Erre kevesen fogadtak volna: egy 23 éves fiúról szólt a hétvége Németországban (VIDEÓ)

Az őszi hónapok mindig sűrűk a PDC (Professional Darts Corporation) versenynaptárában, az év végi világbajnokság előtt ugyanis októberben és novemberben összesen négy major tornát rendeznek. A sorban az elsőt, a két héttel ezelőtti, dupla beszállós formátumú World Grand Prix-t Luke Littler nyerte meg Leicesterben, míg a magyarországi hosszú hétvégén az Európa-bajnokságra került sor Dortmundban (a jövő hónapban pedig jön a Grand Slam és a Players Championship Finals is).

Luke Littler két héttel ezelőtt a darts World Grand Prix-t megnyerte, de az Európa-bajnokságon már a tizenhat között kiesett (Fotó: PDC)

Az Eb-n nem az aktuális világranglistás pozíciók, hanem az idei tizennégy European Tour-versenyen – ezek egyike volt a budapesti Hungarian Darts Trophy – elnyert pénzdíjak alapján készítették el a kiemelési rendszert, ami olyan helyzetet teremtett, hogy