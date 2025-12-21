„Azt a mesét terjesztik” – Orbán Viktor kitálalt az Európai Tanács legutóbbi fondorlatos tervéről

már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulás óta. Szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik,
ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja, és akár a szilveszteri bulit is a saját lakásában vagy házában tarthatja meg.
Egy e heti összesítés szerint a Magyar Falu Programban a 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottunk a kistelepülések fejlesztésére 2025-ben nagy hangsúlyt kapott a közlekedés. Országosan 786 önkormányzat újított fel utakat, járdákat, alakított ki új gyalogátkelőhelyeket, összesen 10 milliárd forint értékben.
Orbán Viktor összefoglalóját egy friss adattal zárta:
Magyarország kiemelkedően jól teljesít az iskolai lemorzsolódás megelőzésében.