Beszólt a magyaroknak, de már a fejét fogja: csattanós pofont kapott az ukránok botrányhőse

A világranglistán 264. helyen álló Tóth Amarissa nem akármilyen fordítást mutatott be, és három játszmában legyőzte az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnyikovát az Antalyában zajló 115 ezer dollár (36,5 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztorna nyolcaddöntőjében.

„Tóth Amarissa top százast legyőzve a negyeddöntőbe jutott Antalyaban a WTA 125-ös versenyen, miután az 1. kiemelt ukrán Oleksandra Oliynyikovát (71.) 1:6, 6:4, 6:2-re verte – ő az a teniszező, aki február elején nem fogott kezet Bondár Annával a kolozsvári mérkőzésük után” – számolt be közösségi oldalán a magyar sportági szövetség.