100 ezer fős hadsereggel menne neki Moszkvának Brüsszel?

Kubilius szerint Európa védelméhez a következőkre van szükség: több beruházás a termelési kapacitásba; felkészült és szervezett intézmények; valamint a visszatartó erejű politikai akarat és, ha szükséges, a harci szándék.
Az európai védelmi rendszer finanszírozásának növelése nem fogja kielégíteni ezeket a követelményeket, részben az egység hiánya miatt – mondta.
„Úgy kell elkezdenünk befektetni a pénzünket, hogy Európa néven tudjunk harcolni”
– mondta, Josep Borrell volt EU-főképviselő szavait idézve.
Európa ehelyett létrehozhatna – „ahogy Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron és Angela Merkel már 10 évvel ezelőtt javasolta” – egy 100 ezer fős, hatékony, állandó „európai katonai erőt”, mondta.