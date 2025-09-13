Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
09. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz Piros Zsombor Fucsovics Márton Ausztria

A sírból hozták vissza a magyarok a párharcot, majd Fucsovicsra maradt a döntés

2025. szeptember 13. 18:53

A magyar csapat végül nem jutott be a tenisz Davis Kupa szuperdöntőjébe.

2025. szeptember 13. 18:53
null

Fucsovics Márton kikapott Jurij Rodionovtól, ezzel a magyar férfi teniszválogatott 3–2-re alulmaradt az osztrákokkal szemben szombaton a Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében, így az ellenfél jutott tovább a párharcból.

A pénteki 0–2-es részeredmény után Bardóczky Kornél kapitány együttese óriási felzárkózásba kezdett, előbb a Marozsán Fábián, Piros Zsombor duó hősies küzdelemben legyőzte az osztrákok párosspecialistáit, majd Piros ugyancsak emlékezetes csatában verte Lukas Neumayert.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés így a párharc ötödik, utolsó mérkőzésére maradt, amelyen a világranglistán 59. Fucsovics csapott össze a 99 hellyel mögötte álló, fehérorosz származású Rodionovval. Az előjelek a magyar klasszis sikerét ígérték, mivel mindhárom eddigi találkozójukon legyőzte riválisát: 2022-ben Stuttgartban, 2023-ban Szófiában, idén pedig Wimbledonban.

A magyarok ellen szólt ugyanakkor az a statisztika, miszerint a DK-válogatott az 1924 óta íródó történetében még sosem fordított meg párharcot 0-2-es hátrányból.

Az osztrákok eddig egyszer buktak el egy csatát 2–0-ról: 1984-ben a Szovjetunió ellen – akkor a győztes csapatban ott volt az ATP-világbajnok német Alexander Zverev édesapja, id. Alekszandr Zverev is.

A nyíregyházi teniszező számára ismerős lehetett a helyzet, hiszen 2020-ban 2–2 után ő nyerte meg a selejtező utolsó meccsét a belgák ellen, ugyancsak a Főnix Arénában. Az idei végjátékban a 33 éves hazai kedvenc a pénteki formájához képest fáradtabbnak tűnt, és hét évvel fiatalabb ellenfele 1:1-nél, majd 2:4-nél is elvette az adogatását. Az első szett mindössze 32 perc után „elment”, és Fucsovics a folytatásban sem tudott újítani. Rodionov rögtön brékkel kezdte a második felvonást, majd elérhetetlennek tűnő labdákat ütött a vonalra, hihetetlenül röptézett, és a dupla brékelőnyhöz is labdája volt. Ez két gémmel később, 1:4-nél következett be, a sokat rontó magyar pedig tehetetlen dühében szétverte az ütőjét. Innen már nem volt visszaút Fucsovics számára, a rivális 5:1-re ellépett, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 5 percig tartott.

A boldog győztes azzal kezdte nyilatkozatát, hogy álmában sem gondolta volna, hogy az ő győzelmével jut tovább a csapata.

„Tökéletes teniszt nyújtottam ebben a két napban, bár 2–0-nál úgy voltam vele, hogy nem akarok már játszani, és vívja ki a párosunk a továbbjutást. Mindenesetre így alakult, én pedig mindig készen állok a bevetésre, csodálatos érzés, hogy a magyarok mindkét éljátékosát legyőztem” – fejtette ki Rodionov.

Fucsovics Márton szerint nehéz elemezni a meccsét, és megmagyarázni a történteket.

„Bárcsak mondhatnám, hogy fizikálisan éreztem valami fáradtságot, de nem tudom.

Az ellenfelem mindenből nyerőt ütött, letámadta a második szervákat, és nem volt esélyem ellene.

A csapat feljött 0–2-ről 2–2-re, és a magam részéről pozitívan mentem ki a pályára, de az ellenfél nem hagyta, hogy irányítsak” – fejtette ki Fucsovics, hozzátéve, a jövő héten meghívták cserejátékosnak az európai és világválogatott közti Laver Kupára, majd Tokió és Sanghaj következik.

Ausztria 3–2-es összesítéssel megnyerte a selejtezőt, így részt vehet a DK szuperdöntőjében, amelynek Bologna ad otthont november 18. és 23. között.

Davis Kupa, Debrecen
Magyarország–Ausztria 2–3
Fucsovics Márton-Jurij Rodionov 2:6, 1:6

korábban:
Piros Zsombor-Lukas Neumayer 7:5, 7:6 (8-6)
Marozsán Fábián, Piros Zsombor-Lucas Miedler, Alexander Erler 7:6 (7-4), 7:6 (7-2)

pénteken játszották:
Fucsovics Márton-Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7-9)
Marozsán Fábián-Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7-5), 5:7

Mandiner/MTI

Fotó: MTI/Derencsényi István

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. szeptember 13. 19:29
Ez a Fucsovics mit keres a válogatottban, de tényleg?
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. szeptember 13. 19:15
Fucsovics most baromira beégett; miután Piros Zsombor egy páros meccset követően megverte ellenfelét, lemossák a pályáról.
Válasz erre
0
0
tajtajacsak-2
2025. szeptember 13. 19:08
Nyugdíjba kéne már küldeni Fucovicsot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!