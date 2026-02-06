Ft
02. 06.
péntek
bondár anna olekszandra olijnikova tenisz Szijjártó Péter

„Felháborító és botrányos” – Szijjártó szerint Bondár Anna a tettekben, nem a hangoskodásban hisz, szemben az ukrán teniszezővel

2026. február 06. 12:47

„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz.”

2026. február 06. 12:47
null

Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált a Kolozsvári Nemzetközi Teniszversenyen történt incidensre, amikor Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező nem fogott kezet Bondár Annával. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: 

Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz

és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért.”

A miniszter felháborítónak és botrányosnak nevezte Olijnikova viselkedését,

külön kiemelve, hogy a Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és a náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán sportolót minősíti. Szijjártó Péter kiemelte Bondár Anna eredményeit: „Volt korosztályos Európa-bajnok, járt a legjobb 50-ben a világranglistán és nyert több WTA-tornát is. Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban.”

A miniszter a jövőbe is bizakodva tekint: „Reméljük a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete a Honvéd szurkolóinak is!” 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gullwing
2026. február 06. 13:18
Szar ukrán.
CirmoS
2026. február 06. 13:05
Szijjártó nagyot téved! Bodnár Anna rendkívül szerencsés, hogy ezzel a gusztustalan, igénytelen leprával nem kellett kezet fognia! Ennek az ukrán hulladéknak a keze is szarszagú!
CirmoS
2026. február 06. 13:01 Szerkesztve
Ennek a ORÁLszandra SEGGLIKOVA nevű láthatóan elmebeteg frusztrált leszbinek a vergődésével nem kell foglalkozni! EZ csak egy tetves náci féreg, akinek a nagypofájú koldus népével kellene foglalkoznia! Meg persze a saját RUSNYASÁGÁVAL és hányingerkeltő külsejével! 🤮🤮🤮🤮
johannluipigus
2026. február 06. 13:01
Szerintem nem kell foglalkozni rusnya bunkó ukrán kurvával.
