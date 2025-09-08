Ft
tenisz Carlos Alcaraz Jannik Sinner US Open

„Jobb voltál nálam” – helycsere a világranglista élén, ismét egy spanyol lett New York ura (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 10:14

Carlos Alcaraz nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben négy szettben (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) legyőzte a címvédő Jannik Sinnert, és visszavette tőle a világelső pozíciót.

2025. szeptember 08. 10:14
null

A címvédő és világelső Sinner sorozatban az ötödik, összességében a hatodik GS-fináléjára készülhetett, az eddigi öt döntőjéből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért. A két világsztár egy naptári éven belül, egymás után harmadszor – ráadásul három különböző borításon – vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa. 

Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Novak Djokovics volt képes.

 

A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006–2007-ben. Idén a Roland Garroson – három meccslabdáról fordítva – Alcaraz, Wimbledonban Sinner került ki győztesen a fináléból, vasárnapi csatájuknak pedig a trófea mellett a világelsőség is a tétje volt.

A déltiroli kiválóság lehetett az első férfi Federer 2004 és 2008 közötti diadalmenete óta, aki megvédi címét a világ legnagyobb teniszarénájaként ismert Arthur Ashe Stadionban. Murciai ellenlábasa mellett szólt ugyanakkor, hogy az áprilisi, monte-carlói torna óta mind a nyolc versenyén eljutott a döntőig.

Kettejük párharcában 9–5-re Alcaraz vezetett, legutóbbi csatájuk azonban kurtára-furcsára sikeredett, mivel Sinner betegség miatt 0:5-nél feladta a cincinnati döntőt. Az utóbbi tíz GS-ből kilencet ők nyertek meg, és egyben „gondoskodtak” is arról, hogy a 24-szeres GS-bajnok Djokovics egymás után második idényében maradjon nagy trófea nélkül.

A New York-i csata Alcaraz-brékkel indult, és a 22 éves spanyol a folytatásban is ellenállhatatlanul játszott, egyetlen bréklabdát sem engedélyezett riválisának, sőt 4:2-nél ismét elvette Sinner adogatását, és 38 perc elteltével szettelőnyben volt (6:2). A folytatásban jött a fordulat, Alcaraz ugyanis elkezdett hibázni, miközben 24 esztendős ellenfele egyre stabilabban ütött, alig rontott, és egy nagyon magas színvonalú játszmával kiegyenlített (3:6).

Ezután viszont váratlanul a világelső került hullámvölgybe, feltűnően sokat bizonytalankodott, a spanyol pedig ráérzett a lehetőségre, 5:0-ra ellépett, és kisvártatva már csak egy szettre volt a diadaltól (6:1). A negyedik felvonás – és a finálé – 2:2-nél dőlt el, amikor Alcaraz brékelt, innentől pedig már végigvitte előnyét (6:4), és 2 óra 42 perc után második US Open-diadalát ünnepelhette.

 

A spanyol fiú 23 éves sincs még, de már a hatodik Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette, és minden borításon van már két major bajnoki címe.

Tudom, hogy rengeteg kemény munka van a mostani teljesítményed mögött. Jobb voltál, mint én. Gratulálok, és élvezd ki ezeket a remek pillanatokat!

– mondta nagyon sportszerűen Sinner Alcaraznak a döntő utáni díjátadón. A spanyol teniszező a saját beszéde során viszonozta olasz riválisa kedves szavait, ő is méltatta ellenfelét, és humorosan megjegyezte, hogy már többet látja Sinnert a különböző versenyeken, mint a saját családtagjait.

Alcaraz pályafutása 22. trófeája mellé ötmillió dollárt (1.8 milliárd forint) is kap, emellett hétfőtől ismét az ő nevével kezdődik az ATP-ranglista.

US OPEN
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 2.)–Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

AZ ELMÚLT TÍZ ÉV DÖNTŐI A US OPENEN
2015: Djokovics (szerb)–Federer (svájci) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
2016: Wawrinka (svájci)–Djokovics 6:7, 6:4, 7:5, 6:3
2017: Nadal (spanyol)–Anderson (dél-afrikai) 6:3, 6:3, 6:4
2018: Djokovics–Del Potro (argentin) 6:3, 7:6, 6:3
2019: Nadal–Medvegyev (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
2020: Thiem (osztrák)–A. Zverev (német) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6
2021: Medvegyev–Djokovics 6:4, 6:4, 6:4
2022: Alcaraz (spanyol)–Ruud (norvég) 6:4, 2:6, 7:6, 6:3
2023: Djokovics–Medvegyev 6:3, 7:6, 6:3
2024: Sinner (olasz)–Fritz (amerikai) 6:3, 6:4, 7:5
2025: Alcaraz–Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A döntő összefoglalója

