Erre kevesen fogadtak volna: egy 23 éves fiúról szólt a hétvége Németországban (VIDEÓ)

Megvan, ki képviseli hazánkat: 17 év után lesz újra magyar játékos a világbajnokságon
Ő nyerte a nyolcas döntőt Budapesten.
Luke Littler a második fordulóban, Michael van Gerwen az elődöntőben búcsúzott Dortmundban. Luke Humphries legyőzésével a 23 esztendős Gian van Veen nyerte meg a darts Európa-bajnokságot.
Az őszi hónapok mindig sűrűk a PDC (Professional Darts Corporation) versenynaptárában, az év végi világbajnokság előtt ugyanis októberben és novemberben összesen négy major tornát rendeznek. A sorban az elsőt, a két héttel ezelőtti, dupla beszállós formátumú World Grand Prix-t Luke Littler nyerte meg Leicesterben, míg a magyarországi hosszú hétvégén az Európa-bajnokságra került sor Dortmundban (a jövő hónapban pedig jön a Grand Slam és a Players Championship Finals is).
Az Eb-n nem az aktuális világranglistás pozíciók, hanem az idei tizennégy European Tour-versenyen – ezek egyike volt a budapesti Hungarian Darts Trophy – elnyert pénzdíjak alapján készítették el a kiemelési rendszert, ami olyan helyzetet teremtett, hogy
A legnagyobb ászok közül Stephen Bunting, Gerwyn Price, Jonny Clayton, Gary Anderson, Peter Wright és Rob Cross már az első fordulóban kiesett, de Littler, a hazai közönség előtt szereplő Martin Schindler, valamint a három European Tour-tornagyőzelmének köszönhetően első kiemelt Nathan Aspinall is csak a második körig jutott.
Van Gerwen három meccset is nyert (Wessel Nijmant 6–5-re, Chris Dobeyt 10–5-re, Daryl Gurneyt 10–7-re győzte le), így 2021 óta először bejutott az elődöntőbe, ám ott izgalmas, fordulatos mérkőzésen 11–9-re kikapott 23 éves honfitársától, a szintén holland Gian van Veentől. A másik ágon Luke Humphries menetelt el a fináléig, aki Krzysztof Ratajskit, Cameron Menziest és a 2018-as Európa-bajnok James Wade-et is 100 pont feletti körátlaggal verte meg, majd a legjobb négy között 8–6-os hátrányból felállva nyert 11–8-ra Danny Noppert ellen.
A döntő elején Humphries játszott jobban, a világelső angol az első szakasz végén 4–1-es előnyben volt, de Van Veen a második szünetig egy 160 pontos kiszállónak is köszönhetően utolérte ellenfelét (5–5), majd a harmadik etap végére egy 121-es brékkel a vezetést is átvette (6–7). Az ifjúsági világbajnok holland fiú ezt követően kétszer is hozta a saját legjét, 10–9-nél a győzelemért kezdhetett, volt is két meccsnyila, de Humphries egy bullos kiszállóval döntő legre mentette a mérkőzést (10–10).
Az utolsó játékot a világranglista éllovasa 140-es, Van Veen 180-as körrel kezdte. Kiszállóra Humphries dobhatott hamarabb, ám 69 pontról nem tudta befejezni a találkozót (a harmadik nyilával a dupla 20-as szektoron rontott), majd jött a holland játékos, aki 100 pontnál a tripla 20-as mezőt nem találta el – maradt 80 pontja –, de utána megdobta a tripla 16-ot és a dupla 16-ot is, így 11–10-re megnyerte a finálét!
„Általában jól viselem a vereséget, de ez most fáj – mondta a meccs után Humphries, aki egymást követő második major döntőjét veszítette el. – Reméltem, hogy a végén összecsinálja magát, de nem így lett. Tudtam, hogy előbb-utóbb elnyeri ezt a címet, mert elképesztő játékos, aki Premier League-be illő szintet hoz. Nagyon csalódott vagyok, ez nem az én estém volt.”
Gian van Veen pályafutása első major címéért 120 ezer fontot (53.5 millió forint) kap, és nyolc pozíciót előrelépve feljött a világranglista hetedik helyére.
Mondtam a barátnőmnek, hogy bármikor is szerzem meg az első nagy tornagyőzelmemet, nem fogom elsírni magamat. Erre most itt vagyunk, és könnyezek… Csodálatos érzés
– nyilatkozta meghatottan a friss Európa-bajnok.
