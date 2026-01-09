Feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja azt a feljelentést, amelyet Tényi István tett a Bors című napilap Tisza Párthoz közvetetten is köthető adóemeléseket bemutató különszámát betiltó bíró ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

A beadvány előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék egyik bírája, Mikus Zsuzsanna olyan döntést hozott, amely a Tűzfalcsoport szerint súlyos szakmai és pártatlansági aggályokat vet fel.