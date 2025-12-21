Magyar Péter és embere hazudtak, provokáltak – hamisítatlan lázárinfós hangulatot teremtve Szegeden

Jelentem, a felső karéjéban ültem, ott kapott helyet az egész csapat. A zsúfolásig megtelt csarnokban mindent láttunk és hallottunk, nem volt lefüggönyözve a lelátó egyik szeglete sem. „Eközben a TISZA rendezvényén az Isten szabad ege alatt hirdetések és buszoztatás nélkül dupla ennyi derűs és reménykedő ember vett részt a saját akaratából” – hülyíti az embereket a Lentulai-Kacsoh kettős méltán népszerű „The Man” gúnyvideós főszereplője. Azt a néhány százat legalábbis, akik elmentek a szabadtéren megrendezett Pojáca-showra, ahol bőven volt helyük lődörögni és hőbörögni.

Ahhoz képest, hogy a város baloldali fellegvár, Botka László a térség fura ura, ez óriási kudarc Magyar Péternek.

Azzal tudták csak melengetni a testüket, amit a nagy ember mondott nekik: „Még 113 nap és vége van, elvtársak.” Ők persze nagykanállal ették a dumát, mintha őket nevezte volna Magyar elvtárs, nem a fideszeseket. Ők persze nem kommunisták. Nagyon nem. A komcsikat ott kell keresni, ahol Kéri Lacika lepetschnigelve, Bokros Lalika, Bod Péter Áki, Felcsuti Petike vagy Surányi Gyurika adja a tanácsokat. Ha valakik elvtársak, akkor Magyarral együtt ők igazán azok.

De ők ettől boldogok, mert Magyarki meri mondani azt a nyilvánvaló hazugságot, amit ki kell neki, különben dühbe jönnek, mint Bud Spencer. Hogy 113 nap múlva elzavarják Orbán „elvtársat”. Az őket nem idegesíti, hogy 35 éve éppen Orbán zavarta el a kommunistákat. Az ő lelkük ugyanis akkor pihen meg, ha Orbánt kommunistázással szapulják. Az együgyűség tankönyvi példája.

A nemzeti érzelműek léleknyugtató együttlétébe másodszor a Lázárinfó egyik kérdezője rondított be. Rajta kívül mindenki bemutatkozott, elmondta honnan jött. Ő nem. Hamisítatlan lázárinfós hangulatot produkálva azt mondja a névtelen hős: „Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne néhány rövid kérdésem. Miért hazudtok a gyermekekről? Miért nem véditek meg a gyerekeket? Ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? Miért loptátok el a gyerekeink jövőjét?