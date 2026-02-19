Végleg eldőlt Ukrajna sorsa: hátborzongató kijelentés érkezett Oroszországból
Az is kiderült, mikor fognak leállni az oroszok.
Könnyen lehet, hogy kacérkodott már a gondolattal.
Piers Morgan brit újságíró egy meglehetősen provokatív kérdést tett fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – szúrta ki a Kárpáthír.
Az újságíró arra volt kíváncsi, kiadna-e az ukrán elnök egy olyan parancsot, hogy likvidálják Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszkij nem nemleges választ adott, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy meglátása szerint a jelenlegi orosz rendszer könnyedén kitermelne egy újabb hozzá hasonló vezetőt.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
Megállíthatatlannak tűnik a folyamat.
Könnyen lehet, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lesz a békeszerződés alapja.