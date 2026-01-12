Von der Leyennek minden szó fájhatott: a fél világ arról beszél, mi történt Magyarországon

Most már Brüsszelben is az asztalra csaptak: Magyarország a példa, Von der Leyen ezt nem csinálhatja tovább
Az Európai Bizottság hatalmas források sorsáról döntött.
Csehországtól Olaszországon át az Egyesült Államokig számos nemzetközi vezető biztosította támogatásáról Orbán Viktort az áprilisi választás előtt.
Orbán Viktor miniszterelnököt számos nemzetközi vezető, köztük Giorgia Meloni olasz kormányfő, Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök is támogató üzenettel köszöntötte a Fidesz választási kampányának indulásakor – írja a The European Conservative.
A cikk szerint
a megszólalók Orbánt bátor, hazafias és stratégiai gondolkodású vezetőként méltatták, aki kiáll Magyarország szuverenitása mellett Brüsszel nyomásával szemben.
Marine Le Pen francia ellenzéki vezető szerint Orbán kitartó és intelligens politikus, Alice Weidel (AfD) pedig az EU-t bírálta Magyarországgal szembeni fellépése miatt.
Nyitókép: AFP/Martin Bertrand
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.