Cristiano Ronaldo tízszer annyit keres, mint a leggazdagabb női sportoló

Új királynője van Párizsnak: alulmaradt a világelső az amerikai–fehérorosz csatában!
Mindketten először nyerhettek volna.
A legjobban kereső hölgysportolók között továbbra is a teniszezők dominálnak. Coco Gauff azonban a csillagászati szponzorbevételeivel együtt is csupán a tizedét tette zsebre Cristiano Ronaldo gázsijához képest.
Az idei évben ismét Coco Gauff lett a világ legjobban kereső női sportolója a Forbes magazin legfrissebb éves listája szerint. Az amerikai teniszcsillag összesen 33 millió dollárt (kb. 10,9 milliárd forintot) kaszált az elmúlt 12 hónapban, ezzel a 21 éves klasszis harmadszor zárta az évet a vonatkozó lista első helyén.
Érdekesség, a Roland Garros-győztes Gauff idei bevételei közül csupán körülbelül 8 millió dollár származott ténylegesen a pályán elnyert pénzdíjakból (azaz tornagyőzelmekből és bónuszokból), míg a maradék mintegy 25 millió dollárt szponzori és márkakapcsolati bevételek adták. A rangsorban továbbra is dominálnak a teniszezők: az első három helyen Gauffon kívül a fehérorosz Arina Szabalenka (30 millió) és a lengyel Iga Swiatek (25,1 millió) áll. A differencia azonban a férfi sportolók keresetéhez képest így is óriási, rávilágítva a változatlanul fennálló nemek közti bérkülönbségekre:
a férfiak listáját idén nagyságrendileg 280 millió dollárral vezető Cristiano Ronaldo bevétele Gauff bevételeinek majdnem tízszerese, a tíz legjobban kereső hölgysportoló pedig összesítve és épphogy csak megelőzi a portugál világsztárt!
(Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)