Van Veennel kapcsolatban érdekesség, hogy eddig két felnőtt világbajnokságon szerepelt, de meccset még nem nyert a londoni Alexandra Palace-ban (2024-ben a hongkongi Man Lok Leungtól, tavaly a német Ricardo Pietreczkótól kapott ki az első mérkőzésén). Látva a mostani formáját, nagy meglepetés lenne, ha a jég idén nem törne meg…
DÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 5.) (95.24)–Gian van Veen (holland, 10.) (101) 10–11
ELŐDÖNTŐ
Danny Noppert (holland, 17.) (96.85)–Luke Humphries (angol, 5.) (99.34) 8–11
Gian van Veen (holland, 10.) (93.76)–Michael van Gerwen (holland, 19.) (93.57) 11–9
NEGYEDDÖNTŐ
Danny Noppert (holland, 17.) (95.22)–Ricardo Pietreczko (német, 25.) (90.29) 10–5
James Wade (angol, 13.) (92.61)–Luke Humphries (angol, 5.) (100.82) 3–10
Ryan Joyce (angol, 15.) (90.76)–Gian van Veen (holland, 10.) (101.4) 5–10
Michael van Gerwen (holland, 19.) (99.57)–Daryl Gurney (északír, 27.) (96.61) 10–7
2. FORDULÓ
Nathan Aspinall (angol, 1.) (99.5)–Danny Noppert (holland, 17.) (101.12) 7–10
Ricardo Pietreczko (német, 25.) (95.44)–Jermaine Wattimena (holland, 24.) (92.47) 10–6
Luke Littler (angol, 4.) (97.75)–James Wade (angol, 13.) (97.75) 7–10
Luke Humphries (angol, 5.) (103.64)–Cameron Menzies (skót, 21.) (101.53) 10–9
Martin Schindler (német, 2.) (93.71)–Ryan Joyce (angol, 15.) (92.23) 7–10
Ryan Searle (angol, 26.) (87.42)–Gian van Veen (holland, 10.) (109.92) 2–10
Chris Dobey (angol, 30.) (101.21)–Michael van Gerwen (holland, 19.) (100.76) 5–10
Daryl Gurney (északír, 27.) (92.54)–Ross Smith (angol, 11.) (91.06) 10–6
1. FORDULÓ
Nathan Aspinall (angol, 1.) (100.53)–Rob Cross (angol, 32.) (93.25) 6–1
Dirk van Duijvenbode (holland, 16.) (97.3)–Danny Noppert (holland, 17.) (104.88) 3–6
Josh Rock (északír, 8.) (91.9)–Ricardo Pietreczko (német, 25.) (94.6) 4–6
Niko Springer (német, 9.) (94.91)–Jermaine Wattimena (holland, 24.) (106.87) 3–6
Luke Littler (angol, 4.) (98.97)–Raymond van Barneveld (holland, 29.) (87.86) 6–1
James Wade (angol, 13.) (97.67)–Mike De Decker (belga, 20.) (85.57) 6–1
Luke Humphries (angol, 5.) (109.98)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 28.) (92.28) 6–0
Gary Anderson (skót, 12.) (94.63)–Cameron Menzies (skót, 21.) (96.83) 3–6
Martin Schindler (német, 2.) (104.05)–Dave Chisnall (angol, 31.) (92.45) 6–5
Ryan Joyce (angol, 15.) (96.93)–Luke Woodhouse (angol, 18.) (90.47) 6–3
Jonny Clayton (walesi, 7.) (91.9)–Ryan Searle (angol, 26.) (92.56) 3–6
Gian van Veen (holland, 10.) (98.73)–Damon Heta (ausztrál, 23.) (93.97) 6–3
Stephen Bunting (angol, 3.) (109.2)–Chris Dobey (angol, 30.) (105.76) 3–6
Wessel Nijman (holland, 14.) (96.57)–Michael van Gerwen (holland, 19.) (97.83) 5–6
Gerwyn Price (walesi, 6.) (91.49)–Daryl Gurney (északír, 27.) (90.51) 3–6
Ross Smith (angol, 11.) (94.95)–Peter Wright (skót, 22.) (93.61) 6–2
Nyitókép: PDC
