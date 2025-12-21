Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel ukrajna orbán viktor oroszország

„Azt a mesét terjesztik” – Orbán Viktor kitálalt az Európai Tanács legutóbbi fondorlatos tervéről

2025. december 21. 17:26

A miniszterelnök e heti összefoglalójában arra is kitért, sorra látnak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyekben Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják.

2025. december 21. 17:26
null

„Ismét egy húzós hét után vagyunk, tegnap pedig együtt, az idei utolsó és egyben legnagyobb háborúellenes gyűlésen mutattuk meg Szegeden: aki a béke mellett van, az velünk tart!” – összegezte a hét eseményeit Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök kitért egyebek mellett Brüsszel háborús politikájára és az e heti uniós csúcsra. Ahogy a DPK-hírlevélben fogalmazott, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron

a szokatlanul kiélezett helyzetben lezajlott brüsszeli uniós csúcson a közvetlen háborús veszélyt elhárítottuk. 

„A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként lett volna értelmezhető, és azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű eredmény! Köszönet érte a belga miniszterelnök hősies ellenállásának is. De hol van még a vége…”

Az Európai Tanács ülése valójában nem is politikai tanácskozás volt, hanem haditanács. A hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. A fennmaradó időben a cseh és a szlovák miniszterelnök kollégámmal arról beszéltünk, hogyan csináljunk inkább békét.

A miniszterelnök arra is emlékeztet, „azt a mesét terjesztik a kontinens nyugati felén, hogy az orosz–ukrán háború a nyugat-európai embereknek nem kerül pénzébe, mert a végén majd az oroszok által fizetendő jóvátételre veszik el a vagyont. Most viszont kiderült, hogy ez nem így van, ez egy halott ügy.”

A felelősség a németeknél van, az Európai Bizottság elnökénél, a legnagyobb EP-frakció elnökénél és a német kancellárnál

– emelte ki. Orbán Viktor a hazai politikai eseményeket is értékelte. 

Ellenfeleink szemtelensége és otrombasága a tetőfokára hágott. Sorra látnak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyekben Magyar Péter emberei a nyugdíjasok halálát kívánják

– emlékeztetett a kormányfő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Arra is kitért, hogy „Nézd meg a saját szemeddel! tiszacsomag.hu” elnevezéssel figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a Tisza Párt adóterveiről.

Itt a betiltott Bors! Közzétesszük a Tisza-adócsomagot ismertető különszámot. Éljen a sajtószabadság! 

Orbán Viktor az ellenzék megszorító-programjával szembeállítva arról is tájékoztatott, hogy 

már 15 ezer hitelt folyósítottak a bankok az Otthon Start programban a szeptember elsejei indulás óta. Szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik, 

ami azt jelenti, hogy több mint húszezer olyan fiatal van, aki a karácsonyt új otthonában várhatja, és akár a szilveszteri bulit is a saját lakásában vagy házában tarthatja meg.

Egy e heti összesítés szerint a Magyar Falu Programban a 2019-es indulása óta több mint 1300 milliárd forintot fordítottunk a kistelepülések fejlesztésére 2025-ben nagy hangsúlyt kapott a közlekedés. Országosan 786 önkormányzat újított fel utakat, járdákat, alakított ki új gyalogátkelőhelyeket, összesen 10 milliárd forint értékben.

Orbán Viktor összefoglalóját egy friss adattal zárta: 

Magyarország kiemelkedően jól teljesít az iskolai lemorzsolódás megelőzésében. 

A 2024-es eredmények szerint a 15 és 34 év közötti fiatalok körében mért 6,3 százalékos arány az 5. legalacsonyabb az Európai Unióban, ami messze jobb a 14,2 százalékos uniós átlagnál.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. december 21. 18:33
STEINMA EPESZŰ E.BER EGY HIMRINGYÓRA SZAVAZ ? UGYE ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 21. 18:32
Raspu, ha nem lennel seggbuta, 😱😱tudnad, hogy a" Lebesraum" egeszen az Uralig tartott, konkretan.Sziberia mar nem kellett Adolfnak..🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
steinamanger-2
•••
2025. december 21. 18:28 Szerkesztve
Orbán Viktor megroppant. Egy valódi, hamisítatlan elmebeteg lett belőle. Egyik videón látszik hogy 60 másodperc alatt 18 alkalommal igazított valamit az öltözetén, miközben a száját nyalogatta folyvást. Azonnali orvosi alkalmassági vizsgálatot kellene végezni rajta. Épeszű ember nem szavaz ilyen ideggyenge emberre, én a kutyámat nem bíznám rá, nemhogy egy ország vezetését. Pont.
Válasz erre
0
3
survivor
2025. december 21. 18:28
kalmanok Te kis buta. 20 ev kormanyzas utan NEM ISMERED 😱😱 az ő programjukat ? Ennyeri sik hülye vagy ? Úr isten !🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!