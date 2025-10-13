„Fel akarom venni vele a versenyt” – megint nagyot alakított a sportvilág ifjú sztárja, akire még a világranglista éllovasa is felnéz

A mögöttünk hagyott héten az angliai Leicesterben rendezték meg a PDC (Professional Darts Corporation) talán legkülönlegesebb major versenyét, a World Grand Prix-t, melynek egyik sajátossága, hogy minden játék (leg) dupla beszállóval kezdődik, vagyis a játékosok addig nem kezdhetik el az 501 pontjuk fogyasztását, amíg nem dobnak dupla szektort (vagy bullt), a másik pedig, hogy a világbajnokságon kívül ez az egyetlen torna, amelyen szettekben mérik a győzelmet (ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül mindig az a versenyző győz, aki több leget nyer).

A tavalyi győztes Mike De Deckert a második fordulóban Luke Littler búcsúztatta (Fotó: PDC)

A viadalon a világranglista első tizenhat helyezettje, valamint az aktuális Pro Tour-rangsor tizenhat legjobbja vehetett részt. A verseny kétszeres (2013, 2019) döntősét, Dave Chisnallt mindkét ranglistán a 17. helyen jegyezték a World Grand Prix előtt, így ő nem lehetett ott az indulók között. A másik nagy hiányzó a 2023-as világbajnok Michael Smith volt, aki jelenleg csak a 27. helyen áll a PDC rangsorában, és 2013 óta először maradt le erről a tornáról.

A tizenhat kiemelt játékos közül az első fordulóban heten is kiestek, köztük a hatszoros WGP-bajnok Michael van Gerwen, aki csupán két leget nyert honfitársa, a szintén holland Dirk van Duijvenbode ellen (ez pont kettővel több a tavalyinál, amikor 3–0, 3–0-ra kapott ki Daryl Gurneytől a nyitó körben…), valamint a torna kétszeres (2007, 2010) győztese, James Wade is.