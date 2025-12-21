Ft
magyar péter Háborúellenes Gyűlés dunai mónika szeged

Magyar Péter és embere hazudtak, provokáltak – hamisítatlan lázárinfós hangulatot teremtve Szegeden

2025. december 21. 18:17

Vajon mi az oka, hogy 2010 előtt a pedofilokat nem üldözték, és nem csukták börtönbe?

2025. december 21. 18:17
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Oda megyek, ahol a lelkem megpihen – mondja Alyona Crower, álnéven publikáló magyar írónő. 

Így jártam a szegedi háborúellenes gyűléssel, ahol olyan sok jó ember gyűlt össze, hogy a lelkem csak megpihenhetett. A rákosmenti baráti társaság kibérelt egy buszt, és lementünk Szegedre. 

Isteni volt így együtt, akik mind ugyanazt gondolják a világról. A társasághoz kapcsolódott Dunai Mónika országgyűlési képviselő is. 

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát
Ebbe a léleknyugtatásra készülő pillanatba rondított bele Magyar Péter Facebook-kommentje, aki azzal sózta a nép agyát, hogy bennünket buszoztatnak. Méghozzá közpénzen, ennek ellenére a tízezres csarnokot alig 3500-an tudták megtölteni. „Nem véletlenül volt lezárva és lefüggönyözve a fél csarnok és a felső karéjok…” – állította ízlésmentesen a genderőrület jegyében, aki Weberrel járja legszívesebben a csárdást, már csak azért, hogy menő csávónak lehessen őt gondolni Brüsszelben is.  

Jelentem, a felső karéjéban ültem, ott kapott helyet az egész csapat. A zsúfolásig megtelt csarnokban mindent láttunk és hallottunk, nem volt lefüggönyözve a lelátó egyik szeglete sem. „Eközben a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt hirdetések és buszoztatás nélkül dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt a saját akaratából” – hülyíti az embereket a Lentulai-Kacsoh kettős méltán népszerű „The Man” gúnyvideós főszereplője. Azt a néhány százat legalábbis, akik elmentek a szabadtéren megrendezett Pojáca-showra, ahol bőven volt helyük lődörögni és hőbörögni. 

Ahhoz képest, hogy a város baloldali fellegvár, Botka László a térség fura ura, ez óriási kudarc Magyar Péternek. 

Azzal tudták csak melengetni a testüket, amit a nagy ember mondott nekik: „Még 113 nap és vége van, elvtársak.” Ők persze  nagykanállal ették a dumát, mintha őket nevezte volna Magyar elvtárs, nem a fideszeseket. Ők persze nem kommunisták. Nagyon nem. A komcsikat ott kell keresni, ahol Kéri Lacika lepetschnigelve, Bokros Lalika, Bod Péter Áki, Felcsuti Petike vagy Surányi Gyurika adja a tanácsokat. Ha valakik elvtársak, akkor Magyarral együtt ők igazán azok. 

De ők ettől boldogok, mert Magyarki meri mondani azt a nyilvánvaló hazugságot, amit ki kell neki, különben dühbe jönnek, mint Bud Spencer. Hogy 113 nap múlva elzavarják Orbán „elvtársat”. Az őket nem idegesíti, hogy 35 éve éppen Orbán zavarta el a kommunistákat. Az ő lelkük ugyanis akkor pihen meg, ha Orbánt kommunistázással szapulják. Az együgyűség tankönyvi példája.

A nemzeti érzelműek léleknyugtató együttlétébe másodszor a Lázárinfó egyik kérdezője rondított be. Rajta kívül mindenki bemutatkozott, elmondta honnan jött. Ő nem. Hamisítatlan lázárinfós hangulatot produkálva azt mondja a névtelen hős: „Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne néhány rövid kérdésem. Miért hazudtok a gyermekekről? Miért nem véditek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? Miért loptátok el a gyerekeink jövőjét? 

A provokatív kérdések hallatán a közönség fütyülve nyilvánította nemtetszését, de Lázár nyugalomra intette a hallgatóságot. Orbán válaszából megtudtuk, hogy 

Gyurcsányék idején 80 pedofil volt börtönben, napjainkban 700. Lázár: „Vajon mi az oka, hogy 2010 előtt a pedofilokat nem üldözték és nem csukták börtönbe? Ezt a kérdést nem ezen a gyűlésen kell feltenni, hanem egy másikon, délután Magyar Péternek” – mondta. 

Orbán pedig hangsúlyozta: „Az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettünk ilyen bűncselekmények miatt. Egy dolgot tudok megígérni. Ha bárhol megsértik a jogszabályokat, akár a gyerekek, akár a felnőtt magyar emberek kárára elkövetnek valamit, azokat fülön fogjuk fogni és megfogjuk büntetni. Ezt vállaltam. Az elromlott intézményeket ki fogjuk javítani.”

Látható, hogy 

a baloldal témái 15 éve állandók, és mindegyik arra fut ki, hogy az ország nem működik, itt minden rossz, és azért Orbán Viktor a hibás.

A léleknyugtató szegedi kirándulás ragyogóan sikerült. Magyar Péter persze ezt hál’ Istennek nem mondhatja el magáról.
 

(Fotó: Facebook)

 

Almassy
2025. december 21. 20:10
Szerintem, Szegedre már nem jutott Tiszapötyi Patron.
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 21. 19:20 Szerkesztve
Ezek a hírek már csak a világukat nem tudó, propagandabuborékban tartott agyhalott proli csürhének szólnak. Hálisten jövőre mentek a levesbe. A nép felébredt és nem kér a gyerekbaszó ruszkibérenc komcsi ivadék férgekből.
0
4
states-2
2025. december 21. 19:20
A Fidesz és Orbán addig verhetetlen, amíg ez a komcsi csürhe van a túloldalon, aminek a gyökerei a Rákosi-Kádár-rendszerben vannak, akárhogy csereberélik a színeket, neveket, az eszme a régi, az internacionalizmus, a magyar- és nemzetellenesség. És hiába rohangál az új csodafegyver, ez a mentálisan sérült reggeltől estig pirosfehérzöldben, a lóláb kilóg, csak mögé kell nézni egy icipicit, hogy kik tolják.
3
0
zsocc44
2025. december 21. 18:39 Szerkesztve
Kivételesen meghallgattam az egész gyűlést. Ez a jóember, aki szerint Orbán személyesen felelős minden elkövetett bűncselekményért, elfelejtette megkérdezni, hogy ugyan kik voltak, akiknek ezeket a szerencsétlen gyerekeket “kiközvetítették”? Csak nem Latyakos Márk fele “ellenzéki celebek”? Esetleg egyéb überliberális személyek?
9
0
