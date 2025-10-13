„Fel akarom venni vele a versenyt” – megint nagyot alakított a sportvilág ifjú sztárja, akire még a világranglista éllovasa is felnéz

Nemrég még a magyarokat méltatta, most egy döneressel verekedett össze (VIDEÓ)
Pocsék éve van a világ egyik legjobbjának.
A mögöttünk hagyott héten rendezték az egyik legkülönlegesebb dartstornát, a World Grand Prix-t. A versenyt a sportág ifjú sztárja, a még mindig csak 18 éves Luke Littler nyerte meg, aki a döntőben a világelső Luke Humphriest győzte le.
A mögöttünk hagyott héten az angliai Leicesterben rendezték meg a PDC (Professional Darts Corporation) talán legkülönlegesebb major versenyét, a World Grand Prix-t, melynek egyik sajátossága, hogy minden játék (leg) dupla beszállóval kezdődik, vagyis a játékosok addig nem kezdhetik el az 501 pontjuk fogyasztását, amíg nem dobnak dupla szektort (vagy bullt), a másik pedig, hogy a világbajnokságon kívül ez az egyetlen torna, amelyen szettekben mérik a győzelmet (ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül mindig az a versenyző győz, aki több leget nyer).
A viadalon a világranglista első tizenhat helyezettje, valamint az aktuális Pro Tour-rangsor tizenhat legjobbja vehetett részt. A verseny kétszeres (2013, 2019) döntősét, Dave Chisnallt mindkét ranglistán a 17. helyen jegyezték a World Grand Prix előtt, így ő nem lehetett ott az indulók között. A másik nagy hiányzó a 2023-as világbajnok Michael Smith volt, aki jelenleg csak a 27. helyen áll a PDC rangsorában, és 2013 óta először maradt le erről a tornáról.
A tizenhat kiemelt játékos közül az első fordulóban heten is kiestek, köztük a hatszoros WGP-bajnok Michael van Gerwen, aki csupán két leget nyert honfitársa, a szintén holland Dirk van Duijvenbode ellen (ez pont kettővel több a tavalyinál, amikor 3–0, 3–0-ra kapott ki Daryl Gurneytől a nyitó körben…), valamint a torna kétszeres (2007, 2010) győztese, James Wade is.
Az első forduló legemlékezetesebb mérkőzését Luke Littler és Gian van Veen vívta egymással.
A holland sportoló a verseny történetének valaha volt legjobb, 106.47 pontos átlagát érte el, ezzel az angol Alan Warriner 2001-es rekordját (106.45) adta át a múltnak,
de két játszmában így is alulmaradt a 105.58-as átlagával az örökrangsor harmadik helyére fellépő angol riválisától, aki egy 151-es és – az utolsó legben – egy 144-es kiszállót is dobott a meccsen.
Littler a második körben a címvédő Mike De Deckerrel találkozott, akit 3:0-ra intézett el. A nyolcaddöntőben a top 10 kiemelt közül búcsúzott
ellenben Van Duijvenbode és Cameron Menzies a második mérkőzését is megnyerte – előbbi a 2017-es bajnok Gurneyvel szemben –, így nem kiemeltként mindketten bejutottak a legjobb nyolc közé.
A pénteki negyeddöntőben aztán Van Duijvenbode a walesi Jonny Claytonnal, Menzies pedig Luke Humphriesszal szemben maradt alul, Danny Noppert négy játszmában győzött Gary Anderson ellen, míg Littler a torna talán legizgalmasabb meccsén 3:2-re megverte Gerwyn Price-t. Az első két szettet a 2020-as World Grand Prix-bajnok walesi kiválóság nyerte meg, a harmadik játszmában az angol fiú 3–0-val szépített, a negyedik felvonásban azonban megint Price kezdett jobban, 2:1, 2–1-nél három nyila is volt a továbbjutáshoz, ám megremegett a keze.
Az ötödik szettben Littler nyerte az első két leget, Price egy 156-os kiszállóval egyenlített, a mindent eldöntő legben azonban a regnáló világbajnok ismét villant, egy 152-es kiszállóval lezárta a meccset, miközben walesi ellenfele 96 ponton várakozott.
Az elődöntőben Littler szenzációs játékkal 5:1-re verte Claytont, míg Humphries 5:3-ra múlta felül Noppertet, így a fináléba a világranglista első két helyezettje, a két Luke jutott be, akik 2023 októbere óta együtt 14 major tornát nyertek, köztük a legutóbbi két világbajnokságot. Vasárnap az ötödik döntőjüket játszhatták egymás ellen kiemelt versenyen.
Az egyik fél hatodik megnyert szettjéig tartó fináléban Littler elképesztően koncentráltan és nagyon magas színvonalon játszott – a harmadik szettben majdnem dobott egy kilencnyilast is, csak a bull hiányzott a végén –, ennek eredményeként a harmadik szünetben úgy vezetett 4:0-ra, hogy az első négy játszma mindegyikét döntő legben húzta be (itt jegyezzük meg: Littler az idei World Grand Prix-n az összes döntő leges szettjét megnyerte!). Az összesen tíz 180-as körig jutó Humphries az ötödik felvonásban egy 154-es kiszállónak is köszönhetően szépített (4:1), de aztán a fiatalabbik angol ismét magához ragadta a kezdeményezést, és a WGP-k történetének egyik legsimább fináléjában végül 6:1-es győzelmet aratott.
