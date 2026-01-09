Dermesztő eset: mínuszokban, egy lakhatatlan épületben találtak rá három kisgyerekre Kőbányán (VIDEÓ)

Ezért nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halálának ügyében
Ha felmerül valakinek a felelőssége, kézre fogják keríteni.
Az apuka ellen már büntető eljárás indult.
A kőbányai egyenruhások egy víz és áram nélküli, fóliával takart ablakú, lakhatatlan, romos épületben találtak rá kedd este a 2,5 éves kisfiúra, az 5,5, valamint 7,5 éves nővéreire – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.
A poszt szerint a gyerekek az apjuk döntése alapján töltötték volna ott az éjszakát.
Odakint hó, fagy és mínuszok, de a lakásnak nem nevezhető, koszos hajlékban sem voltak sokkal élhetőbb körülmények – olvasható a bejegyzésben. A férfi elmondása szerint, csak egy éjszakát szerettek volna a romos épületben tölteni.
A gyerekeket előbb a X. kerületi rendőrkapitányságra szállították, majd felvették a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, akik gondoskodtak az elhelyezésükről.
A 23 éves, ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
