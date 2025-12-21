„Azt a mesét terjesztik” – Orbán Viktor kitálalt az Európai Tanács legutóbbi fondorlatos tervéről

Az Európai Tanács ülése valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnök kollégámmal arról beszéltünk, hogyan csináljunk inkább békét.

A miniszterelnök arra is emlékeztet, „azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy.”

A felelősség a németeknél van, az Európai Bizottság elnökénél, a legnagyobb EP-frakció elnökénél és a német kancellárnál

– emelte ki. Orbán Viktor a hazai politikai eseményeket is értékelte.