Von der Leyennek minden szó fájhatott: a fél világ arról beszél, mi történt Magyarországon

2026. január 12. 09:34

Csehországtól Olaszországon át az Egyesült Államokig számos nemzetközi vezető biztosította támogatásáról Orbán Viktort az áprilisi választás előtt.

2026. január 12. 09:34
null

Orbán Viktor miniszterelnököt számos nemzetközi vezető, köztük Giorgia Meloni olasz kormányfő, Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök is támogató üzenettel köszöntötte a Fidesz választási kampányának indulásakor – írja a The European Conservative.

A cikk szerint

a megszólalók Orbánt bátor, hazafias és stratégiai gondolkodású vezetőként méltatták, aki kiáll Magyarország szuverenitása mellett Brüsszel nyomásával szemben.

Marine Le Pen francia ellenzéki vezető szerint Orbán kitartó és intelligens politikus, Alice Weidel (AfD) pedig az EU-t bírálta Magyarországgal szembeni fellépése miatt. 

Nyitókép: AFP/Martin Bertrand

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

