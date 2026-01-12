Ft
Brüsszel Litvánia hadsereg Európai Bizottság

100 ezer fős hadsereggel menne neki Moszkvának Brüsszel?

2026. január 12. 10:07

Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi biztosa szerint az unió fontolóra kellene vennie egy 100 000 fős állandó haderő létrehozását.

2026. január 12. 10:07
Wojtek RADWANSKI / AFP

Andrius Kubilius szerint az EU-nak politikai szinten is meg kell reformálnia a védelem kezelésének módját, és hogy az Egyesült Királyságnak helyet kell kapnia a tárgyalóasztalnál – írja a Politico. 

Az Európai Unió védelmi biztosa szerint fel kellene idézni a még Merkel és Macron által támogatott 100 ezer fős állandó haderő létrehozását. A 2,8 milliós Litvániát képviselő politikus azzal próbált érvelni, hogy az Egyesült Államoknak sem 50, hanem egy hadserege van, és ezért Európa is erősebb lenne egy állandó európai hadsereggel.

„Mire várunk?”

– tette fel a kérdést. 

Kubilius szerint Európa védelméhez a következőkre van szükség: több beruházás a termelési kapacitásba; felkészült és szervezett intézmények; valamint a visszatartó erejű politikai akarat és, ha szükséges, a harci szándék.

Az európai védelmi rendszer finanszírozásának növelése nem fogja kielégíteni ezeket a követelményeket, részben az egység hiánya miatt – mondta.

„Úgy kell elkezdenünk befektetni a pénzünket, hogy Európa néven tudjunk harcolni”

 – mondta, Josep Borrell volt EU-főképviselő szavait idézve.

Európa ehelyett létrehozhatna – „ahogy Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron és Angela Merkel már 10 évvel ezelőtt javasolta” – egy 100 ezer fős, hatékony, állandó „európai katonai erőt”, mondta.

A politikai akarat kérdésének megoldása érdekében Kubilius európai biztonsági tanács létrehozását szorgalmazza. Az ötletet Macron francia elnök és Merkel volt német kancellár is támogatta.

A javasolt biztonsági tanácsnak az Egyesült Királyságot is magában kell foglalnia, mondta Kubilius.
„Összesen körülbelül 10-12 taggal, akiknek feladata a védelem legfontosabb kérdéseinek megvitatása, amelyek közül néhányat már említettem” – mondta Kubilius. „És nem csak megvitatni, hanem gyorsan előkészíteni a fontos döntéseket is.”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

