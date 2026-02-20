Tudják fokozni: bődületes mennyiségű pénzt küld a NATO-tagállam Ukrajnába, de ez még közel sem minden

Svédország újabb, 1,42 milliárd dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának, amely légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket foglal magában – jelentette be a svéd kormány csütörtökön.

A csomag legnagyobb tétele a kormány közleménye szerint újonnan gyártott, rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök beszerzése Ukrajna számára. Ez 480 millió dollárt tesz ki.