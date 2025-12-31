Kapkodhatja a fejét Pottyondy Edina: újabb bibliai idézettel üzentek a baloldali influenszernek (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, december 22-én a Miniszterelnöki Hivatal felvette a kapcsolatot Pottyondy Edina kollégájával, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap pedig már kézbesítették is a miniszterelnök dedikált könyvét.

Nagy János reakciója

Mint kiderült, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt is megihlették a miniszterelnök és az influenszer által korábban küldött bibliai idézetek, ezért ő maga is idézett a Szentírásból.