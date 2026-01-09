Balos elemző: sírba viszik a Tiszát a saját szakértői

Nagy Attila Tibor pénteken a Heti TV vendége volt, itt értékelte Magyar Péterék eddigi teljesítményét, illetve programpontjait. „Néha tartok attól, úgymond tartok, vagy a Tisza Pártnak kell tartani attól, hogy ezek szakértők fogják sírba vinni a Tisza választási győzelmét” – fogalmazott a baloldali elemző, név szerint is említve Ruff Bálintot, Kéri Lászlót, Petschnig Mária Zitát, illetve Simonovits Andrást.

De miért is kerültek elő ezek a szereplők? (Habár formálisan nem biztos, hogy köthetőek Magyar Péterékhez – és erre Nagy Attila Tibor is felhívta a figyelmet –, mondandóik, gondolatviláguk igencsak hasonlít az ellenzéki tömörülés narratívájához.)