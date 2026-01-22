„Az ő hibájuk, hogy szenved az országom és a népem” – meglepő helyen szálltak bele Putyinékba

A teniszezők női világranglistáján 92. helyen álló ukrán Oleksandra Oliynykova név szerint is kiemelte a fehérorosz női világelsőt, Arina Szabalenkát és a korábbi Grand Slam-győztes oroszt, Danyiil Medvegyevet: szerinte játékostársai támogatják Vlagyimir Putyinékat és ezzel a hazája ellen indított háborút – hívta fel a figyelmet az eurosport.hu.

Putyinék támogatásával több teniszezőt is vádol

A női világelső, Arina Szabalenka volt az egyik alanya annak az igencsak kemény hangvételű interjúnak, amelyet az ausztrál nyílt teniszbajnokság (Australian Open) első fordulójában a címvédő Madison Keys ellen két szettben vereséget szenvedő és így kieső Oleksandra Oliynykova adott a L’Equipe lapnak. Ebben a játékos azt állította, hogy Szabalenka és még néhányan, így például a világranglistán 21. helyen álló Gyiana Snajgyer, valamint a férfiaknál korábban US Opent nyerő Danyiil Medvegyev támogatja Vlagyimir Putyint és az oroszokkal szövetségben álló Fehéroroszország elnökét, Alekszandr Lukasenkót.