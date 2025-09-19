Hangrobbanás az MVM Dome-ban: még az ellenfél is megtapsolta a magyar játékos bravúros teljesítményét (VIDEÓ)

Pénteken megkezdődött az MVM Dome-ban az év egyetlen magyarországi PDC-versenye, a Hungarian Darts Trophy. A délutáni programban két magyar játékos lépett táblához, elsőként Prés Nándor, aki 75.49 pontos körátlagával csak egy leget nyert a világranglista 33. helyén álló skót Cameron Menzies ellen (1–6).

A másik magyar, a csupán 20 esztendős Borbély András nagyon felszabadultan és önfeledten játszott a legutóbbi világbajnokságon nyolcaddöntős, a PDC rangsorában 31. helyezett Luke Woodhouse, három leget is bullos kiszállóval nyert meg, köztük a hetedik játékot, amelyben megdobta a lehető legmagasabb, 170-es check-outot, talpra ugrasztva ezzel az MVM Dome közönségét. A kiszállót még Woodhouse is megtapsolta, és nagyon sportszerűen le is pacsizott a magyar fiúval.