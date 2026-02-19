Ft
02. 19.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország merénylet újságíró Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Hátborzongató: Putyin likvidálásáról faggatták Zelenszkijt – őszintén válaszolt az ukrán elnök

2026. február 19. 21:43

Könnyen lehet, hogy kacérkodott már a gondolattal.

2026. február 19. 21:43
null

Piers Morgan brit újságíró egy meglehetősen provokatív kérdést tett fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – szúrta ki a Kárpáthír.

Az újságíró arra volt kíváncsi, kiadna-e az ukrán elnök egy olyan parancsot, hogy likvidálják Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszkij nem nemleges választ adott, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy meglátása szerint a jelenlegi orosz rendszer könnyedén kitermelne egy újabb hozzá hasonló vezetőt.

A lényeg nem ezen van

mondta Zelenszkij.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

scorpicores
2026. február 19. 23:04
A képen két sz.ar...
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2026. február 19. 22:40
"..A lényeg nem ezen van” mondta Zelenszkij. Hát, ez tényleg hátborzongató. :))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. február 19. 22:36
Hajrá oroszok! Foglaljátok el Kijevet, s helyét meg hintsétek be sóval!!!!
Válasz erre
0
0
Tuners
•••
2026. február 19. 22:19 Szerkesztve
Piers Morgan az egy faszkalap. Pont, nincs ezen túl sok mindent ragozni. Igazi feketeöves faszkalap. Jobb hely lenne nélküle ez a bolygó. Összeillenek a gnómmal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!