romos rendészeti államtitkárság rendőr gyerek

Dermesztő eset: mínuszokban, egy lakhatatlan épületben találtak rá három kisgyerekre Kőbányán (VIDEÓ)

2026. január 09. 12:14

Az apuka ellen már büntető eljárás indult.

2026. január 09. 12:14
null

A kőbányai egyenruhások egy víz és áram nélküli, fóliával takart ablakú, lakhatatlan, romos épületben találtak rá kedd este a 2,5 éves kisfiúra, az 5,5, valamint 7,5 éves nővéreire – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán. 

A poszt szerint a gyerekek az apjuk döntése alapján töltötték volna ott az éjszakát.

Odakint hó, fagy és mínuszok, de a lakásnak nem nevezhető, koszos hajlékban sem voltak sokkal élhetőbb körülmények – olvasható a bejegyzésben. A férfi elmondása szerint, csak egy éjszakát szerettek volna a romos épületben tölteni.

A gyerekeket előbb a X. kerületi rendőrkapitányságra szállították, majd felvették a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, akik gondoskodtak az elhelyezésükről.

 A 23 éves, ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Csudai Sándor 

 

augustus2-0
2026. január 09. 13:49
És biztos, hogy az a legjobb döntés ilyen esetben, hogy az apát "intézkedés alá vonják", és a gyerekeket állami gondozásba adják? (Imádom a rendőri szakzsargont.) Az pl. kiderült, hogy van felelősségtudata, nem úgy, mint föltehetően az anyának. Bár róla nem tudunk semmit.
Válasz erre
0
1
socialismo-e-muerte
2026. január 09. 13:33
"23 éves, ozorai apa" Cigány. " 2,5 éves kisfiúra, az 5,5, valamint 7,5 éves nővéreire" Az anya kicsit idősebb lehetett mint a 15 éves apa, megcsinált 3 gyereket és lelépett.
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. január 09. 13:12
Apuka??? Lassan eljutunk oda az állatjóléti törvény jóvoltából, hogy nem tarthat bárki kénye kedve szerint állatot. (Szorgalmazzák, támogatják az ivartalanítást is.) Gyereke meg bárkinek lehet.
Válasz erre
3
0
csicseriborso3
2026. január 09. 12:41
De most komolyan. Számoltam. 15 éves volt az "apuka", mikor a legnagyobb gyerek megszületett. Hol van az anyuka????
Válasz erre
8
0
