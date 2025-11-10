Orbán Viktor a „világ legjobbjának” üzent – a magyar sportoló elsírta magát (VIDEÓ)

„Még sok ukrán nő és gyerek fog meghalni Trump miatt” – így reagálnak a háborúpártiak a Trump–Orbán-találkozóra
Elképzelhető, hogy Babos Tímea szombaton pályafutása utolsó világbajnoki döntőjét játszotta. Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent a magyar teniszezőnek.
Babos Tímea a brazil Luisa Stefani oldalán a múlt héten döntőt játszhatott a szaúd-arábiai Rijádban rendezett WTA-világbajnokságon. A magyar hölgy és dél-amerikai társa az első csoportmeccsét elveszítette, utána azonban két győzelemmel továbbjutott a legjobb négy közé, majd az elődöntőt is megnyerte. A szombati fináléban aztán Babosék 7:6, 6:1-re kikaptak a Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens duótól.
A magyar játékos a mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetet mondott párospartnerének, akivel – mint mondta – véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.
Viszont sajnos nem folytatjuk, nem azért, mert nem illünk össze, hanem mert úgy gondolom, jövőre nem játszom teljes szezont
– fogalmazott könnyeivel küszködve Babos Tímea. – Nem tudom, hogy jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de gyűjtöttem három vb-trófeát (2017-ben Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben Kristina Mladenovic oldalán lett világbajnok – a szerk.), úgyhogy boldog vagyok, hogy ismét döntőt játszhattam.”
Beszédében Babos köszönetet mondott az elmúlt évekért az édesapjának, az édesanyjának, a vőlegényének és a családjának. „Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de lehet, hogy ez az utolsó beszédem” – tette hozzá a 32 éves magyar teniszező, aki párosban jelenleg a 13. helyen áll a WTA világranglistáján.
Babosnak hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a hivatalos Facebook-oldalán.
Gratulálok! Nekünk akkor is Babos Tímea a világ legjobbja!
– írta a kormányfő a közösségi médiában.
A nyitóképen: Babos Tímea és partnere, Luisa Stefani (Fotó: PHILIP FONG / AFP)