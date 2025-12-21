Betonbiztos előnyt élvez a Fidesz: kifizetődőnek bizonyult Orbán Viktor számára az elmúlt 15 év

A kolozsvári SoDiSo Research által készített felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok döntő többsége a Fideszre adná le voksát. Antal Árpád a Maszolnak adott interjújában hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség számára egyáltalán nem közömbös, milyen eredménnyel zárulnak a jövő tavaszi magyarországi országgyűlési választások és milyen politikai irány folytatódik azt követően.

„Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla”– emelte ki Antal Árpád, hozzátéve, hogy az ellenzéki politikusokkal szembeni elutasítás rendkívül erős. Megfogalmazása szerint a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom szintje gyakorlatilag megegyezik a román pártokéval, vagyis igen alacsony.

A kutatás arra is rávilágít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka biztosan vagy nagy valószínűséggel részt venne a magyarországi választásokon.

A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna”

– hangsúlyozta Antal Árpád, megjegyezve, hogy ez az arány gyakorlatilag egybeesik Orbán Viktor személyes népszerűségével.