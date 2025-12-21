Magyar Péter és embere hazudtak, provokáltak – hamisítatlan lázárinfós hangulatot teremtve Szegeden

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Márki-Zay Péter után Magyar Péterben reménykedik a baloldal. Az „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet” folyamat hátteréről a Mestertervben beszélgettünk.
Vajon mi az oka, hogy 2010 előtt a pedofilokat nem üldözték, és nem csukták börtönbe?
Oda megyek, ahol a lelkem megpihen – mondja Alyona Crower, álnéven publikáló magyar írónő.
Így jártam a szegedi háborúellenes gyűléssel, ahol olyan sok jó ember gyűlt össze, hogy a lelkem csak megpihenhetett. A rákosmenti baráti társaság kibérelt egy buszt, és lementünk Szegedre.
Isteni volt így együtt, akik mind ugyanazt gondolják a világról. A társasághoz kapcsolódott Dunai Mónika országgyűlési képviselő is.
Ebbe a léleknyugtatásra készülő pillanatba rondított bele Magyar Péter Facebook-kommentje, aki azzal sózta a nép agyát, hogy bennünket buszoztatnak. Méghozzá közpénzen, ennek ellenére a tízezres csarnokot alig 3500-an tudták megtölteni. „Nem véletlenül volt lezárva és lefüggönyözve a fél csarnok és a felső karéjok…” – állította ízlésmentesen a genderőrület jegyében, aki Weberrel járja legszívesebben a csárdást, már csak azért, hogy menő csávónak lehessen őt gondolni Brüsszelben is.
Jelentem, a felső karéjéban ültem, ott kapott helyet az egész csapat. A zsúfolásig megtelt csarnokban mindent láttunk és hallottunk, nem volt lefüggönyözve a lelátó egyik szeglete sem. „Eközben a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt hirdetések és buszoztatás nélkül dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt a saját akaratából” – hülyíti az embereket a Lentulai-Kacsoh kettős méltán népszerű „The Man” gúnyvideós főszereplője. Azt a néhány százat legalábbis, akik elmentek a szabadtéren megrendezett Pojáca-showra, ahol bőven volt helyük lődörögni és hőbörögni.
Ahhoz képest, hogy a város baloldali fellegvár, Botka László a térség fura ura, ez óriási kudarc Magyar Péternek.
Azzal tudták csak melengetni a testüket, amit a nagy ember mondott nekik: „Még 113 nap és vége van, elvtársak.” Ők persze nagykanállal ették a dumát, mintha őket nevezte volna Magyar elvtárs, nem a fideszeseket. Ők persze nem kommunisták. Nagyon nem. A komcsikat ott kell keresni, ahol Kéri Lacika lepetschnigelve, Bokros Lalika, Bod Péter Áki, Felcsuti Petike vagy Surányi Gyurika adja a tanácsokat. Ha valakik elvtársak, akkor Magyarral együtt ők igazán azok.
De ők ettől boldogok, mert Magyarki meri mondani azt a nyilvánvaló hazugságot, amit ki kell neki, különben dühbe jönnek, mint Bud Spencer. Hogy 113 nap múlva elzavarják Orbán „elvtársat”. Az őket nem idegesíti, hogy 35 éve éppen Orbán zavarta el a kommunistákat. Az ő lelkük ugyanis akkor pihen meg, ha Orbánt kommunistázással szapulják. Az együgyűség tankönyvi példája.
A nemzeti érzelműek léleknyugtató együttlétébe másodszor a Lázárinfó egyik kérdezője rondított be. Rajta kívül mindenki bemutatkozott, elmondta honnan jött. Ő nem. Hamisítatlan lázárinfós hangulatot produkálva azt mondja a névtelen hős: „Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne néhány rövid kérdésem. Miért hazudtok a gyermekekről? Miért nem véditek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? Miért loptátok el a gyerekeink jövőjét?
A provokatív kérdések hallatán a közönség fütyülve nyilvánította nemtetszését, de Lázár nyugalomra intette a hallgatóságot. Orbán válaszából megtudtuk, hogy
Gyurcsányék idején 80 pedofil volt börtönben, napjainkban 700. Lázár: „Vajon mi az oka, hogy 2010 előtt a pedofilokat nem üldözték és nem csukták börtönbe? Ezt a kérdést nem ezen a gyűlésen kell feltenni, hanem egy másikon, délután Magyar Péternek” – mondta.
Orbán pedig hangsúlyozta: „Az elmúlt 15 évben több száz feljelentést tettünk ilyen bűncselekmények miatt. Egy dolgot tudok megígérni. Ha bárhol megsértik a jogszabályokat, akár a gyerekek, akár a felnőtt magyar emberek kárára elkövetnek valamit, azokat fülön fogjuk fogni és megfogjuk büntetni. Ezt vállaltam. Az elromlott intézményeket ki fogjuk javítani.”
Látható, hogy
a baloldal témái 15 éve állandók, és mindegyik arra fut ki, hogy az ország nem működik, itt minden rossz, és azért Orbán Viktor a hibás.
A léleknyugtató szegedi kirándulás ragyogóan sikerült. Magyar Péter persze ezt hál’ Istennek nem mondhatja el magáról.
(Fotó: Facebook)