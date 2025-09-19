Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hungarian Darts Trophy darts videó

Hangrobbanás az MVM Dome-ban: még az ellenfél is megtapsolta a magyar játékos bravúros teljesítményét (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 18:02

Borbély András 96.55 pontos körátlagot és egy 170-es kiszállót is dobott, ennek ellenére 6–4-es vereséget szenvedett a világranglista 31. helyezettjétől, az angol Luke Woodhouse-tól a Hungarian Darts Trophy első fordulójában.

2025. szeptember 19. 18:02
null

Pénteken megkezdődött az MVM Dome-ban az év egyetlen magyarországi PDC-versenye, a Hungarian Darts Trophy. A délutáni programban két magyar játékos lépett táblához, elsőként Prés Nándor, aki 75.49 pontos körátlagával csak egy leget nyert a világranglista 33. helyén álló skót Cameron Menzies ellen (1–6).

 

A másik magyar, a csupán 20 esztendős Borbély András nagyon felszabadultan és önfeledten játszott a legutóbbi világbajnokságon nyolcaddöntős, a PDC rangsorában 31. helyezett Luke Woodhouse, három leget is bullos kiszállóval nyert meg, köztük a hetedik játékot, amelyben megdobta a lehető legmagasabb, 170-es check-outot, talpra ugrasztva ezzel az MVM Dome közönségét. A kiszállót még Woodhouse is megtapsolta, és nagyon sportszerűen le is pacsizott a magyar fiúval.

 

A mérkőzést Borbély végül 6–4-re elveszítette – pedig volt esélye a döntő leg kiharcolására, de sajnos nem tudott kiszállni 25 pontról –, a 96.55 pontos átlaga azonban a legjobb volt a délutáni programban, egyszersmind minden idők egyik – ha nem a – legjobb teljesítménye magyar játékostól a PDC nagyszínpadján.

 

A 19 órakor kezdődő esti programban újabb két hazai játékos lép tábla elé: Major Nándor a sportág egyik legendájával, a holland Raymond van Barnevelddel mérkőzik meg (körülbelül 20.30 órától), míg Sárai Levente a játéknap záró meccsén az angol Nathan Aspinall-lel csap össze (ez a találkozó hozzávetőlegesen 22.30-kor kezdődik).

A nyitóképen a verseny négy magyar játékosa, Borbély András a kép jobb szélén (Fotó: Facebook / PDC Hungarian Fan Club)

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kotucso
2025. szeptember 19. 18:19
Újabb világraszóló esemény az MVM-ben."Kár" volt megépíteni, ugye hülye libernyákok?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!