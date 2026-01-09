Ft
csatt egri viktor youtube műsor újságíró

Egri Viktornak láthatóan a vitaműsor vezetése komoly problémákat jelentett

2026. január 09. 13:00

Miután kitiltott a műsorából, adná magát, hogy örömködjek a dolgon.

2026. január 09. 13:00
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Friss hír, hogy az ATV köszöni Egri Viktor eddigi munkáját a csatornánál, menesztették a Csatt című vitaműsor eddigi vezetőjét.

Egri Viktornak láthatóan a vitaműsor vezetése komoly problémákat jelentett. Ő nem középen állt, mint aki moderálja a beszélgetést, hanem kőkeményen beszállt vitapartnerként az ellenzéki oldalon, sokszor még a meghívott ellenzéki vitapartnereknél is markánsabban képviselte a baloldali álláspontot.

Nekem ezzel egyébként sosem volt bajom, hiszen szeretem a kihívásokat – tegnap este is 2 az 1 ellen vitáztam. Azonban Egri Viktor már nehezen viselte el, hogy ha beszáll a vitába, akkor vissza is szólnak neki. Ez vezetett oda, hogy miután nem hagytam magam, és többször is helyretettem a vitaműsorban, tavaly februárban végül élő adásban közölte, hogy többet nem hív meg a műsorába. 

Azóta nem is voltam a Csatt vendége, valóban nem hívtak, pedig én minden konfliktus ellenére szívesen mentem volna, hiszen szeretek vitázni, mert az fejleszt engem is. 

Mi sem mutatja jobban, hogy a nézők az igazi vitákra kíváncsiak, mint hogy a legutolsó műsor, amiben szerepeltem, az online és az analóg adás nézettségét összeadva a valaha volt egyik legnézettebb Csatt adás volt. A kitiltásom óta pedig annak töredékét sem érte el a YouTube-on a műsor nézettsége. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Egri Viktor távozását az ATV főként azzal indokolta, hogy a csatorna célja a nézettség növelése.

Miután kitiltott a műsorából, adná magát, hogy örömködjek a dolgon, azonban nem teszem, hiszen illetlen dolog lenne annak örülni, ha valakinek megszűnik az egyik bevételi forrása. Még akkor is, ha nagyon jól tudom, hogy Egri Viktor körül lévő újságírói és véleményformálói kör földönfutóként látna legszívesebben engem és a jobboldali kollégáimat. Ebben is világos különbség van: egy jobboldali kormány alatt az ellenzéki újságíróknak kifejezetten jól elvannak, míg egy tiszás kormány még be is börtönözné a jobboldali újságírókat.

Így hát csak egy dolgot kívánok: sok sikert Egri Viktornak a továbbiakban! Remélem, megtalálja azt a felületet, ahol teljes mértékben kibontakoztathatja az ellenzéki aktivista énjét.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Perczel Éva
2026. január 09. 14:17
"Remélem, megtalálja azt a felületet, ahol teljes mértékben kibontakoztathatja az ellenzéki aktivista énjét.” Ő lesz az a bizonyos "presskukac", amit folyton emleget Agyar és a Ti-Sza Árt.
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2026. január 09. 14:14
Nekem biztos nem fog hiányozni. Nem palástolta, hogy melyik oldalon áll, de ez nem baj. Egyszerűen nem bírom a stílusát. Már sportriportenként sem!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 09. 14:06
rasdi1 2026. január 09. 13:53 Egy baloldali csatorna műsorvezetője természetesen maga is baloldali álláspontot képvisel. Ahogy Bayer Zsolttól se várható el semmilyen semlegesség." Bayer NEM műsorvezető, nem vezet vitaműsorokat sem, elvtárs. Na de nyilván nem véletlenül nem írtál mást. Amúgy ne hasonlítsuk már az ATV-t a HírTV-hez, nem is egy dimenzió.
Válasz erre
3
0
Hohokam
2026. január 09. 13:57
Boldog Újévet Egri Viktorkának.... hatalmas elfogulatlan független médiaszemélyiség volt.... nem.
Válasz erre
4
0