Nem ez a legkönnyebben megnyerhető verseny, nagyon kemény volt ez a hét. Kipipálhatom ezt a tornát is, nem hiányzik már sok
– idézte a döntő után a PDC hivatalos honlapja Littlert, aki 19 éves sincs még, de a nagy tornák közül már csak a Masterst, valamint az ősz későbbi részében rendezendő Európa-bajnokságot és a Players Championship Finalst nem nyerte még meg. A World Grand Prix-n aratott sikerével 120 ezer fontot (több mint 54 millió forintot) kasszírozó, csak idén már négy, összességében pedig eddig hét major címet bezsebelő Littler hozzátette, a következő nagy célja az, hogy megelőzze a világranglistán Humphriest, de ehhez minden bizonnyal a jelenlegi éllovasnak is lesz egy-két szava.
Vissza fogok térni! Még rengeteg csatám lesz Luke-kal (Littlerrel) a jövőben, és jobbá kell válnom ezekre, ugyanakkor el kell ismernem, hogy fantasztikus játékos. Fejlődnöm kell és keményebben kell edzenem, mert ha nem teszem, akkor minden alkalommal simán megver majd. Mindent alá kell rendelnem a dartsnak, fel akarom venni vele a versenyt!
– nyilatkozta sikeréhesen és motiváltan Humphries, aki sorozatban a harmadik évben volt döntős a World Grand Prix-n.
A PDC versenynaptára az év ezen szakaszéban nagyon sűrű, a következő másfél hónapban újabb három kiemelt versenyt bonyolítanak le – az Európa-bajnokságra október 23–26., a Grand Slamre november 8–16., a Players Championship Finalsre november 21–23. között kerül sor –, majd december 11-én kezdődik a sportág legrangosabb eseménye, a londoni világbajnokság.
DARTS WORLD GRAND PRIX (LEICESTER) – A TELJES EREDMÉNYSOR
DÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (93.61)–Luke Littler (angol, 2.) (92.15) 1:6
ELŐDÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (93.65)–Danny Noppert (holland, 13.) (87.71) 5:3
Luke Littler (angol, 2.) (97.26)–Jonny Clayton (walesi, 6.) (91.13) 5:1
NEGYEDDÖNTŐ
Luke Humphries (angol, 1.) (91.5)–Cameron Menzies (skót) (87.44) 3:1
Danny Noppert (holland, 13.) (91.91)–Gary Anderson (skót, 12.) (92.35) 3:1
Luke Littler (angol, 2.) (84.68)–Gerwyn Price (walesi, 7.) (83.4) 3:2
Dirk van Duijvenbode (holland) (84.14)–Jonny Clayton (walesi, 6.) (90.75) 0:3
2. FORDULÓ
Luke Humphries (angol, 1.) (95.58)–Krzysztof Ratajski (lengyel) (90.21) 3:1
Cameron Menzies (skót) (84.45)–Rob Cross (angol, 9.) (81.27) 3:1
Stephen Bunting (angol, 4.) (85.67)–Danny Noppert (holland, 13.) (85.55) 1:3
Joe Cullen (angol) (68.05)–Gary Anderson (skót, 12.) (87.54) 0:3
Luke Littler (angol, 2.) (91.86)–Mike De Decker (belga) (74.22) 3:0
Gerwyn Price (walesi, 7.) (92.46)–Josh Rock (északír, 10.) (82.5) 3:0
Dirk van Duijvenbode (holland) (96.4)–Daryl Gurney (északír) (82.69) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 6.) (85.67)–Luke Woodhouse (angol) (80.28) 3:1
1. FORDULÓ
Luke Humphries (angol, 1.) (87.64)–Nathan Aspinall (angol) (80.83) 2:0
Martin Schindler (német, 16.) (94.71)–Krzysztof Ratajski (lengyel) (95.94) 0:2
Chris Dobey (angol, 8.) (74.45)–Cameron Menzies (skót) (84.24) 0:2
Rob Cross (angol, 9.) (81.73)–Wessel Nijman (holland) (84.6) 2:1
Stephen Bunting (angol, 4.) (97.02)–Niko Springer (német) (91.22) 2:0
Danny Noppert (holland, 13.) (85.94)–Jermaine Wattimena (holland) (81.97) 2:1
James Wade (angol, 5.) (84.62)–Joe Cullen (angol) (85.26) 0:2
Gary Anderson (skót, 12.) (90.06)–Raymond van Barneveld (holland) (86.22) 2:1
Luke Littler (angol, 2.) (105.58)–Gian van Veen (holland) (106.47) 2:0
Peter Wright (skót, 15.) (80.22)–Mike De Decker (belga) (91.41) 1:2
Gerwyn Price (walesi, 7.) (89.31)–Ryan Searle (angol) (88.34) 2:1
Josh Rock (északír, 10.) (85.21)–Ryan Joyce (angol) (84.69) 2:1
Michael van Gerwen (holland, 3.) (88.67)–Dirk van Duijvenbode (holland) (87.21) 0:2
Ross Smith (angol, 14.) (78.36)–Daryl Gurney (északír) (84.86) 0:2
Jonny Clayton (walesi, 6.) (88.37)–Andrew Gilding (angol) (86.49) 2:0
Damon Heta (ausztrál, 11.) (84.98)–Luke Woodhouse (angol) (80.98) 1:2
Nyitókép: PDC