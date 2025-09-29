Ft
09. 29.
hétfő
180 Van Gerwen balhé darts döner verekedés Michael van Gerwen

Nemrég még a magyarokat méltatta, most egy döneressel verekedett össze (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 21:58

A holland sztár nehéz időszakon megy keresztül, ennek újabb mélypontjaként most egy nyilvános balhéját videózták le. Michael van Gerwen szerint az emberek túlreagálják az esetet.

2025. szeptember 29. 21:58
null

Alig egy hete, a budapesti Hungarian Darts Trophy-n még Magyarországot és a hazai közönséget dicsérte a sportág egyik legnagyobb sztárja, Michael van Gerwen. Most viszont egy egészen más „műfajban” nyújtott alakításával került be a hírekbe. 

Michael van Gerwen emeli poharát
Michael van Gerwen emeli poharát (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az internetet hamar bejárta a háromszoros világbajnok holland klasszisról készített nyilvános videó, melyen a nagy hévvel dulakodó Van Gerwen látható, miközben többen is próbálják lefogni őt is alkalmi ökölpartnerét. A feltöltő viccesen csak úgy kommentálta az esetet, hogy 

Van Gerwen a döneresnél is dobott egy 180-at.

Nehéz időszakon megy keresztül a felszarvazott Van Gerwen

A felvétel ugyanis egy 's-Hertogenboschi döneresnél készült, és bár a kiváltó ok nem derült ki egyértelműen, a világhírű dartsjátékos álláspontját utóbb megismerhettük a Dartsnieuws portál jóvoltából. Van Gerwen állítása szerint a helyi döneres „kezdte” az incidenst: ő volt az, aki fenyegetően megindult felé, és nem pedig fordítva. Hozzátette ugyanakkor, szerinte a közvélemény bőven túlreagálta az alig néhány másodperces esetet.

A srác rontott nekem a konyhából, nem én neki. De az emberek azonnal közénk álltak, és már vége is volt, aztán mindent megbeszéltem az unokaöccsével, mielőtt távoztunk"

– magyarázkodott Van Gerwen.  A 36 éves játékos élete egyik legnehezebb időszakát éli. Májusban bejelentette, ideiglenesen felhagy a dartsszal, mert tíz év után véget ért a házassága Daphne Goversszel, miután kiderült, a nő terhes az új barátjától, nyáron pedig édesapjánál diagnosztizáltak súlyos betegséget.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

