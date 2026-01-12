100 ezer fős hadsereggel menne neki Moszkvának Brüsszel?

Andrius Kubilius szerint az EU-nak politikai szinten is meg kell reformálnia a védelem kezelésének módját, és hogy az Egyesült Királyságnak helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál – írja a Politico.

Az Európai Unió védelmi biztosa szerint fel kellene idézni a még Merkel és Macron által támogatott 100 ezer fős állandó haderő létrehozását. A 2,8 milliós Litvániát képviselő politikus azzal próbált érvelni, hogy az Egyesült Államoknak sem 50, hanem egy hadserege van, és ezért Európa is erősebb lenne egy állandó európai hadsereggel.