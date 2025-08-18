Ezt senki nem így képzelte el: 23 perc után véget ért az álomdöntő (VIDEÓ)

A világranglista első két helyezettje, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz jutott be az egyesült államokbeli Cincinnatiben rendezett kemény pályás ATP 1000-es tenisztorna döntőjébe.

A címvédő és négyszeres Grand Slam-győztes olasz játékos Daniel Elahi Galán, Gabriel Diallo, Adrian Mannarino, Félix Auger-Aliassime és a verseny meglepetésembere, a világranglista 136. helyezettjeként a selejtezőből indulva elődöntőig jutó Terence Atmane legyőzésével menetelt el a fináléig, míg az eddig öt major bajnoki címet nyerő spanyol teniszező Damir Dzumhurt, Hamad Medjedovicsot, Luca Nardit, Andrej Rubljovot és Alexander Zverevet verte meg a döntőig vezető úton.

A fináléban mindenki óriási csatát várt, de ez sajnos elmaradt, mert

Sinner betegség miatt már az első játszmában feladta a mérkőzést 23 perc játék után.

Alcaraz alig több mint húsz perc alatt 5:0-ra elhúzott, ekkor az elsőként rangsorolt olasz ellenfele jelezte, hogy nem folytatja a küzdelmet.

So very sad to see 💔@carlosalcaraz comforts a disappointed Jannik Sinner after the World No. 1 is forced to retire due to illness.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/RzCZJGVPUT — ATP Tour (@atptour) August 18, 2025

Sinner tőle szokatlan módon kilenc ki nem kényszerített hibát ütött, a szünetekben pedig jéggel próbálta hűteni magát. A 24 éves olasz teniszezőnek így megszakadt a 12 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozata, kemény pályán pedig ezt megelőzően 26 találkozón nem kapott ki.

A két világklasszis 14. alkalommal mérte össze a tudását, Alcaraz immár 9–5-re vezet a párharcukban.

Idén négy döntőt vívtak egymással, a két legemlékezetesebb a Roland Garros és a wimbledoni bajnokság fináléja volt, előbbit Alcaraz, utóbbit Sinner nyerte meg.

A 22 esztendős Alcaraz pályafutása 22. tornagyőzelmét ünnepelhette, Masters-tornán nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINATTI

DÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 2.)–Sinner (olasz, 1.) 5:0-nál Sinner feladta

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X / ATP

A döntő összefoglalója