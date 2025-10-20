Ft
Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Ismét van magyar a legjobb ötven között a világranglistán

2025. október 20. 11:15

Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában, a legjobb helyezése pedig a 36. pozíció volt 2024 májusában.

2025. október 20. 11:15
Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, ezzel több mint egy év után jegyzik ismét a top 50 között – számolt be róla a Magyar Távirati Iroda.

Marozsán Fábián legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában / Fotó: MTI/AP/Mahes Kumar A.

Top 50: ismét a legjobbak között Marozsán Fábián

Az MTI emlékeztet: a 26 éves, magyar bajnok játékos a múlt héten Almatiban versenyzett, a negyeddöntőig jutott, s csak a későbbi győztes orosz Danyiil Medvegyev állította meg. 

Marozsán legutóbb tavaly szeptember végén volt a legjobb 50 tagja az ATP rangsorában, az eddigi karriercsúcsát pedig 2024 májusának elején érte el, amikor 36.-ként jegyezték.

 

Fucsovics Márton is javított az előző heti álláshoz képest, két helyet előrelépve most az 53., az első 200 harmadik magyar játékosa, Piros Zsombor pedig három pozíciót visszacsúszva jelenleg a 159.

A listát továbbra is 

  • a spanyol Carlos Alcaraz vezeti 
  • az olasz Jannik Sinner és 
  • a német Alexander Zverev előtt.

A nőknél Bondár Annaaki szombaton döntőt játszott a kínai Csinanban rendezett, 115 ezer dollár (39 millió forint) összdíjazású, keménypályás challenger tornán – 12 helyet ugrott előre és ezzel a 78. Gálfi Dalma és Udvardy Panna is javított a múlt héthez képest: előbbi most a 93., utóbbi pedig a 110.

Az élen nincs változás, a WTA rangsorát 

  • a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti 
  • a lengyel Iga Swiatek és 
  • az amerikai Coco Gauff előtt.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

