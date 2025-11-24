Számára nincs lehetetlen – megint lenyűgözte a világot Anglia tinisztárja (VIDEÓ)

A mögöttünk hagyott hétvégén az angliai Mineheadben rendezték meg a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtti utolsó kiemelt versenyt, a Players Championship Finalst. A kiemelési listát nem a világranglistás pozíciók, hanem az idei harmincnégy PC-állomáson elért eredmények alapján állították össze, ami olyan helyzetet teremtett, hogy az újdonsült világelső Luke Littler csak a 36., a kétszeres címvédő Luke Humphries pedig csupán az 58. kiemeltje volt a tornának, míg a hétszeres bajnok Michael van Gerwen – karrierje során először – nem is vehetett részt a viadalon, mert nem került be az összesített rangsor első 64 helyezettje közé.

Michael van Gerwen a Players Championship Finals rekordbajnoka – Luke Littler leghamarabb 2031-ben állíthatja be a csúcsát (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Már a pénteki első fordulóban eldőlt, hogy Humphries nem nyeri meg sorozatban harmadszor is a versenyt, ugyanis döntő legben, 6–5-re kikapott a friss Európa-bajnok Gian van Veentől, aki aztán a második körben kiesett a lengyel Krzysztof Ratajskival szemben. A torna korábbi győztesei közül Gary Anderson és Peter Wright is a második fordulóban búcsúzott, akárcsak két top 10-es kiemelt, Ross Smith és a világranglistán negyedik Stephen Bunting.