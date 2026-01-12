Ft
antivergődin Forgács István gyógyszer domain választás

Eladó a selyemmajom.hu domain 10 milliárd forintért

2026. január 12. 10:47

Az árából gyógyszert fejlesztünk majd, ami a klinikai szintű nárcisztikusságot, a folyamatos (krónikus) hazudozást és a képzelt öngyilkossági hajlamot és a kis stílűséget gyógyítja majd.

2026. január 12. 10:47

Forgács István
Forgács István


„Eladó a selyemmajom.hu domain 10 milliárd forintért.

Az árából gyógyszert fejlesztünk majd, ami a klinikai szintű nárcisztikusságot, a folyamatos (krónikus) hazudozást, a kisajátítást, a toxikus kapcsolat-féltést, a képzelt öngyilkossági hajlamot és a kis stílűséget gyógyítja majd. 

A neve Antivergődin lesz.

Részvényeseket, bennfentes kereskedésre nyitott focistafeleségeket is toborzunk!

Igen, a nyereség 51%-a H. András szellemi termékfejlesztőhöz kerül majd.”

Nyitókép: 

Nyitókép illusztráció. fotó: Pixabay

