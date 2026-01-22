„Az ő hibájuk, hogy szenved az országom és a népem” – meglepő helyen szálltak bele Putyinékba

Még mindig nem mondott le Kijevről Putyin: megindultak a ballisztikus rakéták az ukrán főváros felé
Egyre borzalmasabb a helyzet.
Nem fogta vissza magát az ukrán teniszezőnő. Több játékost is Putyinék támogatásával vádol.
A teniszezők női világranglistáján 92. helyen álló ukrán Oleksandra Oliynykova név szerint is kiemelte a fehérorosz női világelsőt, Arina Szabalenkát és a korábbi Grand Slam-győztes oroszt, Danyiil Medvegyevet: szerinte játékostársai támogatják Vlagyimir Putyinékat és ezzel a hazája ellen indított háborút – hívta fel a figyelmet az eurosport.hu.
A női világelső, Arina Szabalenka volt az egyik alanya annak az igencsak kemény hangvételű interjúnak, amelyet az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) első fordulójában a címvédő Madison Keys ellen két szettben vereséget szenvedő és így kieső Oleksandra Oliynykova adott a L’Equipe lapnak. Ebben a játékos azt állította, hogy Szabalenka és még néhányan, így például a világranglistán 21. helyen álló Gyiana Snajgyer, valamint a férfiaknál korábban US Opent nyerő Danyiil Medvegyev támogatja Vlagyimir Putyint és az oroszokkal szövetségben álló Fehéroroszország elnökét, Alekszandr Lukasenkót.
Ezeknek az embereknek megvan a hatalmuk ahhoz, hogy felszólaljanak. De nemcsak nem teszik ezt meg, hanem ami még rosszabb, többen támogatják Lukasenkót és Putyint, akik felelősek a robbantásokért, amelyek megrázták a kijevi lakásomat. Az ő hibájuk, hogy szenved az országom és a népem.
Ők támogatják ezt, ők finanszírozzák ezt, részt vesznek az orosz propagandában. Miattuk van az, hogy ártatlan civileket, nőket, gyerekek gyilkolnak meg jelenleg is a hazámban. Ez elfogadhatatlan. Igazából úgy érzem, veszélyes emberek mellett élek” – idézte az eurosport.hu Oliynykovát.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre borzalmasabb a helyzet.
Veszélyes nézeteik vannak, és veszélyesek a cselekedeteik.
Például a világelsőről beszélek: tudtátok, hogy 2020-ban aláírta a listát, amely Lukasenkót támogatta? A fehéroroszországi tüntetések idején, amikor vér borította az utcákat, mert azokat, akik védték a demokráciát és tisztességes választásokat követeltek, elnyomták és megverték – nos, ő akkor aláírta és ezzel kijelentette, hogy Lukasenko az ő elnöke. Gyiana Snajgyer kitüntetést kapott Putyintól. Ő kijelentette, hogy örömmel fogad díjat az elnökétől. Ezek az ő pontos szavai egy interjúból. Vannak olyan játékosok is, akik részt vesznek a Gazprom által szervezett bemutatón, miközben ők a háború egyik fő szponzorai. Ezt a szentpétervári tornát azért szervezték, legyünk őszinték, hogy a fair play és a tisztesség arcába köpjenek, hogy megmutassák, hogy nem érdekli őket. Medvegyev részt vett, ahogy sokan mások is. Miközben én robbantásokra ébredtem. Szerintetek ez normális? Szerintem nem” – tette hozzá.
Nos, sokat beszéltem már erről korábban. Természetesen békét akarok, és ha bármin változtathatnék, megtenném. Ezen kívül nincs mit mondanom”
– felelte Szabalenka, míg Medvegyev így válaszolt:
Alapvetően mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom. Próbálom… a pályán ez kicsit más, nem igaz? De a pályán kívül minden véleményt tiszteletben tartok, de ez az ő véleménye, és hogy őszinte legyek, nincs mit mondanom róla”
– idézte őt az eurosport.hu.
Fotó: Ramil Sitdikov/AFP