háború svédország segélycsomag ukrajna

Tudják fokozni: bődületes mennyiségű pénzt küld a NATO-tagállam Ukrajnába, de ez még közel sem minden

2026. február 20. 06:51

Újabb felfoghatatlan értékű segélycsomagot kap Kijev.

2026. február 20. 06:51
null

Svédország újabb, 1,42 milliárd dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának, amely légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket foglal magában – jelentette be a svéd kormány csütörtökön.

A csomag legnagyobb tétele a kormány közleménye szerint újonnan gyártott, rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök beszerzése Ukrajna számára. Ez 480 millió dollárt tesz ki.

A csomag az e célra 2026-ra tervezett 4,46 milliárd dolláros éves keret részét képezi. Svédország a háború négy évvel ezelőtti kezdete óta már 11,5 milliárd dollár értékű segítséget nyújtott Ukrajnának – emelte ki Pal Jonson védelmi miniszter.

„A célkitűzés világos: 

újonnan gyártott légvédelmi rendszerek, nagy hatótávolságú fegyverek és lőszer biztosítása Ukrajna legsürgetőbb harctéri szükségleteinek kielégítésére”

– tette hozzá a miniszter az X-en.

Stockholm csütörtökön azt is bejelentette, hogy garanciát kíván vállalni a Világbank felé egy 280 millió dollár értékű ukrajnai hitelhez.

(MTI) 

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

