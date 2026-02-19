Nagy bajban van Zelenszkij: a háttérben már rég megállapodott Trump és Putyin – nem osztottak lapot Ukrajnának

Beleköptek Putyin levesébe: meghúzta a váratlant Zelenszkij – mutatjuk, miért nem tud soha megegyezni Ukrajna és Oroszország
Patthelyzet állt elő.
Könnyen lehet, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lesz a békeszerződés alapja.
Olyan szakaszban tartanak az ukrajnai rendezésről szóló orosz-ukrán-amerikai tárgyalások, amely nem feltételez nyilvános megvitatást – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak. „Nem, nem akarunk belemenni a részletekbe, nem fogjuk ezt tenni” – válaszolt Peszkov arra a kérdésre, hogy mi volt a fő probléma, amelyet a genfi háromoldalú tárgyalásokon megvitattak.
Jelenleg, mondjuk úgy, a tárgyalások olyan szakaszban vannak, amely nem feltételez nyilvános megvitatást”
– tette hozzá.
A háromoldalú tárgyalások harmadik fordulója kedden és szerdán zajlott le Genfben; az első napon mintegy hat, a másodikon pedig mintegy két órán át tartott. Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, az orosz küldöttség vezetője a tárgyalásokat nehéznek, de gyakorlati jellegűnek minősítette. Mint mondta, a közeljövőben újabb lesz. Peszkov csütörtökön azt mondta, hogy ehhez jelenleg nincs hozzáfűznivalója.
Megyinszkij egyébként szerdán, a Moszkvába való visszatérés előtt egyedül ismét találkozott az ukrán delegációval. Peszkov erről annyit mondott, hogy ez a tárgyalások egyik formátuma volt.
Közölte, hogy még nincs dátuma az újabb fordulónak.
Hivatalos forrásokra hivatkozó orosz hírügynökségek szerint az újabb forduló ismét Genfben lesz. Mihail Galuzin korosz külügyminiszter-helyettes, aki szintén tagja volt az orosz küldöttségnek, csütörtökön Moszkvában az orosz sajtónak nyilatkozva szintén nem bocsátkozott konkrétumokba, csak annyit mondott, hogy Genfben „az ukrajnai válság politikai és diplomáciai rendezésének keretében felmerülő aktuális kérdések egész komplexumát megvitatták”.
„Az Oroszországi Föderáció komolyan veszi ezeket a tárgyalásokat, mivel mi jobban érdekeltek vagyunk a tartós béke megteremtésében Ukrajnában és a különleges hadművelet keretében megfogalmazott célok elérésében, mint bárki más” – hangoztatta. Hozzátette, hogy a „különleges hadművelet” céljait „katonai vagy, kívánatosabb módon, politikai-diplomáciai” úton el fogja érni Moszkva.
„Azoknak a politikai és információs táncoknak, amelyeket az európaiak járnak ezen tárgyalások körül, jelen esetben semmilyen jelentőségük sincs” – nyilatkozott.
Anchorage szelleme él”
– mondta Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tavaly augusztusi alaszkai csúcstalálkozójára utalva.
(MTI)
Nyitókép: Szergej SUPINSKY / AFP
