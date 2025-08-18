Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tenisz Carlos Alcaraz Jannik Sinner Cincinnati

Ezt senki nem így képzelte el: 23 perc után véget ért az álomdöntő (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 23:08

Carlos Alcaraz nyerte meg a cincinnati Masters-tornát, Jannik Sinner betegség miatt 23 perc játék után feladta ellene a döntőt.

2025. augusztus 18. 23:08
null

A világranglista első két helyezettje, Jannik Sinner és Carlos Alcaraz jutott be az egyesült államokbeli Cincinnatiben rendezett kemény pályás ATP 1000-es tenisztorna döntőjébe.

A címvédő és négyszeres Grand Slam-győztes olasz játékos Daniel Elahi Galán, Gabriel Diallo, Adrian Mannarino, Félix Auger-Aliassime és a verseny meglepetésembere, a világranglista 136. helyezettjeként a selejtezőből indulva elődöntőig jutó Terence Atmane legyőzésével menetelt el a fináléig, míg az eddig öt major bajnoki címet nyerő spanyol teniszező Damir Dzumhurt, Hamad Medjedovicsot, Luca Nardit, Andrej Rubljovot és Alexander Zverevet verte meg a döntőig vezető úton.

A fináléban mindenki óriási csatát várt, de ez sajnos elmaradt, mert 

Sinner betegség miatt már az első játszmában feladta a mérkőzést 23 perc játék után.

Alcaraz alig több mint húsz perc alatt 5:0-ra elhúzott, ekkor az elsőként rangsorolt olasz ellenfele jelezte, hogy nem folytatja a küzdelmet.

 

Sinner tőle szokatlan módon kilenc ki nem kényszerített hibát ütött, a szünetekben pedig jéggel próbálta hűteni magát. A 24 éves olasz teniszezőnek így megszakadt a 12 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozata, kemény pályán pedig ezt megelőzően 26 találkozón nem kapott ki.

A két világklasszis 14. alkalommal mérte össze a tudását, Alcaraz immár 9–5-re vezet a párharcukban.

Idén négy döntőt vívtak egymással, a két legemlékezetesebb a Roland Garros és a wimbledoni bajnokság fináléja volt, előbbit Alcaraz, utóbbit Sinner nyerte meg.

A 22 esztendős Alcaraz pályafutása 22. tornagyőzelmét ünnepelhette, Masters-tornán nyolcadik alkalommal diadalmaskodott.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINATTI
DÖNTŐ
Alcaraz (spanyol, 2.)–Sinner (olasz, 1.) 5:0-nál Sinner feladta

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: X / ATP

A döntő összefoglalója

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!