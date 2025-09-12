Ft
Magyarország tenisz Fucsovics Márton Marozsán Fábián Ausztria férfi tenisz

Erre nem számítottunk: nagy bajba került a magyar válogatott Debrecenben

2025. szeptember 12. 21:51

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is kikapott. A magyar férfi teniszválogatott 2–0-s hátrányba került a Davis-kupa-szuperdöntő debreceni selejtezőjében a szombati folytatás előtt.

2025. szeptember 12. 21:51
null

Marozsán Fábián veresége után Fucsovics Márton is alulmaradt, így az osztrák férfi teniszválogatott a pénteki nyitónapot követően 2–0-ra vezet a magyarok ellen a Davis-kupa-szuperdöntő debreceni selejtezőjében, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott két vereséggel áll: Marozsán után Fucsovics is kikapott
A magyar válogatott két vereséggel áll: Marozsán után Fucsovics is kikapott / Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

A magyar éljátékos némileg váratlan veresége után nagy teher nehezedett a világranglistán 59. helyen álló Fucsovics vállára, mivel szinte kötelező volt a győzelem a 0–2-es hátrány elkerülése érdekében. Az osztrákok nem sokkal a kezdés előtt közölték, hogy legjobbjuk, a világranglistán 94. Filip Misolic betegség miatt hazautazott, így a nyíregyházi teniszező Lukas Neumayerrel (173.) csapott össze a Főnix Csarnokban.

Első találkozójukon az ellenfél nem ijedt meg a rutinos, nála tíz évvel idősebb magyartól: 2:2-nél bátor játékkal elvette az adogatását. Fucsovics rögtön visszabrékelt, de aztán ismét a salzburgi teniszező került brékelőnybe, és innen már hozta a szettet 35 perc elteltével. A folytatásban a 33 éves hazai kedvenc rákapcsolt, egyre eredményesebben „tolta le” a pályáról riválisát, és a szép számú közönség örömére 4:1-re elhúzott. Neumayer továbbra is élete teniszét játszotta, de a „szokásos” Dk-formáját hozó Fucsovics egyenlítését nem tudta megakadályozni, 1 óra 25 perc után jöhetett a döntő felvonás.

Ebben a magyar teniszező rögtön bréklabdához jutott, csakhogy a várt előny helyett az ellenfél lépett el 3:0-ra. Ekkor Fucsovics ápolást kért a jobb bokájára, riválisának labdája volt az 1:4-hez, de a magyar klasszis visszabrékelt (2:3). Alighanem abban bízott, hogy fizikálisan képes lesz Neumayer fölé nőni, erre utalt legalábbis, hogy türelmesen tette vissza a labdákat, és a maratoni menetekben sem siettette a befejezést. Az ellenfél 4:5-nél már csak egy gémre volt a karrierje legnagyobb diadalától, ám újabb fordulatként magyar brék következett 5:5-nél, így a válogatott elnyűhetetlen vezére hamarosan a meccsért szervált. Ezt azonban nem tudta megoldani, Neumayer – aki soha nem szerepelt még Grand Slam-főtáblán – megint visszakapaszkodott, így jöhetett a mindent eldöntő rövidítés. Ebben mindketten az utolsó erőtartalékaikat mozgósították, minden labdamenet után tombolt a csarnok, és fej fej mellett haladtak 5–5-ig. Ekkor az ellenfél a sokadik vonalra ütött nyerőjével meccslabdához jutott, de a tenyerese „outra” ment, a következőt Fucsovics egy remek adogatással hárította, ám egy kettős hiba nyomán Neumayer harmadszor is mérkőzéslabdához jutott, amelyet már kihasznált. A találkozó 2 óra 57 percig tartott.


A győztes játékos azzal kezdte nyilatkozatát, hogy talán még sosem játszott ilyen jól.

Nem sokat játszottam ezen a borításon, és Márton volt a favorit, a végén még kicsit szerencsém is volt. Két hete még nem voltam a csapatban, tegnap se gondoltam volna, hogy ma pályára lépek. Remélem, holnap meglesz a páros is, és akkor mehetünk Bolognába

– tette hozzá.

Mindez azt jelenti, hogy szombaton 11 órától a hazaiak annak a tudatában lépnek pályára a Főnix Csarnokban, hogy ha elveszítik a párost a két specialistával kiálló osztrákok ellen, akkor vége a párharcnak, és az ellenfél utazhat novemberben a bolognai nyolcas döntőre. Bardóczky Kornél kapitány előzetesen Marozsánt és Piros Zsombort nevezte a páros csatára, ezen viszont még van módja változtatni.

A magyar teniszválogatott programja

Férfi tenisz
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
Magyarország–Ausztria 0–2 – állás az első nap után
Fucsovics Márton–Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7–9)

korábban
Marozsán Fábián–Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (7–5), 5:7

Szombaton

  • 11.00: Marozsán, Piros Zsombor–Lucas Miedler, Alexander Erler
  • Fucsovics–Rodionov
  • Marozsán–Neumayer

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

