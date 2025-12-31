Kapkodhatja a fejét Pottyondy Edina: újabb bibliai idézettel üzentek a baloldali influenszernek (VIDEÓ)

Köpni-nyelni nem tudott Pottyondy Edina: Orbán Viktor húzására még ő sem volt felkészülve
Pedig a miniszterelnök csak viszonozta a humorista „szívességét”.
Kíméletlen kritikát kapott a humorista könyve.
Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, december 22-én a Miniszterelnöki Hivatal felvette a kapcsolatot Pottyondy Edina kollégájával, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap pedig már kézbesítették is a miniszterelnök dedikált könyvét.
Mint kiderült, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt is megihlették a miniszterelnök és az influenszer által korábban küldött bibliai idézetek, ezért ő maga is idézett a Szentírásból.
Minden szabad nekem, de nem minden használ”
– vette át Pál apostol gondolatait Nagy János, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy Pottyondy Edina idén megjelenő könyve szórakoztató olvasmány, ugyanakkor céltalan.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook