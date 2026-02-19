Ft
02. 19.
csütörtök
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában béke NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Dmitrij Medvegyev

Végleg eldőlt Ukrajna sorsa: hátborzongató kijelentés érkezett Oroszországból

2026. február 19. 18:27

Az is kiderült, mikor fognak leállni az oroszok.

2026. február 19. 18:27
null

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke a szverdlovszki régióban lévő Verhnyaja Pismában azt hangoztatta, hogy Moszkva célja a „különleges hadművelettel” Oroszország békéjének, stabilitásának és nyugodt fejlődésének biztosítása az elkövetkező évtizedekre.

Nem nyugodhatunk bele, hogy országunk mellett egy olyan állam helyezkedjen el, amely barátságtalanul viszonyul hozzánk, ráadásul még a NATO-nak is tagja”

– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén „a háborús veszély rendszerszintű lesz”.

„Az, amit (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) Münchenben (a biztonsági konferencián) művelt, az valószínűleg nem is igényel kommentárt. (...) ez az ember nem akar békét. Ezt nyilvánosan kijelentette” – nyilatkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az al-Arabija televíziónak adott interjújában.

Megismételte álláspontját, miszerint az ukrajnai konfliktus megoldásának útjában az a „rezsim” áll, amely 2014-ben került hatalomra Kijevben.

(MTI)

Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP

 

