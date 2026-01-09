Balos elemző: sírba viszik a Tiszát a saját szakértői

Magyar Péter hiába keneget: a Tisza központjába jár „ukázért” az adóemelést óhajtó Kéri, íme az exkluzív fotó
Fotók bizonyítják, hogy a megszorításpárti Kéri László Magyar Péterékhez jár „eligazításra”.
Nagy Attila Tibor elemző meglátása alapján a baloldali szakértők fogják „sírba vinni” a Tisza Pártot.
Nagy Attila Tibor pénteken a Heti TV vendége volt, itt értékelte Magyar Péterék eddigi teljesítményét, illetve programpontjait. „Néha tartok attól, úgymond tartok, vagy a Tisza Pártnak kell tartani attól, hogy ezek szakértők fogják sírba vinni a Tisza választási győzelmét” – fogalmazott a baloldali elemző, név szerint is említve Ruff Bálintot, Kéri Lászlót, Petschnig Mária Zitát, illetve Simonovits Andrást.
De miért is kerültek elő ezek a szereplők? (Habár formálisan nem biztos, hogy köthetőek Magyar Péterékhez – és erre Nagy Attila Tibor is felhívta a figyelmet –, mondandóik, gondolatviláguk igencsak hasonlít az ellenzéki tömörülés narratívájához.)
A Partizán állandó elemzőjeként szereplő Ruff Bálint például nem tekinthető pártatlannak, és jelenleg a Tisza Párt kampányát segíti. Ruff egy műsorban szólta el magát a párt terveivel kapcsolatban, amely összecseng Tarr Zoltán alelnök korábbi kijelentésével arról, hogy a választásokig nem beszélnek nyilvánosan olyan ügyekről, amelyek szavazatvesztést okozhatnának.
Kéri László nyomán legutóbb arról lehetett olvasni, hogy a baloldali szociológus hónapok óta rendszeres jár eligazításra, vagyis „kampányfelkészítőre” a Tisza Párt központi irodájába. Mindazonáltal az is köztudott, hogy a baloldali szakember rendszeres előadóként tűnik fel a tömörülés fórumain.
A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal, például egy Tisza-szigetes rendezvényen tűnt fel és bírálta a kormánypártok családpolitikai intézkedéseit. Ahogy Simonovits András nyugdíjszakértő is rendszeresen kritizálja a kabinet nyugdíjpolitikáját.
