Dermesztő eset: mínuszokban, egy lakhatatlan épületben találtak rá három kisgyerekre Kőbányán (VIDEÓ)

A kőbányai egyenruhások egy víz és áram nélküli, fóliával takart ablakú, lakhatatlan, romos épületben találtak rá kedd este a 2,5 éves kisfiúra, az 5,5, valamint 7,5 éves nővéreire – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

A poszt szerint a gyerekek az apjuk döntése alapján töltötték volna ott az éjszakát.

Odakint hó, fagy és mínuszok, de a lakásnak nem nevezhető, koszos hajlékban sem voltak sokkal élhetőbb körülmények – olvasható a bejegyzésben. A férfi elmondása szerint, csak egy éjszakát szerettek volna a romos épületben tölteni.