Betonbiztos előnyt élvez a Fidesz: kifizetődőnek bizonyult Orbán Viktor számára az elmúlt 15 év

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
Friss felmérés szerint elsöprő többségben támogatják Orbán Viktort és a Fideszt az erdélyi magyarok, akik egyértelműen elutasítják a magyarországi kormányváltás gondolatát.
Egy friss kutatás alapján rendkívül erős az Orbán Viktor vezette magyar kormány támogatottsága az erdélyi magyarság körében, miközben az ellenzéki pártok iránti bizalom kifejezetten alacsony – írta a Maszol.
Az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) stratégiai igazgatója szerint ez az eredmény egyértelműen az elmúlt másfél évtized következetes nemzetpolitikai irányvonalának tulajdonítható.
Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást”
– fogalmazott Antal Árpád.
A kolozsvári SoDiSo Research által készített felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok döntő többsége a Fideszre adná le voksát. Antal Árpád a Maszolnak adott interjújában hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség számára egyáltalán nem közömbös, milyen eredménnyel zárulnak a jövő tavaszi magyarországi országgyűlési választások és milyen politikai irány folytatódik azt követően.
„Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla”– emelte ki Antal Árpád, hozzátéve, hogy az ellenzéki politikusokkal szembeni elutasítás rendkívül erős. Megfogalmazása szerint a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom szintje gyakorlatilag megegyezik a román pártokéval, vagyis igen alacsony.
A kutatás arra is rávilágít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka biztosan vagy nagy valószínűséggel részt venne a magyarországi választásokon.
A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna”
– hangsúlyozta Antal Árpád, megjegyezve, hogy ez az arány gyakorlatilag egybeesik Orbán Viktor személyes népszerűségével.
Az RMDSZ politikusa szerint az erdélyi magyarok nagyra értékelik az elmúlt 15 év nemzetpolitikáját, amelynek középpontjában a szülőföldön való megmaradás és boldogulás állt.
