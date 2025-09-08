„Jobb voltál nálam” – helycsere a világranglista élén, ismét egy spanyol lett New York ura (VIDEÓ)

A címvédő és világelső Sinner sorozatban az ötödik, összességében a hatodik GS-fináléjára készülhetett, az eddigi öt döntőjéből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért. A két világsztár egy naptári éven belül, egymás után harmadszor – ráadásul három különböző borításon – vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa.

Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Novak Djokovics volt képes.

1 - Two players (Jannik Sinner and Carlos Alcaraz) will meet in the Men’s Singles final at three Grand Slam events in a season for the first time in the Open Era. Takeover.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/5yWUGPxHEs — OptaAce (@OptaAce) September 6, 2025

A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006–2007-ben. Idén a Roland Garroson – három meccslabdáról fordítva – Alcaraz, Wimbledonban Sinner került ki győztesen a fináléból, vasárnapi csatájuknak pedig a trófea mellett a világelsőség is a tétje volt.