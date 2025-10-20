Ismét van magyar a legjobb ötven között a világranglistán

Marozsán Fábián három helyet javítva a 49. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, ezzel több mint egy év után jegyzik ismét a top 50 között – számolt be róla a Magyar Távirati Iroda.

Marozsán Fábián legutóbb tavaly szeptember végén volt a top 50 tagja az ATP rangsorában / Fotó: MTI/AP/Mahes Kumar A.

Top 50: ismét a legjobbak között Marozsán Fábián

Az MTI emlékeztet: a 26 éves, magyar bajnok játékos a múlt héten Almatiban versenyzett, a negyeddöntőig jutott, s csak a későbbi győztes orosz Danyiil Medvegyev állította meg.