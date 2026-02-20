Tudják fokozni: bődületes mennyiségű pénzt küld a NATO-tagállam Ukrajnába, de ez még közel sem minden

Konganak a vészharangok a NATO egyik legerősebb országában: kitűzték a dátumot, ekkorra várják az orosz támadást
A svéd katonai hírszerzés szerint a jövőben emelkedni fog az Oroszország jelentette katonai fenyegetés.
Újabb felfoghatatlan értékű segélycsomagot kap Kijev.
Svédország újabb, 1,42 milliárd dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának, amely légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket foglal magában – jelentette be a svéd kormány csütörtökön.
A csomag legnagyobb tétele a kormány közleménye szerint újonnan gyártott, rövid hatótávolságú légvédelmi eszközök beszerzése Ukrajna számára. Ez 480 millió dollárt tesz ki.
A csomag az e célra 2026-ra tervezett 4,46 milliárd dolláros éves keret részét képezi. Svédország a háború négy évvel ezelőtti kezdete óta már 11,5 milliárd dollár értékű segítséget nyújtott Ukrajnának – emelte ki Pal Jonson védelmi miniszter.
„A célkitűzés világos:
újonnan gyártott légvédelmi rendszerek, nagy hatótávolságú fegyverek és lőszer biztosítása Ukrajna legsürgetőbb harctéri szükségleteinek kielégítésére”
– tette hozzá a miniszter az X-en.
Stockholm csütörtökön azt is bejelentette, hogy garanciát kíván vállalni a Világbank felé egy 280 millió dollár értékű ukrajnai hitelhez.
