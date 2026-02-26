Ft
Tóth Amarissa tenisz Ukrajna női tenisz

Beszólt a magyaroknak, de már a fejét fogja: csattanós pofont kapott az ukránok botrányhőse

2026. február 26. 16:20

Tóth Amarissa nem akármilyen tettet hajtott végre. Törökországban legyőzte az első kiemelt ukrán ellenfelét, aki nemrég kihúzta a gyufát a magyaroknál.

2026. február 26. 16:20
null

A világranglistán 264. helyen álló Tóth Amarissa nem akármilyen fordítást mutatott be, és három játszmában legyőzte az első kiemelt ukrán Olekszandra Olijnyikovát az Antalyában zajló 115 ezer dollár (36,5 millió forint) összdíjazású salakpályás női challenger-tenisztorna nyolcaddöntőjében.

„Tóth Amarissa top százast legyőzve a negyeddöntőbe jutott Antalyaban a WTA 125-ös versenyen, miután az 1. kiemelt ukrán Oleksandra Oliynyikovát (71.) 1:6, 6:4, 6:2-re verte – ő az a teniszező, aki február elején nem fogott kezet Bondár Annával a kolozsvári mérkőzésük után” – számolt be közösségi oldalán a magyar sportági szövetség.

Az első szettet az ukrán teniszező nyerte, mégpedig úgy 6:1-re, hogy az első játékot Tóth fogadóként elvitte, de utána hatot nyert zsinórban. Ekkor nem sokan gondolták volna, hogy a magyar játékos jön ki győztesen a mérkőzésből, de így lett! A második játszmát – amely összesen hét bréket is hozott – 6:4-re behúzta, majd a harmadikat már simábban, 6:2-re.

Tóth tehát úgy jutott be a legjobb nyolc közé, hogy kiverte az első kiemeltet, aki majdnem 200 hellyel előzi meg a ranglistán. Érdekesség, hogy a magyar játékos a selejtezőből indult, ám ott a második meccsén kikapott, viszont szerencsés vesztesként a főtáblára így is fel tudott kerülni.

A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy Oliynyikova az első fordulós mérkőzése után megint nem fogott kezet az ellenfelével, most az orosz születésű, de az üzbég színeket képviselő Polina Kudermetovával.

Arról nincs hír, hogy Oliynyikova mostani a mérkőzése után kezet fogott-e a 23 éves Tóth Amarissával, aki legjobb nyolc között az ötödikként rangsorolt egyiptomi Majar Seriffel (111.) találkozik.

Tóth Amarissa legyőzte az első kiemelt ukrán ellenfelét
Tóth Amarissa legyőzte az első kiemelt ukrán ellenfelét (Fotó: Hungarian Tennis/Facebook)

Az ukrán teniszező kihúzta a gyufát a magyaroknál

Emlékeztetőül, hogy Oliynyikova miért nem fogott kezet Bondár Annával a hónap elején:

„Bondár 2022 decemberében részt vett az oroszországi North Palmyra Trophies-tornán, nyíltan figyelmen kívül hagyta a nemzetközi szankciókat és az agresszor állammal szembeni korlátozásokat. A tornát a Gazprom finanszírozta, amely az orosz háborús gépezet egyik kulcsfontosságú pénzügyi pillére. Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására” – fogalmazott a felháborodott teniszező, majd igyekezett húzni egy történelmi párhuzamot:

„2022 decemberében Oroszországban teniszezni, és elfogadni a Gazprom által adott pénzt, erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak nyolcvan évvel később” – hangsúlyozta az ukrán.

Oliynykova szerint ez a történet az emberi méltóságról és az alapvető emberi értékekről szól.

„Ezért nem tudom rávenni magam, hogy fényképeket készítsek vagy kezet fogjak valakivel, aki olyan forrásokból kapott pénzt, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hazám elleni háborúhoz” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkek

Nyitókép: Martin Keep/AFP, archív

***

Összesen 5 komment

ribizli-2
2026. február 26. 17:27
Az ukrán miért nincs még kinn a darálóban?
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 26. 17:13
Hajrá magyarok! Az ukrán HP meg tanulja meg, hogy a sportban nincs politika.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. február 26. 17:05
A szövetség és a rendezők felelnek azért, hogy a sportszerűtleneket kizárják a versenyből. Ez az ukrán nem indulhatna sehol, amíg meg nem követi azokat akiket megsértett. A magyar kislánynak pedig gratulálok!
Válasz erre
1
0
Leskelődő
2026. február 26. 16:38
Gratulálok Amarissának! :)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!