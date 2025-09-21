A holland világsztár a Mandinernek: a magyar emberek ennél többet érdemelnek

Hangrobbanás az MVM Dome-ban: még az ellenfél is megtapsolta a magyar játékos bravúros teljesítményét (VIDEÓ)
A 20 éves Borbély András a délutáni program legjobb körátlagával esett ki a Hungarian Darts Trophyn.
Luke Littlert a színpadon befolyásolta a Chelsea gólja a Manchester United ellen, Michael van Gerwen édesapja betegségéről és válásáról vallott, miközben Luke Humphriest nem zavarta, hogy nem volt vele a magyar közönség. A darts legnagyobb világsztárjai előbb dobáltak, majd meséltek a magyarokról.
Ritkán van akkora sztárparádé Budapesten, mint szombat este volt az MVM Dome-ban. Már 5. alkalommal rendezik meg hazánkban nagy sikerrel a Hungarian Darts Trophy-t, amin a sportág legnagyobb világsztárjai szerepelnek. És bizony a szombat esti program a 2. fordulóban úgy alakult, hogy a magyar szurkolók legnagyobb örömére világbajnokok léptek színpadra egymásután: Gerwyn Price (2021), Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019), Luke Littler (2025) és Luke Humphries (2024). És akkor még a két közönségkedvencet, Nathan Aspinallt és Stephen Buntingot nem is említettük.
Szóval nem csoda, hogy több mint 10 ezer magyar dartsrajongó tette tiszteletét, köztük sokan viccesebbnél viccesebb jelmezekben. Volt Obelix, Hókuszpók, banán, varázsló, boszorkány, de nem maradhattak ki a Tini Nindzsa Teknőcök és a különféle szuperhősök sem.
Aztán este 7 után néhány perccel mindenki gyorsan táncra is perdült, miközben az ausztrálok sztárja, Demon Heta a tavalyi év után ismét úgy döntött: Korda György Reptér című zenéjére vonul fel a színpadra, ahol még egy táncot is lejtett a magyar slágerre.
Apró szépséghiba, hogy elég gyorsan a reptér felé vette az irányt, ugyanis a korábbi labdarúgó, a német Niko Springer simán elintézte őt 6–1-re.
Ezután következhetett az este első világbajnoka, a walesi Gerwyn Price, aki egyébként az első Hungarian Darts Trophy győztese is egyben – 97-es átlagával jelezte, most sem nézelődni jött hazánkba.
„A tömeg mindig mögöttem van és támogat, imádok visszajönni erre a tornára, az itteni emberek közé” – mondta a színpadon a sikere után, és hát neki elhisszük, hiszen jól tudjuk, nem mindenhol számít kedvencnek, rendre meg kell küzdenie az ellenszurkolókkal.
Aki járt már dartsversenyen, az biztosan tapasztalta, hogy a háromszoros világbajnok Van Gerwen bevonulása a ’Seven Nation Army’-ra igazi libabőrös élmény. Azt már csak mi, újságírók tudhattuk meg, hogy beszélgetni a háromszoros világbajnokkal is legalább akkora. Ő ugyanis egy mindenféle sztárallűr nélküli végtelen kedves, közvetlen, és nem utolsósorban őszinte figura.
„Mindig nagyon nehéz elkezdeni egy tornát, de ez egy kifejezetten gyenge teljesítmény volt most tőlem” – kezdte értékelését 6–2-es győzelme után a címvédő holland. „Nagyon rosszul játszottam, pedig nem viccelek, ez az egyik kedvenc tornám. Tökéletes a szervezés, mindig figyelnek rám, ezt szeretném jó teljesítménnyel meghálálni, de nem mindig sikerül. A legfontosabb viszont, hogy megnyertem a meccset.”
Alig egy hete annak, hogy Van Gerwen hazájában, Hollandiában is győzni tudott a World Series of Darts Finalsen, ami azért nagy szó, mert előtte 2 évig egyetlen nagy PDC-tornán sem tudott diadalmaskodni – ilyen pedig nem nagyon fordult elő vele rendkívül sikeres pályafutása során.
Mentálisan az egy nagyon fontos győzelem volt számomra. És tudom, hogy még ennél is többre vagyok képes, de kell még egy kis idő. Életem legmélyebb pontja van talán mögöttem, az apukám beteg volt, a feleségem, aki most már az exem, elhagyott. Nehéz időszak volt. De most már egyre jobban érzem magam, úgyhogy csak előre!”
