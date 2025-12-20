Háborog Brüsszel lapja, amiért Orbán Viktor szerint az orosz–ukrán háború sem fekete, vagy fehér

Ukrajna mindenesetre erőszak áldozatává vált.

A kijelentés komoly visszhangot váltott ki nyugaton, és erre reagálva Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere közösségi oldalán azt írta:

[A helyzet] pont olyan világos, mint 1939-ben Magyarország akkori vezetése számára.”

(Itt érdemes megjegyezni, hogy Magyarország csak 1941. június 17-én lépett be a második világháborúba – a szerk.)

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az uniós csúcson a tagállamok megállapodtak egy 90 milliárd eurós közös hitelfelvételről Ukrajna pénzügyi támogatására, amelyből Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradt.