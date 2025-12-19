Cristiano Ronaldo tízszer annyit keres, mint a leggazdagabb női sportoló

Az idei évben ismét Coco Gauff lett a világ legjobban kereső női sportolója a Forbes magazin legfrissebb éves listája szerint. Az amerikai teniszcsillag összesen 33 millió dollárt (kb. 10,9 milliárd forintot) kaszált az elmúlt 12 hónapban, ezzel a 21 éves klasszis harmadszor zárta az évet a vonatkozó lista első helyén.

Coco Gauff jó tízmilliárd forintot ütögetett össze 2025-ben – és még így is hol van Cristiano Ronaldo és a férfisztárokhoz képest... / Fotó: MTI/EPA//Brian Hirschfeld

Ronaldo mellett senki sem rúghat (vagy üthet) labdába

Érdekesség, a Roland Garros-győztes Gauff idei bevételei közül csupán körülbelül 8 millió dollár származott ténylegesen a pályán elnyert pénzdíjakból (azaz tornagyőzelmekből és bónuszokból), míg a maradék mintegy 25 millió dollárt szponzori és márkakapcsolati bevételek adták. A rangsorban továbbra is dominálnak a teniszezők: az első három helyen Gauffon kívül a fehérorosz Arina Szabalenka (30 millió) és a lengyel Iga Swiatek (25,1 millió) áll. A differencia azonban a férfi sportolók keresetéhez képest így is óriási, rávilágítva a változatlanul fennálló nemek közti bérkülönbségekre: