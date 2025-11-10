Orbán Viktor a „világ legjobbjának” üzent – a magyar sportoló elsírta magát (VIDEÓ)

Babos Tímea a brazil Luisa Stefani oldalán a múlt héten döntőt játszhatott a szaúd-arábiai Rijádban rendezett WTA-világbajnokságon. A magyar hölgy és dél-amerikai társa az első csoportmeccsét elveszítette, utána azonban két győzelemmel továbbjutott a legjobb négy közé, majd az elődöntőt is megnyerte. A szombati fináléban aztán Babosék 7:6, 6:1-re kikaptak a Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens duótól.

A magyar játékos a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott párospartnerének, akivel – mint mondta – véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.