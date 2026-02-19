Nagy bajban van Zelenszkij: a háttérben már rég megállapodott Trump és Putyin – nem osztottak lapot Ukrajnának
Könnyen lehet, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lesz a békeszerződés alapja.
Az is kiderült, mikor fognak leállni az oroszok.
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke a szverdlovszki régióban lévő Verhnyaja Pismában azt hangoztatta, hogy Moszkva célja a „különleges hadművelettel” Oroszország békéjének, stabilitásának és nyugodt fejlődésének biztosítása az elkövetkező évtizedekre.
Nem nyugodhatunk bele, hogy országunk mellett egy olyan állam helyezkedjen el, amely barátságtalanul viszonyul hozzánk, ráadásul még a NATO-nak is tagja”
– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén „a háborús veszély rendszerszintű lesz”.
„Az, amit (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) Münchenben (a biztonsági konferencián) művelt, az valószínűleg nem is igényel kommentárt. (...) ez az ember nem akar békét. Ezt nyilvánosan kijelentette” – nyilatkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az al-Arabija televíziónak adott interjújában.
Megismételte álláspontját, miszerint az ukrajnai konfliktus megoldásának útjában az a „rezsim” áll, amely 2014-ben került hatalomra Kijevben.
Ezt is ajánljuk a témában
Könnyen lehet, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lesz a békeszerződés alapja.
(MTI)
Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Megállíthatatlannak tűnik a folyamat.
Könnyen lehet, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lesz a békeszerződés alapja.
Patthelyzet állt elő.