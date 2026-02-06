„Felháborító és botrányos” – Szijjártó szerint Bondár Anna a tettekben, nem a hangoskodásban hisz, szemben az ukrán teniszezővel

Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen történt incidensre, amikor Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező nem fogott kezet Bondár Annával. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz

és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért.”