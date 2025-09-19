Hangrobbanás az MVM Dome-ban: még az ellenfél is megtapsolta a magyar játékos bravúros teljesítményét (VIDEÓ)

Nyomozás indult a Liverpool győztes gólja után kitört balhé miatt (VIDEÓ)
Borbély András 96.55 pontos körátlagot és egy 170-es kiszállót is dobott, ennek ellenére 6–4-es vereséget szenvedett a világranglista 31. helyezettjétől, az angol Luke Woodhouse-tól a Hungarian Darts Trophy első fordulójában.
Pénteken megkezdődött az MVM Dome-ban az év egyetlen magyarországi PDC-versenye, a Hungarian Darts Trophy. A délutáni programban két magyar játékos lépett táblához, elsőként Prés Nándor, aki 75.49 pontos körátlagával csak egy leget nyert a világranglista 33. helyén álló skót Cameron Menzies ellen (1–6).
A másik magyar, a csupán 20 esztendős Borbély András nagyon felszabadultan és önfeledten játszott a legutóbbi világbajnokságon nyolcaddöntős, a PDC rangsorában 31. helyezett Luke Woodhouse, három leget is bullos kiszállóval nyert meg, köztük a hetedik játékot, amelyben megdobta a lehető legmagasabb, 170-es check-outot, talpra ugrasztva ezzel az MVM Dome közönségét. A kiszállót még Woodhouse is megtapsolta, és nagyon sportszerűen le is pacsizott a magyar fiúval.
A mérkőzést Borbély végül 6–4-re elveszítette – pedig volt esélye a döntő leg kiharcolására, de sajnos nem tudott kiszállni 25 pontról –, a 96.55 pontos átlaga azonban a legjobb volt a délutáni programban, egyszersmind minden idők egyik – ha nem a – legjobb teljesítménye magyar játékostól a PDC nagyszínpadján.
A 19 órakor kezdődő esti programban újabb két hazai játékos lép tábla elé: Major Nándor a sportág egyik legendájával, a holland Raymond van Barnevelddel mérkőzik meg (körülbelül 20.30 órától), míg Sárai Levente a játéknap záró meccsén az angol Nathan Aspinall-lel csap össze (ez a találkozó hozzávetőlegesen 22.30-kor kezdődik).
A nyitóképen a verseny négy magyar játékosa, Borbély András a kép jobb szélén (Fotó: Facebook / PDC Hungarian Fan Club)