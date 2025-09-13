A sírból hozták vissza a magyarok a párharcot, majd Fucsovicsra maradt a döntés

Az osztrákok eddig egyszer buktak el egy csatát 2–0-ról: 1984-ben a Szovjetunió ellen – akkor a győztes csapatban ott volt az ATP-világbajnok német Alexander Zverev édesapja, id. Alekszandr Zverev is.

A nyíregyházi teniszező számára ismerős lehetett a helyzet, hiszen 2020-ban 2–2 után ő nyerte meg a selejtező utolsó meccsét a belgák ellen, ugyancsak a Főnix Arénában. Az idei végjátékban a 33 éves hazai kedvenc a pénteki formájához képest fáradtabbnak tűnt, és hét évvel fiatalabb ellenfele 1:1-nél, majd 2:4-nél is elvette az adogatását. Az első szett mindössze 32 perc után „elment”, és Fucsovics a folytatásban sem tudott újítani. Rodionov rögtön brékkel kezdte a második felvonást, majd elérhetetlennek tűnő labdákat ütött a vonalra, hihetetlenül röptézett, és a dupla brékelőnyhöz is labdája volt. Ez két gémmel később, 1:4-nél következett be, a sokat rontó magyar pedig tehetetlen dühében szétverte az ütőjét. Innen már nem volt visszaút Fucsovics számára, a rivális 5:1-re ellépett, és végül fogadóként zárta le a meccset, amely 1 óra 5 percig tartott.

A boldog győztes azzal kezdte nyilatkozatát, hogy álmában sem gondolta volna, hogy az ő győzelmével jut tovább a csapata.

„Tökéletes teniszt nyújtottam ebben a két napban, bár 2–0-nál úgy voltam vele, hogy nem akarok már játszani, és vívja ki a párosunk a továbbjutást. Mindenesetre így alakult, én pedig mindig készen állok a bevetésre, csodálatos érzés, hogy a magyarok mindkét éljátékosát legyőztem” – fejtette ki Rodionov.

Fucsovics Márton szerint nehéz elemezni a meccsét, és megmagyarázni a történteket.