Azon a versenyen ott volt vele a kislánya is. A televíziós felvételeken lehetett látni, minden meccs után az volt az első dolga, hogy odament hozzá megölelni. Kíváncsiak voltunk, hogy vajon Budapestre is elkísérte-e őt?
„Most nincs itt, a nagymamánál van” – válaszolta Van Gerwen a Mandinernek. – „Egyedül jöttem, de így is rengeteg ember van körülöttem.
Mindig remek emberekkel, nagyszerű közönséggel találkozom Magyarországon. Vasárnap a színpadon többet kell adnom nekik, mert azt hiszem, ennél többet érdemelnek!
Én minden versenyt, minden trófeát meg akarok nyerni, úgyhogy ez is száz százalékosan fontos nekem.”
Arról is megkérdezték a rendkívül szimpatikus világsztárt, hogy mi volt az első dolga, amikor Budapestre érkezett.
„Tényleg tudni akarják? Megnéztem a hotelem és elmentem inkább egy másik szállodába, ahol nincs ennyi rajongó. Tudom, hogy rengeteg szurkolóm van Magyarországon, értékelem is, de néha szükségem van egy kis pihenésre, hogy koncentrálni tudjak és felkészülni.”
Ezzel nehéz vitatkozni – és nehéz nem értékelni a kendőzetlen őszinteséget. Az este a jelenkori legnagyobb világsztárral, a 18 évesen világbajnok Luke Littlerrel folytatódott, aki könnyedén legyőzte a 2022-es magyar torna bajnokát, Joe Cullent. A tinédzser szupertehetség sosem titkolta, hogy odavan a Manchester Unitedért – a Vörös Ördögök Chelsea elleni, 2–1-es győzelemmel véget ért rangadóját éppen akkortájt fújták le, amikor még javában dobálta a nyilakat a színpadon.
„Láttam, ahogy a Chelsea gólt szerez, mielőtt színpadra léptünk, szóval azért az kicsit befolyásolta a gondolataimat” – fogalmazott a meccse után az Arena4 riporterének Littler, aki ennek ellenére csak egyetlen leget engedett ellenfelének.
„Szoboszlai, Orbán, Gulácsi” – vágta rá gondolkodás nélkül, amikor arról kérdezték, milyen magyar labdarúgókat ismer.
Littler ezen a tornán először vett részt, de járt már korábban hazánkban, három évvel ezelőtt még egy WDF ifjúsági Európa-bajnokságon.
„Arra emlékszem, hogy elég jól ment azon a tornán. De három év alatt sok minden változott – például én már profi dartsos vagyok, és most ebben a szép nagy arénában versenyezhetek. Jó látni a rengeteg szurkolót. Sokat nem fogok látni a városból, főleg, ha nyerek holnap délután, mert akkor este is meccsem lesz – és hát ez az igazi célom. Mindenhol ez van, városnézés helyett darts és alvás.”
Utolsó világbajnokként pedig Luke Humphries lépett színpadra – a közönség azonban ezúttal nem őt várta igazán, hanem Nathan Aspinallt, aki az este legszínvonalasabb meccsén végül 6–4-re kapott ki a világelsőtől. A vesztes hazai pályán érezhette magát, óriási támogatást kapott, többször meg is köszönte ezt a magyar közönségnek.
„Nem zavar, amikor az ellenfelet támogatják, hozzászoktam már a nyomáshoz” – magyarázta Humphries. – „A világ legnagyobb tornáin veszek részt folyamatosan, megnyertem az elmúlt tizennyolc hónapban a Premier League-et és a világbajnokságot is, úgyhogy én már nem érzek nyomást a színpadon. Ez most nem is döntő volt ráadásul, persze azért nagy meccs, mert Nathan nagyszerű ellenfél, akit mindenhol támogat a közönség, úgyhogy tudtam, hogy ez lesz.
Nathan több szeretetet kapott ettől a közönségtől, mint bárki más, de meg is érdemli, mert nagyszerű srác. A közönség az ő oldalára állt, mégis én jöttem ki jól belőle.”
Mind a négy világbajnok továbbjutott, úgyhogy vasárnap a nyolcaddöntőkben igazi sztárparádéra van kilátás az MVM Dome-ban, ahol ráadásul két másik vb-aranyérmes, Raymond van Barneveld (2007) és Rob Cross (2018) is színpadra lép.
A 8 közé jutásért délután 1 órától rendezik a meccseket, a negyeddöntők pedig este 7 órától zajlanak majd.