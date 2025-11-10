Ft
WTA-vb tenisz Babos Tímea Orbán Viktor

Orbán Viktor a „világ legjobbjának” üzent – a magyar sportoló elsírta magát (VIDEÓ)

2025. november 10. 17:46

Elképzelhető, hogy Babos Tímea szombaton pályafutása utolsó világbajnoki döntőjét játszotta. Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent a magyar teniszezőnek.

2025. november 10. 17:46
null

Babos Tímea a brazil Luisa Stefani oldalán a múlt héten döntőt játszhatott a szaúd-arábiai Rijádban rendezett WTA-világbajnokságon. A magyar hölgy és dél-amerikai társa az első csoportmeccsét elveszítette, utána azonban két győzelemmel továbbjutott a legjobb négy közé, majd az elődöntőt is megnyerte. A szombati fináléban aztán Babosék 7:6, 6:1-re kikaptak a Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens duótól.

 

A magyar játékos a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott párospartnerének, akivel – mint mondta – véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.

Viszont sajnos nem folytatjuk, nem azért, mert nem illünk össze, hanem mert úgy gondolom, jövőre nem játszom teljes szezont

– fogalmazott könnyeivel küszködve Babos Tímea. – Nem tudom, hogy jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de gyűjtöttem három vb-trófeát (2017-ben Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben Kristina Mladenovic oldalán lett világbajnok – a szerk.), úgyhogy boldog vagyok, hogy ismét döntőt játszhattam.”

Beszédében Babos köszönetet mondott az elmúlt évekért az édesapjának, az édesanyjának, a vőlegényének és a családjának. „Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de lehet, hogy ez az utolsó beszédem” – tette hozzá a 32 éves magyar teniszező, aki párosban jelenleg a 13. helyen áll a WTA világranglistáján.

 

Babosnak hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a hivatalos Facebook-oldalán.

Gratulálok! Nekünk akkor is Babos Tímea a világ legjobbja!

– írta a kormányfő a közösségi médiában.

A nyitóképen: Babos Tímea és partnere, Luisa Stefani (Fotó: PHILIP FONG / AFP)

 

olajfa-0
2025. november 10. 19:33
Szerintem ne legyen harmincszázalékos mihazánk! Nekik ez is sok, amennyi most van. Nemzeti kormányunknak ők is ellenségei. Van valaki még, aki ezt nem tudja?
eszesfejsze
2025. november 10. 19:20
Ki ne sírná el magát, ha a gömbölyű maffiózó a szájára veszi?
Bitrex®
2025. november 10. 19:10
A drogos, mocskos szájú, koszlidérc Szabó Timi nem fog ilyen gratulációt kapni Viktorunktól, ha elmondja utolsó "speech"-ét.
tapir32
2025. november 10. 19:04
Hajrá Timi! Gratulálok!
