tisza párt magyar péter kéri lászló nagy attila tibor ruff bálint

Balos elemző: sírba viszik a Tiszát a saját szakértői

2026. január 09. 12:34

Nagy Attila Tibor elemző meglátása alapján a baloldali szakértők fogják „sírba vinni” a Tisza Pártot.

2026. január 09. 12:34
null

Nagy Attila Tibor pénteken a Heti TV vendége volt, itt értékelte Magyar Péterék eddigi teljesítményét, illetve programpontjait. „Néha tartok attól, úgymond tartok, vagy a Tisza Pártnak kell tartani attól, hogy ezek szakértők fogják sírba vinni a Tisza választási győzelmét” – fogalmazott a baloldali elemző, név szerint is említve Ruff Bálintot, Kéri Lászlót, Petschnig Mária Zitát, illetve Simonovits Andrást.

De miért is kerültek elő ezek a szereplők? (Habár formálisan nem biztos, hogy köthetőek Magyar Péterékhez – és erre Nagy Attila Tibor is felhívta a figyelmet –, mondandóik, gondolatviláguk igencsak hasonlít az ellenzéki tömörülés narratívájához.)

A Partizán állandó elemzőjeként szereplő Ruff Bálint például nem tekinthető pártatlannak, és jelenleg a Tisza Párt kampányát segíti. Ruff egy műsorban szólta el magát a párt terveivel kapcsolatban, amely összecseng Tarr Zoltán alelnök korábbi kijelentésével arról, hogy a választásokig nem beszélnek nyilvánosan olyan ügyekről, amelyek szavazatvesztést okozhatnának.

Kéri László nyomán legutóbb arról lehetett olvasni, hogy a baloldali szociológus hónapok óta rendszeres jár eligazításra, vagyis „kampányfelkészítőre” a Tisza Párt központi irodájába. Mindazonáltal az is köztudott, hogy a baloldali szakember rendszeres előadóként tűnik fel a tömörülés fórumain.

A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal, például egy Tisza-szigetes rendezvényen tűnt fel és bírálta a kormánypártok családpolitikai intézkedéseit. Ahogy Simonovits András nyugdíjszakértő is rendszeresen kritizálja a kabinet nyugdíjpolitikáját.

Nyitókép forrása: Facebook

Nyitókép forrása: Facebook

 


 

ördöngös pepecselés
2026. január 09. 14:03
kicsi ország vagyunk egy söpredékkel amely a új gazdaállatot talált magának de Pöti poloska se különb náluk ezért esélye sem volt fontoskodni nélkülük vége van kicsi
giraffe
2026. január 09. 13:48
Nekem mindegy, h ki viszi sírba a Tiszát, csak vigye már valaki! Amúgy a szektavezér tesz a legtöbbet a megpusztulásukért.
Unknown
2026. január 09. 13:20
Röhejes ez az erőltetett ,,ha nincs szerződése a Tisza-val, akkor nem tiszás. De igen! A lelkülete tiszás, a goldolatvilága tiszás...... És tök mindegy, hogy jobbos, vagy balos. Karrierista, megélhetési, hazudozó féle... A fentebb nyilatkozgató dNAT is ebből él. De mindig a DK és tsai, meg Tisza félék mellett beszél, még ha úgy is beszél néha, mintha független lenne. Csakhogy nagyon kilóg nemcsak a lóláb, hanem az egész ló a szövegeiből.
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 09. 13:09
Ja, jobbközép párt Csipke Lyózsikával az élen.
