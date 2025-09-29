Nemrég még a magyarokat méltatta, most egy döneressel verekedett össze (VIDEÓ)

Nehéz időszakon megy keresztül a felszarvazott Van Gerwen

A felvétel ugyanis egy 's-Hertogenboschi döneresnél készült, és bár a kiváltó ok nem derült ki egyértelműen, a világhírű dartsjátékos álláspontját utóbb megismerhettük a Dartsnieuws portál jóvoltából. Van Gerwen állítása szerint a helyi döneres „kezdte” az incidenst: ő volt az, aki fenyegetően megindult felé, és nem pedig fordítva. Hozzátette ugyanakkor, szerinte a közvélemény bőven túlreagálta az alig néhány másodperces esetet.

A srác rontott nekem a konyhából, nem én neki. De az emberek azonnal közénk álltak, és már vége is volt, aztán mindent megbeszéltem az unokaöccsével, mielőtt távoztunk"

– magyarázkodott Van Gerwen. A 36 éves játékos élete egyik legnehezebb időszakát éli. Májusban bejelentette, ideiglenesen felhagy a dartsszal, mert tíz év után véget ért a házassága Daphne Goversszel, miután kiderült, a nő terhes az új barátjától, nyáron pedig édesapjánál diagnosztizáltak súlyos betegséget.