Nagy bajban van Zelenszkij: a háttérben már rég megállapodott Trump és Putyin – nem osztottak lapot Ukrajnának

Megyinszkij egyébként szerdán, a Moszkvába való visszatérés előtt egyedül ismét találkozott az ukrán delegációval. Peszkov erről annyit mondott, hogy ez a tárgyalások egyik formátuma volt.

Közölte, hogy még nincs dátuma az újabb fordulónak.

Hivatalos forrásokra hivatkozó orosz hírügynökségek szerint az újabb forduló ismét Genfben lesz. Mihail Galuzin korosz külügyminiszter-helyettes, aki szintén tagja volt az orosz küldöttségnek, csütörtökön Moszkvában az orosz sajtónak nyilatkozva szintén nem bocsátkozott konkrétumokba, csak annyit mondott, hogy Genfben „az ukrajnai válság politikai és diplomáciai rendezésének keretében felmerülő aktuális kérdések egész komplexumát megvitatták”.

„Az Oroszországi Föderáció komolyan veszi ezeket a tárgyalásokat, mivel mi jobban érdekeltek vagyunk a tartós béke megteremtésében Ukrajnában és a különleges hadművelet keretében megfogalmazott célok elérésében, mint bárki más” – hangoztatta. Hozzátette, hogy a „különleges hadművelet” céljait „katonai vagy, kívánatosabb módon, politikai-diplomáciai” úton el fogja érni Moszkva.

„Azoknak a politikai és információs táncoknak, amelyeket az európaiak járnak ezen tárgyalások körül, jelen esetben semmilyen jelentőségük sincs” – nyilatkozott.