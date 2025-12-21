Ft
erdély romániai magyar demokrata szövetség antal árpád fidesz orbán viktor

Betonbiztos előnyt élvez a Fidesz: kifizetődőnek bizonyult Orbán Viktor számára az elmúlt 15 év

2025. december 21. 15:33

Friss felmérés szerint elsöprő többségben támogatják Orbán Viktort és a Fideszt az erdélyi magyarok, akik egyértelműen elutasítják a magyarországi kormányváltás gondolatát.

2025. december 21. 15:33
null

Egy friss kutatás alapján rendkívül erős az Orbán Viktor vezette magyar kormány támogatottsága az erdélyi magyarság körében, miközben az ellenzéki pártok iránti bizalom kifejezetten alacsony – írta a Maszol.

Az RMDSZ (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) stratégiai igazgatója szerint ez az eredmény egyértelműen az elmúlt másfél évtized következetes nemzetpolitikai irányvonalának tulajdonítható. 

Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást”

 – fogalmazott Antal Árpád.

A kolozsvári SoDiSo Research által készített felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyi magyarok döntő többsége a Fideszre adná le voksát. Antal Árpád a Maszolnak adott interjújában hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség számára egyáltalán nem közömbös, milyen eredménnyel zárulnak a jövő tavaszi magyarországi országgyűlési választások és milyen politikai irány folytatódik azt követően.

„Szociológusként elemezve a kutatás eredményeit elmondhatom, hogy Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla”– emelte ki Antal Árpád, hozzátéve, hogy az ellenzéki politikusokkal szembeni elutasítás rendkívül erős. Megfogalmazása szerint a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom szintje gyakorlatilag megegyezik a román pártokéval, vagyis igen alacsony.

A kutatás arra is rávilágít, hogy a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek mintegy 80 százaléka biztosan vagy nagy valószínűséggel részt venne a magyarországi választásokon.

A pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna”

– hangsúlyozta Antal Árpád, megjegyezve, hogy ez az arány gyakorlatilag egybeesik Orbán Viktor személyes népszerűségével.

Az RMDSZ politikusa szerint az erdélyi magyarok nagyra értékelik az elmúlt 15 év nemzetpolitikáját, amelynek középpontjában a szülőföldön való megmaradás és boldogulás állt.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

