„Felháborító és botrányos” – Szijjártó szerint Bondár Anna a tettekben, nem a hangoskodásban hisz, szemben az ukrán teniszezővel

Magyar ellenfele megalázása után rátett még egy lapáttal Ukrajna új büszkesége
Ilyen még soha nem történt vele.
„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz.”
Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen történt incidensre, amikor Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező nem fogott kezet Bondár Annával. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:
Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz
és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért.”
A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte Olijnikova viselkedését,
külön kiemelve, hogy a Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és a náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán sportolót minősíti. Szijjártó Péter kiemelte Bondár Anna eredményeit: „Volt korosztályos Európa-bajnok, járt a legjobb 50-ben a világranglistán és nyert több WTA-tornát is. Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban.”
A miniszter a jövőbe is bizakodva tekint: „Reméljük a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete a Honvéd szurkolóinak is!”
