Feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Hivatali visszaélés miatt fordult a hatósághoz Tényi István azután, hogy a sajtóhírek szerint kétségek merültek fel a Magyar Péterékhez is köthető adóemelési terveket bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja azt a feljelentést, amelyet Tényi István tett a Bors című napilap Tisza Párthoz közvetetten is köthető adóemeléseket bemutató különszámát betiltó bíró ügyében – értesült a Magyar Nemzet.
A beadvány előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék egyik bírája, Mikus Zsuzsanna olyan döntést hozott, amely a Tűzfalcsoport szerint súlyos szakmai és pártatlansági aggályokat vet fel.
A feljelentés szerint a bírónő nem tekinthető elfogulatlannak a Bors különkiadványának ügyében.
A Bors különszámának betiltása kapcsán a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is megszólalt, amely súlyos bírói jogtiprásnak minősítette a döntést. A szervezet szerint a sajtószabadságot figyelmen kívül hagyó határozatra 1990 óta nem volt példa Magyarországon.
Az ügyben Budai Gyula országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is nyilatkozott. Felvetette annak vizsgálatát, hogy a döntést hozó bíró személyes vagy családi kapcsolatban áll-e olyan személyekkel, akik érintettek lehetnek az ügyben.
Tényi István álláspontja szerint az összegyűjtött információk megalapozhatják a hivatali visszaélés gyanúját, ezért fordult feljelentéssel az illetékes hatósághoz.
