„Nem ajánlom senkinek” – épphogy megérkezett, egyből kórházba került a magyar sportoló Ausztráliában

Ismét van magyar a legjobb ötven között a világranglistán
A legjobb helyezése a 36. pozíció volt 2024 májusában.
Nem indult jól a közvetlen felkészülés az év első Grand Slam-tornájára. Udvardy Panna a kórházi ágyából posztolt.
Ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna. A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A közösségi oldalán posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik.
A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.
Az év első Grand Slam-tornájának selejtezőjében a magyarok közül Piros Zsombor a szlovák Lukas Klein (141.) ellen kezdett, de két szettben kikapott. A nevezések alapján Udvardy Panna mellett Bondár Anna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián, valamint Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as mezőnynek.
Ezt is ajánljuk a témában
A legjobb helyezése a 36. pozíció volt 2024 májusában.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Adrian Dennis/AFP