Számára nincs lehetetlen – megint lenyűgözte a világot Anglia tinisztárja (VIDEÓ)

Luke Littler nyerte meg a Grand Slam of Dartsot, ezzel átvette a vezetést a világranglistán.
A mögöttünk hagyott hétvégén rendezték az év végi dartsvilágbajnokság előtti utolsó kiemelt versenyt. A Players Championship Finals a 36.-ként kiemelt világelső, Luke Littler sikerével zárult.
A mögöttünk hagyott hétvégén az angliai Mineheadben rendezték meg a december 11-én kezdődő PDC-dartsvilágbajnokság előtti utolsó kiemelt versenyt, a Players Championship Finalst. A kiemelési listát nem a világranglistás pozíciók, hanem az idei harmincnégy PC-állomáson elért eredmények alapján állították össze, ami olyan helyzetet teremtett, hogy az újdonsült világelső Luke Littler csak a 36., a kétszeres címvédő Luke Humphries pedig csupán az 58. kiemeltje volt a tornának, míg a hétszeres bajnok Michael van Gerwen – karrierje során először – nem is vehetett részt a viadalon, mert nem került be az összesített rangsor első 64 helyezettje közé.
Már a pénteki első fordulóban eldőlt, hogy Humphries nem nyeri meg sorozatban harmadszor is a versenyt, ugyanis döntő legben, 6–5-re kikapott a friss Európa-bajnok Gian van Veentől, aki aztán a második körben kiesett a lengyel Krzysztof Ratajskival szemben. A torna korábbi győztesei közül Gary Anderson és Peter Wright is a második fordulóban búcsúzott, akárcsak két top 10-es kiemelt, Ross Smith és a világranglistán negyedik Stephen Bunting.
A vasárnap délutáni negyeddöntőben Gerwyn Price 10–6-ra nyert a 2018-as győztes Daryl Gurney ellen, míg Luke Littler fantasztikus mérkőzésen, 107.88 pontos körátlaggal 10–5-re verte meg Chris Dobeyt, így az első kiemelt walesi kiválóság és a regnáló világbajnok egymással játszhatott az elődöntőben – ez a meccs a két játékos formáját látva tulajdonképpen egy előrehozott döntőnek is beillett.
Littler az első három etapot egyaránt 3–2-re nyerte meg, vagyis a harmadik szünetben 9–6-ra vezetett, és a végjátékban sem engedte ki a kezéből az irányítást, 11–8-as sikerével elsőként ő jutott be a fináléba.
„Huh, ez a srác nem hibázik. Nem a legjobbamat nyújtottam, de mindent beleadtam ezen az estén. Többekkel is játszottam már a csúcsformájukban, ám Luke mindenkinél magasabb szintet képvisel. A jelenléte nagyszerű a sportágnak és nekem is, mert arra ösztönöz, hogy tovább gyakoroljak” – kommentálta a vereséget Price a hivatalos Instagram-oldalán.
A másik ágról
legyőzésével a 34.-ként kiemelt Nathan Aspinall jutott be a fináléba.
CÍMVÉDÉS AZ IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁGON
A Players Championship Finals vasárnap esti döntője előtt rendezték meg az ifjúsági világbajnokság fináléját, amelyen Gian van Veen 96.55-ös átlaggal 6–3-ra győzött a Luke Littlert is kiejtő huszonegy esztendős női játékos, Beau Greaves ellen, így megvédte a címét. A 16 és 23 év közötti játékosok számára kiírt korosztályos vb-t a korábbi években többek között Littler (2023), Josh Rock (2022), Luke Humphries (2019), Dimitri Van den Bergh (2017, 2018) és Michael Smith (2013) is megnyerte.
A döntőben Littler gyakorlatilag végig vezetett, 8–4-nél már négy leg különbséggel is. A vele nagyon jó viszonyt ápoló Aspinall 9–8-nál felzárkózott egyetlen játékra és kezdhetett az egyenlítésért, de nagyon gyenge leget dobott, ismét elveszítette a kezdését (10–8), majd a fiatalabbik angol első pályáról egy 88 pontos kiszállóval befejezte a mérkőzést (11–8).
Luke Littler – aki a Players Championship Finalsen a hat mérkőzésén 105.66 pontos tornaátlagot ért el – idén a hatodik, összességében a kilencedik major tornagyőzelmét szerezte meg, és
18 éves korában már most több kiemelt versenyt nyert, mint Humphries, Anderson és Wright (8-8) az egész karrierje során.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy a magasba emelhettem ezt a trófeát. Zseniálisan játszottam az egész tornán, örülök, hogy sikeresen elvégeztem a feladatomat. Most már minden tekintet a világbajnokságra szegeződhet
– mondta Littler a finálé után önbizalomtól duzzadva. Aspinall azt emelte ki, hogy döntős szereplésének köszönhetően visszakerült a világranglistán oda, ahová tartozik, a legjobb 16 közé (a 21. helyről a 15.-re lépett előre), és számára ez volt az első számú célkitűzés a versenyt megelőzően.
Az év végi világbajnokság sorsolását hétfő délután tartják.
PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS (MINEHEAD)
DÖNTŐ
Luke Littler (angol, 36.) (103.33)–Nathan Aspinall (angol, 34.) (93.64) 11–8
ELŐDÖNTŐ
Gerwyn Price (walesi, 1.) (101.99)–Luke Littler (angol, 36.) (108.48) 8–11
Nathan Aspinall (angol, 34.) (100.09)–Jermaine Wattimena (holland, 6.) (95.3) 11–2
NEGYEDDÖNTŐ
Gerwyn Price (walesi, 1.) (97.3)–Daryl Gurney (északír, 40.) (92.07) 10–6
Luke Littler (angol, 36.) (107.88)–Chris Dobey (angol, 5.) (104.57) 10–5
Nathan Aspinall (angol, 34.) (101.4)–Josh Rock (északír, 10.) (95.45) 10–8
James Wade (angol, 19.) (97.37)–Jermaine Wattimena (holland, 6.) (100.3) 8–10
