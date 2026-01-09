Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar nemzet tisza párt tűzfalcsoport fővárosi nyomozó ügyészség tényi istván fővárosi törvényszék

Feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

2026. január 09. 12:54

Hivatali visszaélés miatt fordult a hatósághoz Tényi István azután, hogy a sajtóhírek szerint kétségek merültek fel a Magyar Péterékhez is köthető adóemelési terveket bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban.

2026. január 09. 12:54
null

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség vizsgálja azt a feljelentést, amelyet Tényi István tett a Bors című napilap Tisza Párthoz közvetetten is köthető adóemeléseket bemutató különszámát betiltó bíró ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

A beadvány előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék egyik bírája, Mikus Zsuzsanna olyan döntést hozott, amely a Tűzfalcsoport szerint súlyos szakmai és pártatlansági aggályokat vet fel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A feljelentés szerint a bírónő nem tekinthető elfogulatlannak a Bors különkiadványának ügyében.

A Bors különszámának betiltása kapcsán a Magyar Nemzeti Médiaszövetség is megszólalt, amely súlyos bírói jogtiprásnak minősítette a döntést. A szervezet szerint a sajtószabadságot figyelmen kívül hagyó határozatra 1990 óta nem volt példa Magyarországon.

Az ügyben Budai Gyula országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is nyilatkozott. Felvetette annak vizsgálatát, hogy a döntést hozó bíró személyes vagy családi kapcsolatban áll-e olyan személyekkel, akik érintettek lehetnek az ügyben.

Tényi István álláspontja szerint az összegyűjtött információk megalapozhatják a hivatali visszaélés gyanúját, ezért fordult feljelentéssel az illetékes hatósághoz.

Nyitókép forrása: képernyőmentés

 

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. január 09. 14:16
Ladi-ladi-lom, sárga liliom, a jogot mint független, a balse vitához kötő bírói diópántom miatt megtiprom, Víz, víz kölni, jogot kell ölni,,
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
2026. január 09. 14:10
Szemét tisza ,mikor orbán pert nyert a spárral szemben azt a bírót is feljelentették.😁
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. január 09. 14:09
1...nem is értem miért jelenhetnek az akármit meg az ellenkezőjét is tényként közreadó bulvárlapok? 2...kampányidőszakban honnan tudhatja valaki biztosan hogy igaz vagy hamis egy állítás?
Válasz erre
0
0
21ezerft
2026. január 09. 13:57
Majd a tisztelt bírónő megtárgyalja magával és végül betiltja Tényit.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!