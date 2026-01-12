Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 12.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 12.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália Udvardy Panna kórház tenisz

„Nem ajánlom senkinek” – épphogy megérkezett, egyből kórházba került a magyar sportoló Ausztráliában

2026. január 12. 09:57

Nem indult jól a közvetlen felkészülés az év első Grand Slam-tornájára. Udvardy Panna a kórházi ágyából posztolt.

2026. január 12. 09:57
null

Ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna. A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A közösségi oldalán posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron
Udvardy Panna
Udvardy Panna 2022-ben játszotta élete első Grand Slam főtáblás meccsét az Australian Openen
Fotó: MTI/EPA/Jason O'Brien

Bondár, Gálfi, Udvardy – három magyar hölgy a főtáblán

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

Az év első Grand Slam-tornájának selejtezőjében a magyarok közül Piros Zsombor a szlovák Lukas Klein (141.) ellen kezdett, de két szettben kikapott. A nevezések alapján Udvardy Panna mellett Bondár Anna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián, valamint Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as mezőnynek.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Adrian Dennis/AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!