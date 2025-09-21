A holland világsztár a Mandinernek: a magyar emberek ennél többet érdemelnek

Ritkán van akkora sztárparádé Budapesten, mint szombat este volt az MVM Dome-ban. Már 5. alkalommal rendezik meg hazánkban nagy sikerrel a Hungarian Darts Trophy-t, amin a sportág legnagyobb világsztárjai szerepelnek. És bizony a szombat esti program a 2. fordulóban úgy alakult, hogy a magyar szurkolók legnagyobb örömére világbajnokok léptek színpadra egymásután: Gerwyn Price (2021), Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019), Luke Littler (2025) és Luke Humphries (2024). És akkor még a két közönségkedvencet, Nathan Aspinallt és Stephen Buntingot nem is említettük.

Michael van Gerwen címvédőként érkezett Magyarországra / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Szóval nem csoda, hogy több mint 10 ezer magyar dartsrajongó tette tiszteletét, köztük sokan viccesebbnél viccesebb jelmezekben. Volt Obelix, Hókuszpók, banán, varázsló, boszorkány, de nem maradhattak ki a Tini Nindzsa Teknőcök és a különféle szuperhősök sem.

Aztán este 7 után néhány perccel mindenki gyorsan táncra is perdült, miközben az ausztrálok sztárja, Demon Heta a tavalyi év után ismét úgy döntött: Korda György Reptér című zenéjére vonul fel a színpadra, ahol még egy táncot is lejtett a magyar slágerre.

Apró szépséghiba, hogy elég gyorsan a reptér felé vette az irányt, ugyanis a korábbi labdarúgó, a német Niko Springer simán elintézte őt 6–1-re.