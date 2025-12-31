Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
12. 31.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szentírás pottyondy edina nagy jános kritika orbán viktor

Kapkodhatja a fejét Pottyondy Edina: újabb bibliai idézettel üzentek a baloldali influenszernek (VIDEÓ)

2025. december 31. 07:44

Kíméletlen kritikát kapott a humorista könyve.

2025. december 31. 07:44
null

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, december 22-én a Miniszterelnöki Hivatal felvette a kapcsolatot Pottyondy Edina kollégájával, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap pedig már kézbesítették is a miniszterelnök dedikált könyvét.

Nagy János reakciója

Mint kiderült, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt is megihlették a miniszterelnök és az influenszer által korábban küldött bibliai idézetek, ezért ő maga is idézett a Szentírásból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Minden szabad nekem, de nem minden használ”

– vette át Pál apostol gondolatait Nagy János, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Pottyondy Edina idén megjelenő könyve szórakoztató olvasmány, ugyanakkor céltalan.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2025. december 31. 09:07
"humorista"? Akkor én meg atomfizikus vagyok.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. december 31. 08:47
Tisztelet azoknak akik pottyantós könyvét elolvassák, hogy NEKÜNK ne kelljen...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
h040183
2025. december 31. 08:39
Potyondi kollegájával... Egy egész stáb dolgozik neki hogy spontán konyhai felvételnek tűnjön a propaganda influenszkedése, ami egyértelműen bebizonyosodott, hogy külföldi pénzből van "megtámogatva". Nem kellene őt ennyire komolyan venni; a légy meg a sas esete!
Válasz erre
6
0
travolta
2025. december 31. 08:37
Edina mindig árul valamit pénzért. Ő egy kereskedő nem influenszer és nem is szakértő.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!