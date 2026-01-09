Azóta nem is voltam a Csatt vendége, valóban nem hívtak, pedig én minden konfliktus ellenére szívesen mentem volna, hiszen szeretek vitázni, mert az fejleszt engem is.

Mi sem mutatja jobban, hogy a nézők az igazi vitákra kíváncsiak, mint hogy a legutolsó műsor, amiben szerepeltem, az online és az analóg adás nézettségét összeadva a valaha volt egyik legnézettebb Csatt adás volt. A kitiltásom óta pedig annak töredékét sem érte el a YouTube-on a műsor nézettsége. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Egri Viktor távozását az ATV főként azzal indokolta, hogy a csatorna célja a nézettség növelése.

Miután kitiltott a műsorából, adná magát, hogy örömködjek a dolgon, azonban nem teszem, hiszen illetlen dolog lenne annak örülni, ha valakinek megszűnik az egyik bevételi forrása. Még akkor is, ha nagyon jól tudom, hogy Egri Viktor körül lévő újságírói és véleményformálói kör földönfutóként látna legszívesebben engem és a jobboldali kollégáimat. Ebben is világos különbség van: egy jobboldali kormány alatt az ellenzéki újságíróknak kifejezetten jól elvannak, míg egy tiszás kormány még be is börtönözné a jobboldali újságírókat.

Így hát csak egy dolgot kívánok: sok sikert Egri Viktornak a továbbiakban! Remélem, megtalálja azt a felületet, ahol teljes mértékben kibontakoztathatja az ellenzéki aktivista énjét.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó