Hoppá: hihetetlen kijelentést tett a szakértő a háború lezárásáról – Manfred Weber álma is napvilágra került

Hozzátette: a Századvég jövő kedden mutatja be az Európa-projekt 2026 kutatás friss eredményeit, és azokból is látszik, hogy – a baltiak, a skandinávok, lengyelek kivételével, akik talán máshogy viszonyulnak az ukrajnai háborúhoz – Európa nagy része már lezárná ezt a konfliktust, nem küldene fegyvereket, katonákat, hanem tárgyalásos úton zárná le ezt a háborút. Donald Trump is a háború lezárását tartja fontosnak, a megegyezésre törekszik, és ez találkozik a magyar emberek többségének elvárásaival – jegyezte meg.

A kutatás szerint több mint 60 százalék volt azok aránya, akik fontosnak, inkább fontosnak vagy nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarország is ott legyen a „nemzetközi politika tárgyalóasztalainál”.

Kiszelly Zoltán azt mondta: „az Európai Unió itt a botnak a rossz végén van”.

Magyarország már a háború kitörése óta a tárgyalásos megállapodást szorgalmazza, Orbán Viktor 2024 nyarán egy békemisszióra is ment, akkor még első és egyedüli európai vezetőként szorgalmazta a tárgyalásos megállapodást – emlékeztetett.

Úgy folytatta, az Európai Unió vezetői „most összevesztek” az amerikaiakkal: a kínaiakról le akarnak válni, az orosz energiáról is, holott ez volt sokáig a nyugat-európai gazdasági modell alapja. Magyarország az elhibázott brüsszeli politikával szemben egy alternatívát mutat, mert nyitva tartja a tárgyalási csatornákat kelet felé, Oroszország felé egy tárgyalásos megállapodás érdekében – közölte az elemzési igazgató, megjegyezve: