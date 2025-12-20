Ft
Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Politico hitel Orbán Viktor Európai Unió

Háborog Brüsszel lapja, amiért Orbán Viktor szerint az orosz–ukrán háború sem fekete, vagy fehér

2025. december 20. 20:49

Valójában az fáj a Politicónak, hogy Magyarország is megúszta az európai gigahitelt.

2025. december 20. 20:49

Nem egyértelmű, hogy ki indította el az orosz–ukrán háborút – jelentette ki Orbán Viktor az Európai Tanács csúcstalálkozója után. A magyar kormányfő bírálta a nyugati vezetőket, amiért szerinte leegyszerűsítve, egy „megtámadott kis országként” ábrázolják Ukrajnát, ezzel igazolva a Kijevnek nyújtott támogatást.

 

Természetesen nem is olyan kicsi országról van szó, és az sem világos, hogy ki támadott meg kit”

– fogalmazott Orbán, hozzátéve:

Ukrajna mindenesetre erőszak áldozatává vált.

A kijelentés komoly visszhangot váltott ki nyugaton, és erre reagálva Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere közösségi oldalán azt írta:

[A helyzet] pont olyan világos, mint 1939-ben Magyarország akkori vezetése számára.”

(Itt érdemes megjegyezni, hogy Magyarország csak 1941. június 17-én lépett be a második világháborúba – a szerk.)

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az uniós csúcson a tagállamok megállapodtak egy 90 milliárd eurós közös hitelfelvételről Ukrajna pénzügyi támogatására, amelyből Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt.

A Politico szerint a döntés tovább mélyítette az EU-n belüli törésvonalakat, különösen azt követően, hogy a vezetők nem tudtak megegyezni a több mint 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról.

Orbán azt is elárulta: Putyin előzetesen figyelmeztette, hogy Moszkva „erős válaszlépéseket” tenne, ha az EU az orosz eszközökhöz nyúlna.

Mi, magyarok ezzel megvédtük magunkat”

– jelentette ki a miniszterelnök.

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

