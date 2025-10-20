Ismét van magyar a legjobb ötven között a világranglistán

A sírból hozták vissza a magyarok a párharcot, majd Fucsovicsra maradt a döntés
Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában, a legjobb helyezése pedig a 36. pozíció volt 2024 májusában.
Az MTI emlékeztet: a 26 éves, magyar bajnok játékos a múlt héten Almatiban versenyzett, a negyeddöntőig jutott, s csak a későbbi győztes orosz Danyiil Medvegyev állította meg.
Marozsán legutóbb tavaly szeptember végén volt a legjobb 50 tagja az ATP rangsorában, az eddigi karriercsúcsát pedig 2024 májusának elején érte el, amikor 36.-ként jegyezték.
Fucsovics Márton is javított az előző heti álláshoz képest, két helyet előrelépve most az 53., az első 200 harmadik magyar játékosa, Piros Zsombor pedig három pozíciót visszacsúszva jelenleg a 159.
A nőknél Bondár Anna – aki szombaton döntőt játszott a kínai Csinanban rendezett, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású, keménypályás challenger tornán – 12 helyet ugrott előre és ezzel a 78. Gálfi Dalma és Udvardy Panna is javított a múlt héthez képest: előbbi most a 93., utóbbi pedig a 110.
