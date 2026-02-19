Hátborzongató: Putyin likvidálásáról faggatták Zelenszkijt – őszintén válaszolt az ukrán elnök

Piers Morgan brit újságíró egy meglehetősen provokatív kérdést tett fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – szúrta ki a Kárpáthír.

Az újságíró arra volt kíváncsi, kiadna-e az ukrán elnök egy olyan parancsot, hogy likvidálják Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszkij nem nemleges választ adott, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy meglátása szerint a jelenlegi orosz rendszer könnyedén kitermelne egy újabb hozzá hasonló vezetőt.