Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arina Szabalenka Alekszandr Lukasenko Danyiil Medvegyev tenisz Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Australian Open

„Az ő hibájuk, hogy szenved az országom és a népem” – meglepő helyen szálltak bele Putyinékba

2026. január 22. 21:50

Nem fogta vissza magát az ukrán teniszezőnő. Több játékost is Putyinék támogatásával vádol.

2026. január 22. 21:50
null

A teniszezők női világranglistáján 92. helyen álló ukrán Oleksandra Oliynykova név szerint is kiemelte a fehérorosz női világelsőt, Arina Szabalenkát és a korábbi Grand Slam-győztes oroszt, Danyiil Medvegyevet: szerinte játékostársai támogatják Vlagyimir Putyinékat és ezzel a hazája ellen indított háborút – hívta fel a figyelmet az eurosport.hu.

Putyinék támogatásával több teniszezőt is vádol

A női világelső, Arina Szabalenka volt az egyik alanya annak az igencsak kemény hangvételű interjúnak, amelyet az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) első fordulójában a címvédő Madison Keys ellen két szettben vereséget szenvedő és így kieső Oleksandra Oliynykova adott a L’Equipe lapnak. Ebben a játékos azt állította, hogy Szabalenka és még néhányan, így például a világranglistán 21. helyen álló Gyiana Snajgyer, valamint a férfiaknál korábban US Opent nyerő Danyiil Medvegyev támogatja Vlagyimir Putyint és az oroszokkal szövetségben álló Fehéroroszország elnökét, Alekszandr Lukasenkót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron
Putyin és Lukasenko támogatásával vádolták meg Szabalenkáékat
Putyin és Lukasenko támogatásával vádolták meg Szabalenkáékat (William West/AFP)

Ezeknek az embereknek megvan a hatalmuk ahhoz, hogy felszólaljanak. De nemcsak nem teszik ezt meg, hanem ami még rosszabb, többen támogatják Lukasenkót és Putyint, akik felelősek a robbantásokért, amelyek megrázták a kijevi lakásomat. Az ő hibájuk, hogy szenved az országom és a népem.

Ők támogatják ezt, ők finanszírozzák ezt, részt vesznek az orosz propagandában. Miattuk van az, hogy ártatlan civileket, nőket, gyerekek gyilkolnak meg jelenleg is a hazámban. Ez elfogadhatatlan. Igazából úgy érzem, veszélyes emberek mellett élek” – idézte az eurosport.hu Oliynykovát.

Ezt is ajánljuk a témában

Veszélyes nézeteik vannak, és veszélyesek a cselekedeteik.

Például a világelsőről beszélek: tudtátok, hogy 2020-ban aláírta a listát, amely Lukasenkót támogatta? A fehéroroszországi tüntetések idején, amikor vér borította az utcákat, mert azokat, akik védték a demokráciát és tisztességes választásokat követeltek, elnyomták és megverték – nos, ő akkor aláírta és ezzel kijelentette, hogy Lukasenko az ő elnöke. Gyiana Snajgyer kitüntetést kapott Putyintól. Ő kijelentette, hogy örömmel fogad díjat az elnökétől. Ezek az ő pontos szavai egy interjúból. Vannak olyan játékosok is, akik részt vesznek a Gazprom által szervezett bemutatón, miközben ők a háború egyik fő szponzorai. Ezt a szentpétervári tornát azért szervezték, legyünk őszinték, hogy a fair play és a tisztesség arcába köpjenek, hogy megmutassák, hogy nem érdekli őket. Medvegyev részt vett, ahogy sokan mások is. Miközben én robbantásokra ébredtem. Szerintetek ez normális? Szerintem nem” – tette hozzá.

  • Az Australian Open második körében aratott győzelmük után mind Szabalenkát, mind Medvegyevet megkérdezték arról, mit szólnak az ukrán teniszezőnő nyilatkozatához:

Nos, sokat beszéltem már erről korábban. Természetesen békét akarok, és ha bármin változtathatnék, megtenném. Ezen kívül nincs mit mondanom”

– felelte Szabalenka, míg Medvegyev így válaszolt:

Alapvetően mindenkinek a véleményét tiszteletben tartom. Próbálom… a pályán ez kicsit más, nem igaz? De a pályán kívül minden véleményt tiszteletben tartok, de ez az ő véleménye, és hogy őszinte legyek, nincs mit mondanom róla”

– idézte őt az eurosport.hu.

Fotó: Ramil Sitdikov/AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 23. 10:41
az ukran vezetok hibaja az egesz !
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2026. január 23. 08:37 Szerkesztve
A te hibád, hogy nem tudtál együtt élni az Ukrajnában született oroszokkal. És most a te lakásod remeg. Miért nem lehetett orosz nyelvhasználat, nemzetiségi önkormányzat?
Válasz erre
6
0
ördöngös pepecselés
2026. január 23. 06:10
nem az ukrán a náci hanem az aki teniszezőket vádol származási alapon kár, hogy egyre nyilvánvalóbb, hogy ki miatt van háború mert a kettő egy és ugyanaz
Válasz erre
6
0
koklobox
2026. január 23. 02:25
Nem tud teniszezni, ezért inkább politizál. Ilyen alapon Orbán is elmehetne teniszt oktatni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!