács Patrik, a torna magyar indulója, aki az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra.

A teher nyomja őt, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet

– jelentette ki az ózdi játékos, aki a Hungarian Darts Super League megnyerésével jutott ki a vb-re.